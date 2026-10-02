Christa Pike queda en estado crítico e intubada tras dos intentos de ejecución en Tennessee
Publicado el02/10/2026 a las 16:03
- Christa Pike permanece en estado crítico
- Recibió dos dosis de pentobarbital
- Tennessee suspendió sus próximas ejecuciones
Christa Pike permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial después de que Tennessee intentara ejecutarla mediante inyección letal el miércoles 30 de septiembre, según una moción judicial presentada por sus abogados y reportes de EFE y The Associated Press (AP).
La mujer, de 50 años y única reclusa en el corredor de la muerte de Tennessee, recibe atención médica en un hospital de Nashville. Sus abogados aseguran que el personal médico trabaja para salvarle la vida y eliminar de su organismo las dosis de pentobarbital administradas.
¿Qué ocurrió durante la ejecución de Christa Pike?
Le inyectaron dos dosis letales de barbitúrico a Christa Pike… y sigue viva.
Soy anestesiólogo y te explico qué pudo fallar. Hilo 🧵 pic.twitter.com/k8ahlih8sm
— Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) October 2, 2026
De acuerdo con AP, el equipo encargado de la ejecución trabajó durante aproximadamente una hora intentando administrar los fármacos. El abogado defensor Randy Spivey aseguró haber contado al menos siete agujas utilizadas en el brazo izquierdo de Pike.
La moción citada por EFE sostiene que Pike llegó al hospital con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas. Una de las agujas incluso se habría doblado en un ángulo de 90 grados cuando fue retirada.
Durante el procedimiento, Pike intentó orientar a los funcionarios sobre dónde colocar las agujas. Según el documento judicial, se le escuchó sollozar y jadear antes de exclamar: “Siento que el brazo me va a reventar”.
También preguntó: “¿Esto pasa así?”, de acuerdo con el mismo escrito. Los abogados sostienen que hubo problemas con las vías intravenosas utilizadas para suministrar el pentobarbital.
Christa Pike permanece inconsciente: Sus abogados denuncian fallas con las vías
🚨 JUST IN: President Trump speaks out on the FAILED execution of Christa Pike in Tennessee last night
"That was an execution where the medication didn't exactly work. It shouldn't be very difficult!"
We need to make this MUCH EASIER and just DISPATCH THE FIRING SQUAD!
Come… pic.twitter.com/HbG95GO8HH
— Nick Sortor (@nicksortor) October 1, 2026
La defensa considera que el medicamento habría ingresado en los tejidos en lugar de hacerlo correctamente al torrente sanguíneo debido a problemas con las vías intravenosas.
“Aparentemente, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente”, señalaron los abogados de Pike en el documento citado por AP.
La defensa afirma que, después de que la primera dosis no produjera el resultado previsto, el equipo preparó y administró una segunda dosis de pentobarbital. Ninguna de las dos completó la ejecución, según AP.
Hasta la publicación de ese reporte, funcionarios estatales no habían ofrecido una explicación definitiva sobre qué salió mal durante el procedimiento.
Christa Pike permanece inconsciente: Gobernador ordena investigar lo ocurrido
Una mujer de Tennessee sobrevive a su ejecución tras pasar 30 años en el corredor de la muerte
Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuaba con vida y fue… pic.twitter.com/3mlyRtg8JS
— DW Español (@dw_espanol) October 1, 2026
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente de los procedimientos de ejecución del estado y suspendió las ejecuciones que todavía estaban previstas para 2026.
La ejecución de Pike también quedó aplazada indefinidamente. Sus abogados solicitaron preservar inmediatamente todas las pruebas relacionadas con el procedimiento y buscan que su sentencia sea conmutada.
Según EFE, este sería el segundo intento de ejecución fallido registrado en Tennessee durante 2026, una situación que ha intensificado el escrutinio sobre los protocolos utilizados por el estado.
Pike llevaba tres décadas condenada a muerte
Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando ambas eran estudiantes. Desde entonces permaneció durante casi tres décadas en el corredor de la muerte.
De haberse completado la ejecución, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1819. Ahora permanece hospitalizada mientras continúa la investigación sobre las circunstancias que llevaron a suspender el procedimiento.