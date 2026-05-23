Aeropuertos de ciudades santuario podrían perder operaciones

DHS presiona ciudades santuario

Trump endurece política migratoria

Aerolíneas rechazan propuesta federal

La administración Trump volvió a poner sobre la mesa una medida que podría afectar los viajes internacionales en Estados Unidos.

Según reportes de The Atlantic y Reuters, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, discutió la posibilidad de reducir o suspender procesos aduaneros en aeropuertos ubicados en ciudades santuario.

La propuesta fue comentada en reuniones privadas con ejecutivos del sector turístico y de aerolíneas durante la semana pasada.

DHS aumenta presión sobre ciudades santuario

DHS again raises possibility of halting processing at major airports https://t.co/Rd8DTqYY0E — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) May 22, 2026

De acuerdo con Reuters, Mullin advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional podría dejar de procesar viajeros internacionales y carga en ciudades que no colaboren con las políticas migratorias federales.

Entre las ciudades mencionadas estarían Denver, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Seattle y San Francisco.

La discusión ocurre mientras continúan las tensiones entre el gobierno federal y gobiernos locales por las políticas migratorias.