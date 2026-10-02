Christa Pike permanece en estado crítico

Recibió dos dosis de pentobarbital

Tennessee suspendió sus próximas ejecuciones

Christa Pike permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial después de que Tennessee intentara ejecutarla mediante inyección letal el miércoles 30 de septiembre, según una moción judicial presentada por sus abogados y reportes de EFE y The Associated Press (AP).

La mujer, de 50 años y única reclusa en el corredor de la muerte de Tennessee, recibe atención médica en un hospital de Nashville. Sus abogados aseguran que el personal médico trabaja para salvarle la vida y eliminar de su organismo las dosis de pentobarbital administradas.

¿Qué ocurrió durante la ejecución de Christa Pike?

Le inyectaron dos dosis letales de barbitúrico a Christa Pike… y sigue viva.

Soy anestesiólogo y te explico qué pudo fallar. Hilo 🧵 pic.twitter.com/k8ahlih8sm — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) October 2, 2026

De acuerdo con AP, el equipo encargado de la ejecución trabajó durante aproximadamente una hora intentando administrar los fármacos. El abogado defensor Randy Spivey aseguró haber contado al menos siete agujas utilizadas en el brazo izquierdo de Pike.

La moción citada por EFE sostiene que Pike llegó al hospital con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas. Una de las agujas incluso se habría doblado en un ángulo de 90 grados cuando fue retirada.

Durante el procedimiento, Pike intentó orientar a los funcionarios sobre dónde colocar las agujas. Según el documento judicial, se le escuchó sollozar y jadear antes de exclamar: “Siento que el brazo me va a reventar”.

También preguntó: “¿Esto pasa así?”, de acuerdo con el mismo escrito. Los abogados sostienen que hubo problemas con las vías intravenosas utilizadas para suministrar el pentobarbital.