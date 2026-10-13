Evans y Rutinel disputan Colorado: el voto latino puede inclinar un escaño clave del Congreso
Publicado el 12/10/2026 a las 20:27
- Latinos pueden inclinar un escaño.
- Encuesta muestra contienda sin definición.
- Economía, salud e inmigración dominan.
La disputa entre el republicano Gabe Evans y el demócrata Manny Rutinel convierte al Distrito 8 de Colorado en una contienda clave para noviembre.
Según UnidosUS, los latinos representan el 28,5 % de los votantes registrados: aproximadamente 131.460 electores capaces de inclinar una elección cerrada.
Su participación podría contribuir al equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes, donde cada escaño competitivo adquiere relevancia nacional.
Ese peso demográfico no implica una preferencia partidista uniforme: ambos candidatos buscan apoyo con propuestas sobre economía, salud e inmigración.
Evans y Rutinel compiten sin una ventaja clara
El voto latino se aleja de Trump y podría ser decisivo en las elecciones de noviembre https://t.co/Xh8KLJ5ZsR
— CNN en Español (@CNNEE) October 8, 2026
Una encuesta de la firma republicana McLaughlin & Associates sitúa a Evans con 48 % y a Rutinel con 46 %, dentro del margen de error.
La diferencia no permite establecer un líder concluyente y debe interpretarse como una fotografía del electorado, no como una predicción del resultado.
Los antecedentes explican la atención: Evans ganó en 2024 por 2.449 votos, mientras Yadira Caraveo obtuvo el escaño en 2022 por 1.632 sufragios.
Creado después del censo de 2020, el distrito reúne comunidades al norte de Denver y áreas agrícolas y petroleras de Weld.
Gabe Evans apuesta por empleo y reforma migratoria[caption id="attachment_1696538" align="alignnone" width="1200"] Voto latino en Colorado: Evans y Rutinel disputan el Distrito 8 FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Evans, nieto de inmigrantes mexicanos, veterano militar y expolicía, reivindica sus raíces hispanas y busca conservar el puesto obtenido hace dos años.
Su agenda económica incluye reducir impuestos, generar empleos, aumentar la producción energética y apoyar pequeños negocios como restaurantes, carnicerías y tortillerías.
En inmigración, afirma que ha pedido renovar visas y permisos laborales para responder a las necesidades de trabajadores y empleadores.
También respalda la Ley de Dignidad, una propuesta que combina seguridad fronteriza con mecanismos de regularización sujetos a requisitos; no constituye un beneficio vigente.
Manny Rutinel centra sus críticas en Trump
Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, dejó su cargo legislativo estatal para disputar el escaño y recuperar el distrito para los demócratas.
El candidato atribuye a las políticas de Trump, respaldadas por Evans, mayores costos para las familias y cuestiona especialmente los aranceles.
También critica cambios republicanos en Medicaid y subsidios sanitarios, y promete recuperar financiación y reducir los gastos de atención médica.
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Su plataforma incluye prohibir aportaciones de PAC corporativos y operaciones bursátiles de congresistas, además de establecer límites de mandato: propuestas que requerirían aprobación legislativa.
Cómo participar en las elecciones de Colorado
La elección será el 3 de noviembre. Los ciudadanos elegibles pueden consultar su registro, dirección y opciones de votación en el portal oficial estatal.
El 26 de octubre es la fecha límite para registrarse y recibir una boleta por correo; después todavía es posible registrarse y votar presencialmente.
Las autoridades recomiendan enviar la boleta por correo hasta el 26 de octubre; desde el día siguiente, conviene entregarla en un buzón o centro electoral.
Las boletas deben recibirse antes de las 7 p. m. del 3 de noviembre, salvo excepciones para votantes militares y en el extranjero.