Trump amenaza con “volar” Irán si fracasa acuerdo

Trump amenaza a Irán

Negociaciones siguen abiertas

EE.UU. evalúa ofensiva El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que está dividido entre alcanzar un acuerdo con Irán o retomar la ofensiva militar. En declaraciones telefónicas al portal Axios, Trump afirmó que existe un 50 % de probabilidades de concretar un “buen” trato. El mandatario también advirtió que, si no se logra un entendimiento, hará “volar por los aires” a Irán. Trump abre la puerta a nueva ofensiva militar contra Irán El presidente Donald Trump dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto. «Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un… pic.twitter.com/jYOGzHDdhz

— N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 19, 2026 Las declaraciones se producen después del alto el fuego acordado en abril entre Washington y Teherán, según Efe. Por qué importa: La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a colocarse en un punto crítico. Las negociaciones buscan evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Trump regresa a Washington para seguir negociaciones Trump advierte a Irán que le queda poco tiempo para llegar a un acuerdo o “no quedará nada de ellos”https://t.co/aRllD6y7p0 — CNN Chile (@CNNChile) May 17, 2026 Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey. El presidente regresó a Washington para supervisar personalmente las conversaciones con Teherán.

Este sábado tiene previsto reunirse con su equipo de seguridad nacional. En el encuentro participarán el vicepresidente JD Vance y el equipo negociador estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: Huelga de hambre en centro de ICE desata tensión en Nueva Jersey También asistirán Steve Witkoff y Jared Kushner, involucrados en las conversaciones diplomáticas. La reunión busca evaluar el estado actual de las negociaciones y definir los próximos pasos de Washington.

Las declaraciones de Trump reflejan las dudas dentro de la Casa Blanca sobre el rumbo que debe tomar la estrategia hacia Irán. Mientras una parte del gobierno apuesta por mantener el diálogo, también permanece abierta la posibilidad de una nueva ofensiva. Pakistán intenta mediar entre Washington y Teherán El mariscal pakistaní Asim Munir viajó este sábado a Teherán. Su visita busca impulsar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pakistán se ha mantenido como mediador entre ambos gobiernos en medio de las tensiones recientes.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que durante la última semana hubo “un acercamiento de posturas”. Las autoridades iraníes señalaron avances en las conversaciones, aunque no detallaron posibles compromisos. Desde la India, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también habló sobre las negociaciones. Rubio anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días. Las declaraciones desde ambos gobiernos alimentan la expectativa de un posible entendimiento diplomático.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre un acuerdo definitivo. El programa nuclear y Ormuz siguen en el centro del conflicto Uno de los principales puntos de disputa es el programa nuclear iraní. Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio. Estados Unidos considera que esa actividad representa una amenaza para la estabilidad regional. Otro tema clave en las conversaciones es el estrecho de Ormuz.