Madre mexicana fue liberada tras dos meses

Su hijo murió mientras estaba detenida

Abogado califica de ilegal su detención

Minerva Terrones Domínguez. Tras más de dos meses detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la mexicana Minerva Terrones Domínguez logró regresar a su casa en California, donde la esperaba la ausencia de su hijo Samuel, de 21 años, quien sufría depresión y se quitó la vida mientras ella permanecía bajo custodia.

"Por culpa de ellos (el ICE) mi hijo no está aquí conmigo”, dice a EFE Terrones, de 54 años y oriunda de Guerrero (México).

La madre de siete hijos apenas puede sostener una conversación sobre la pesadilla que ella y su familia vivieron tras su detención en junio por las autoridades migratorias de EE.UU.

Terrones iba hacia la tienda en la ciudad de San Bernardino (California), a comprar material para su venta de tamales cuando un agente de ICE la paró para mostrarle una foto de una persona que estaba buscando y se parecía a ella.

Ella admitió que no tenía estatus legal

Lo quiero mucho, amo a mi niño, dice Minerva Terrones a una semana de sepultarlo luego de que se quitó la vida al verla detenida por @icegov @noticiastelemundo pic.twitter.com/uv4BzWgdKw — Edgar Muñoz (@EdgarMunozS) September 30, 2026



Aunque la mexicana le aclaró que no era la mujer de la foto, tuvo que admitir que no tenía estatus legal.

La mexicana fue detenida el 29 de junio y enviada al centro de detención de Adelanto para su deportación.

Ese día en su casa se quedó esperándola Samuel, su hijo menor, al que cuidaba por un diagnóstico de depresión desde hace más de cinco años.

"Él (Samuel) se puso muy triste y me decía que me quería mucho, que quería que regresara a la casa. Le dije que no se preocupara, que no sabía cuánto iba a estar allí, que no llorara", recuerda Terrones.