DHS confirma que ICE estará en el Mundial todos los días y crece el miedo entre migrantes

ICE vigilará el Mundial

Migrantes temen detenciones

DHS aumenta seguridad federal La celebración de la Copa del Mundo en Estados Unidos contará con presencia diaria de agentes migratorios y de seguridad federal. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, confirmó que agentes de ICE estarán desplegados durante todos los días del torneo. La advertencia fue realizada mediante un mensaje en video publicado en redes sociales, según Univision. Por qué importa: La declaración ha generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones de apoyo legal, ante el temor de posibles detenciones durante los partidos. DHS anuncia vigilancia diaria de ICE en el Mundial @ICEgov & ICE @HSI_HQ will be working with local and federal partners to secure the @FIFAWorldCup.

They will play a pivotal role in combatting human trafficking as well as stopping counterfeit merchandise and counterfeit ticket sales. pic.twitter.com/KNcxnZdaSx — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 19, 2026 Mullin aseguró que el despliegue de ICE y de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estará enfocado en combatir actividades criminales. “ICE y HSI estarán presentes todos los días”, afirmó Mullin en el video.

Según explicó, los operativos buscarán frenar la falsificación de boletos, la trata de personas, el contrabando de drogas y la venta de productos falsificados. También señaló que trabajarán junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). TE PUEDE INTERESAR: Trump obligará a migrantes a salir de EEUU para obtener la green card “Trabajarán codo a codo con la CBP en todo momento”, dijo el titular del DHS. Las autoridades federales compararon el operativo con el esquema de seguridad implementado durante el Super Bowl disputado en Santa Clara a principios de este año.

Agentes locales indicaron que esperan una vigilancia similar durante los encuentros mundialistas. Sin embargo, aclararon que no han recibido información específica sobre controles migratorios dentro de los estadios. Persisten dudas sobre posibles detenciones Mullin no descartó completamente la posibilidad de arrestos de migrantes durante el evento deportivo. Aun así, aseguró que ese no será el objetivo principal de los agentes federales. “No estarán allí para detener” a ciudadanos irregulares, puntualizó.

Pese a esa declaración, continúan las preocupaciones entre organizaciones y familias migrantes. La expectativa de asistencia masiva a los partidos incrementa la incertidumbre sobre posibles operativos. Hasta el momento, no queda claro si las autoridades utilizarán el contexto del Mundial para realizar detenciones dentro o alrededor de los estadios. La falta de detalles concretos sobre los protocolos migratorios mantiene la tensión entre sectores comunitarios. Organizaciones de apoyo legal afirman que muchas familias ya viven con miedo constante ante posibles arrestos.

Migrantes temen salir durante los partidos La Unión del Pueblo Entero (LUPE), organización que brinda asistencia legal a migrantes, confirmó que existe preocupación entre sus miembros. A menos de un mes para el inicio del torneo, la organización asegura recibir reportes constantes de temor y ansiedad. “Nos han expresado lo devastados que se sienten ante el clima político actual”, explicó José Jiménez, director de LUPE. Jiménez relató que algunas familias han dejado de asistir a graduaciones, actividades escolares y citas médicas por miedo a ser detenidas. “Cada semana recibimos llamadas y mensajes de familiares de miembros de LUPE detenidos”, señaló.

También denunció casos de personas con DACA vigente que habrían sido privadas de su libertad sin explicación. Además, mencionó situaciones de trabajadores detenidos mientras se dirigían a sus empleos. “Nuestros miembros están cansados de vivir con miedo”, expresó Jiménez. El director comunitario criticó que, según afirma, las autoridades continúan invirtiendo en departamentos que “fallan en proteger nuestras comunidades”. Desde LUPE aseguran que muchas personas planean extremar precauciones durante los días del Mundial.