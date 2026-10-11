Redadas migratorias en EE.UU.: los derechos que debes conocer antes de grabar
Publicado el 11/10/2026 a las 12:51
- Grabar en público está protegido.
- Mantén distancia durante el operativo.
- Conserva videos originales como evidencia.
Presenciar una detención migratoria plantea una decisión inmediata: cómo documentar lo ocurrido sin exponerse. Conocer los derechos del observador ayuda a actuar con calma.
La Primera Enmienda protege, en general, fotografiar y grabar a agentes del ICE mientras desempeñan sus funciones en espacios públicos.
Esta protección no está reservada a periodistas ni depende de tener ciudadanía estadounidense, explica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
Sin embargo, grabar no garantiza evitar amenazas o detenciones indebidas. La ACLU advierte que ejercer este derecho también exige evaluar los riesgos.
Cómo grabar al ICE sin obstaculizar un operativo[caption id="attachment_1696323" align="alignnone" width="1200"] Redadas del ICE: cómo grabar y proteger tus derechos en EE.UU. FOTO: EFE[/caption]
El ILRC recomienda observar desde un lugar permitido y mantener suficiente separación para no bloquear a los agentes, las personas detenidas o sus vehículos.
Si un oficial ordena retroceder, aconseja hacerlo con calma y dejar constancia verbal en la grabación de que se está cumpliendo la instrucción.
Evita intervenir físicamente en el arresto. Documentar una actuación permite conservar evidencia para cuestionarla posteriormente, sin aumentar la confrontación en ese momento.
Tampoco ingreses a propiedades privadas o áreas restringidas para conseguir mejores imágenes. El derecho a grabar tiene límites relacionados con el lugar.
Qué puede hacer un agente con tu celular[caption id="attachment_1696324" align="alignnone" width="1200"] Redadas del ICE: cómo grabar y proteger tus derechos en EE.UU. FOTO: EFE[/caption]
Según la ACLU, como regla general, revisar el contenido del teléfono sin consentimiento requiere una orden judicial; una exigencia verbal no equivale a ella.
Si estás bajo arresto, un agente puede retirar el dispositivo, pero eso no autoriza automáticamente a inspeccionar sus fotografías, mensajes o videos.
Puedes expresar tranquilamente que no consientes la revisión. Evita forcejear para conservar el teléfono y busca asistencia legal si consideras vulnerados tus derechos.
Las autoridades no pueden borrar legalmente tus grabaciones. Conservarlas resulta importante cuando existen versiones contradictorias sobre cómo ocurrió una detención.
Qué responder si ICE interroga al observador
Si los agentes te detienen mientras observas, pregunta si puedes retirarte. Si responden afirmativamente, aléjate con tranquilidad, recomienda el ILRC.
Puedes manifestar que ejercerás tu derecho a guardar silencio, especialmente ante preguntas sobre tu lugar de nacimiento, entrada al país o situación migratoria.
Guardar silencio no significa proporcionar información inventada. No presentes documentos falsos ni mientas sobre tu identidad para intentar terminar el encuentro.
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Si quedas detenido, solicita hablar con un abogado antes de responder o firmar documentos. Esa petición debe hacerse claramente, sin resistencia física.
Cómo conservar evidencia de una posible irregularidad
Anota fecha, hora, ubicación, identificaciones visibles y características de los vehículos. Estos detalles pueden ayudar a reconstruir los hechos y respaldar una denuncia.
Guarda una copia segura del archivo original y evita modificarlo. Conserva también los contactos de otros testigos que acepten compartir sus datos.
Antes de publicar, consulta con la familia o representación legal de la persona afectada: divulgar rostros y datos identificables puede perjudicarla.
Contacta a una organización de derechos civiles para evaluar los siguientes pasos. Un video preservado puede servir como evidencia más allá de las redes sociales.
FUENTE: La República