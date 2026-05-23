Revés para Trump: desestiman cargos contra migrante salvadoreño

Juez acusa persecución vengativa

Desestiman cargos contra migrante

Revés judicial para Trump La batalla legal de Kilmar Ábrego García dio un giro este viernes. Un juez federal desestimó la demanda por tráfico de personas presentada contra el salvadoreño deportado irregularmente por el Gobierno de Donald Trump. Por qué importa: El fallo representa un fuerte revés para la Administración Trump, según Efe. También coloca nuevamente el caso de Ábrego García en el centro del debate sobre las políticas migratorias y el debido proceso en Estados Unidos. Kilmar Ábrego García gana batalla judicial 🚨 | Última hora: Se informa que el Departamento de Justicia de Trump está apelando el fallo de un juez designado por Obama que desestimó la acusación por tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, un inmigrante en situación irregular de El Salvador.

Sus delitos están en… pic.twitter.com/hkhXY7n1yk — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 22, 2026 El juez del distrito central de Tennessee, Waverly Crenshaw, concluyó que el Departamento de Justicia actuó de manera indebida. Según el fallo, Ábrego García fue víctima de una “persecución vindicativa y selectiva”.

El juez sostuvo que esto violó la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. TE PUEDE INTERESAR: DHS confirma que ICE estará en el Mundial todos los días y crece el miedo entre migrantes Crenshaw también afirmó que la decisión de reabrir el caso relacionado con una detención de tráfico de 2022 estuvo contaminada por un “móvil vengativo”. El documento judicial menciona además declaraciones públicas del entonces vice fiscal general Todd Blanche. También señala la supervisión ejercida por el Departamento de Justicia para lograr la formulación de cargos.

El juez ya había advertido previamente que el proceso podía constituir una represalia ilegal. La Administración Trump había calificado en varias ocasiones a Ábrego García como un criminal violento. La acusación buscaba volver a deportarlo Breaking news: A federal judge dismissed the Justice Department’s human-smuggling case against Kilmar Abrego García, ruling that the Trump administration improperly brought it to punish him for successfully challenging his illegal deportation. https://t.co/GXAACv87eP — The Washington Post (@washingtonpost) May 22, 2026

Tras pasar casi tres meses detenido en El Salvador, Ábrego García fue retornado a Estados Unidos. El Gobierno estadounidense lo acusó entonces de conspirar para transportar extranjeros entre 2016 y 2025. También fue acusado de transportar extranjeros indocumentados durante una detención de tráfico en Tennessee en noviembre de 2022. Según el caso, la intención era utilizar los cargos para volver a deportarlo. El Gobierno federal incluso le ofreció un acuerdo de culpabilidad. La propuesta contemplaba deportarlo a Costa Rica, considerado un tercer país seguro. Sin embargo, Ábrego García rechazó el acuerdo.

El juez determinó finalmente que el proceso estaba marcado por irregularidades. Eso derivó en la desestimación total de la demanda. El caso se convirtió en símbolo migratorio Kilmar Ábrego García huyó de El Salvador hace más de una década. Según el caso, abandonó su país tras recibir amenazas de pandillas. En Estados Unidos vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos. Trabajaba y permanecía en el país bajo protección judicial. Años antes, un juez de inmigración había determinado que corría peligro si era deportado a El Salvador. Por esa razón se le permitió permanecer en Estados Unidos. Pese a ello, fue deportado en marzo de 2025 debido a un “error administrativo”.