Aeropuertos de ciudades santuario podrían perder operaciones
Publicado el23/05/2026 a las 10:32
- DHS presiona ciudades santuario
- Trump endurece política migratoria
- Aerolíneas rechazan propuesta federal
La administración Trump volvió a poner sobre la mesa una medida que podría afectar los viajes internacionales en Estados Unidos.
Según reportes de The Atlantic y Reuters, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, discutió la posibilidad de reducir o suspender procesos aduaneros en aeropuertos ubicados en ciudades santuario.
La propuesta fue comentada en reuniones privadas con ejecutivos del sector turístico y de aerolíneas durante la semana pasada.
DHS aumenta presión sobre ciudades santuario
DHS again raises possibility of halting processing at major airports https://t.co/Rd8DTqYY0E
— USA TODAY Travel (@usatodaytravel) May 22, 2026
De acuerdo con Reuters, Mullin advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional podría dejar de procesar viajeros internacionales y carga en ciudades que no colaboren con las políticas migratorias federales.
Entre las ciudades mencionadas estarían Denver, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Newark, Seattle y San Francisco.
La discusión ocurre mientras continúan las tensiones entre el gobierno federal y gobiernos locales por las políticas migratorias.
Aeropuertos podrían perder personal federal
Exclusive: The DHS secretary told travel executives that he’s serious about curbing international flights to U.S. airports in cities with “sanctuary” policies, which could force airlines to re-route and inflict economic pain, @NickMiroff reports. https://t.co/ktVXQkpXnQ
— The Atlantic (@TheAtlantic) May 23, 2026
The Atlantic reportó que la propuesta podría analizarse después de la Copa Mundial de la FIFA en julio.
Según el medio, Mullin dijo a líderes de aerolíneas y del sector turismo que el DHS podría reducir personal de Aduanas y Protección Fronteriza.
La medida afectaría específicamente a aeropuertos que operan en jurisdicciones consideradas santuario por la administración Trump.
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Cuando USA TODAY consultó al Departamento de Seguridad Nacional sobre los comentarios, la agencia remitió a declaraciones públicas del funcionario.
Mullin ya había planteado públicamente la idea en abril durante una entrevista en el programa “Special Report” de Fox News.
“Si son una ciudad santuario, ¿deberían realmente estar tramitando los trámites aduaneros dentro de su ciudad?”, dijo entonces.
Sus declaraciones generaron preocupación inmediata entre organizaciones relacionadas con el transporte y los viajes.
Industria aérea advierte impactos severos
Airlines for America criticó la propuesta y advirtió posibles consecuencias para la industria aérea y turística.
La organización señaló que reducir personal aduanero en grandes aeropuertos “tendría un efecto devastador”.
También alertó sobre posibles interrupciones en vuelos, operaciones de pasajeros y manejo de carga internacional.
US Travel también expresó rechazo a la propuesta.
La organización representa aerolíneas, cadenas hoteleras, compañías de alquiler de autos y otros sectores turísticos.
En un comunicado, el grupo pidió políticas que permitan el flujo eficiente de viajeros legítimos.
La asociación afirmó que esto es importante tanto para viajes nacionales como internacionales.
Las declaraciones reflejan la preocupación empresarial por posibles afectaciones operativas y económicas.
Sean Duffy toma distancia de la propuesta
El secretario de Transporte, Sean Duffy, pareció apartarse públicamente de la iniciativa.
Durante una audiencia en la Cámara de Representantes el jueves 21 de mayo, Duffy expresó desacuerdo con la idea.
“No deberíamos cerrar los viajes aéreos en un estado que no está de acuerdo con nuestra política”, declaró.
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha anunciado oficialmente cambios concretos en operaciones aeroportuarias.
Sin embargo, los comentarios de Mullin reavivaron el debate sobre el papel de las ciudades santuario y las políticas migratorias federales.
La propuesta también podría generar nuevas tensiones entre gobiernos locales, la industria de viajes y la administración Trump.