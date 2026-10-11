Grabar en público está protegido.

Mantén distancia durante el operativo.

Conserva videos originales como evidencia.

Presenciar una detención migratoria plantea una decisión inmediata: cómo documentar lo ocurrido sin exponerse. Conocer los derechos del observador ayuda a actuar con calma.

La Primera Enmienda protege, en general, fotografiar y grabar a agentes del ICE mientras desempeñan sus funciones en espacios públicos.

Esta protección no está reservada a periodistas ni depende de tener ciudadanía estadounidense, explica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).

Sin embargo, grabar no garantiza evitar amenazas o detenciones indebidas. La ACLU advierte que ejercer este derecho también exige evaluar los riesgos.

Cómo grabar al ICE sin obstaculizar un operativo

[caption id="attachment_1696323" align="alignnone" width="1200"]Redadas del ICE: cómo grabar y proteger tus derechos en EE.UU. FOTO: EFE[/caption]

El ILRC recomienda observar desde un lugar permitido y mantener suficiente separación para no bloquear a los agentes, las personas detenidas o sus vehículos.

Si un oficial ordena retroceder, aconseja hacerlo con calma y dejar constancia verbal en la grabación de que se está cumpliendo la instrucción.

Evita intervenir físicamente en el arresto. Documentar una actuación permite conservar evidencia para cuestionarla posteriormente, sin aumentar la confrontación en ese momento.

Tampoco ingreses a propiedades privadas o áreas restringidas para conseguir mejores imágenes. El derecho a grabar tiene límites relacionados con el lugar.