Latinos pueden inclinar un escaño.

Encuesta muestra contienda sin definición.

Economía, salud e inmigración dominan.

La disputa entre el republicano Gabe Evans y el demócrata Manny Rutinel convierte al Distrito 8 de Colorado en una contienda clave para noviembre.

Según UnidosUS, los latinos representan el 28,5 % de los votantes registrados: aproximadamente 131.460 electores capaces de inclinar una elección cerrada.

Su participación podría contribuir al equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes, donde cada escaño competitivo adquiere relevancia nacional.

Ese peso demográfico no implica una preferencia partidista uniforme: ambos candidatos buscan apoyo con propuestas sobre economía, salud e inmigración.

Evans y Rutinel compiten sin una ventaja clara

El voto latino se aleja de Trump y podría ser decisivo en las elecciones de noviembre https://t.co/Xh8KLJ5ZsR — CNN en Español (@CNNEE) October 8, 2026



Una encuesta de la firma republicana McLaughlin & Associates sitúa a Evans con 48 % y a Rutinel con 46 %, dentro del margen de error.

La diferencia no permite establecer un líder concluyente y debe interpretarse como una fotografía del electorado, no como una predicción del resultado.

Los antecedentes explican la atención: Evans ganó en 2024 por 2.449 votos, mientras Yadira Caraveo obtuvo el escaño en 2022 por 1.632 sufragios.

Creado después del censo de 2020, el distrito reúne comunidades al norte de Denver y áreas agrícolas y petroleras de Weld.