El ICE establece límites sobre qué agentes pueden detener vehículos, según ABC

ICE modifica reglas para detener vehículos

Solo agentes capacitados podrán liderar intervenciones

Cambio ocurre tras recientes tiroteos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) ha modificado su política sobre qué agentes pueden detener vehículos y qué procedimientos deben seguirse durante dichas intervenciones, según fuentes familiarizadas con el cambio citadas este jueves por ABC.

La agencia emitió varias directrices esta semana en las que determina que solo los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE que hayan completado la capacitación pertinente podrán participar en las detenciones, detalló la fuente que pidió no ser identificada.

Los agentes sin la formación adecuada solo podrán prestar asistencia, pero no actuar como la autoridad principal a cargo de la intervención, agregó.

ICE: ¿De dónde surge la medida?

ICE exige capacitación y cámaras corporales a sus agentes. 👇🏻https://t.co/W4EIsdQbUH — Notigram (@Notigram) October 2, 2026

La medida surge tras varios operativos en los que agentes del Ice buscaban detener a vehículos y terminaron disparando sus armas.

El último incidente ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando un agente de ICE disparó contra Wilber Garcés, de 28 años, tras una parada migratoria en el norte de Austin, Texas.

El tiroteo ocurrió a poco más de dos meses después de que un agente de ICE matara el pasado 7 de julio en Houston (Texas) a Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años.