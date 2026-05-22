Trump obligará a migrantes a salir de EEUU para obtener la green card

Trump endurece trámite migratorio

Green card desde su nación de origen

USCIS cambia reglas migratorias La Administración del presidente Donald Trump anunció un cambio en el proceso migratorio para quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos. Por qué importa: El Gobierno exigirá que migrantes con visas temporales abandonen el país para tramitar la “green card” desde un consulado estadounidense en su nación de origen. La medida impactará a personas con visas de turismo, trabajo o estudios que actualmente pueden pedir un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Green card obligará salida del país EU exigirá a los migrantes salir del país para poder tramitar la residencia permanente.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/UKwAVjTEsA — Latinus (@latinus_us) May 22, 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) afirmó que la disposición ya existía en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según la agencia, gobiernos anteriores no habían aplicado esa norma de manera estricta, según Efe. Bajo la nueva política, los extranjeros con visas temporales deberán regresar a sus países para solicitar la residencia permanente. El trámite deberá realizarse ante consulados del Departamento de Estado.

La política incluye visas de no inmigrante como las B-1 y B-2, destinadas a turismo y negocios. También contempla visas F-1 y M-1 para estudiantes académicos y de formación técnica. Además, abarca categorías laborales temporales como las H-1B, H-2A y H-2B. TE PUEDE INTERESAR: Nueva York toma nuevas medidas contra operativos de ICE Actualmente, algunas personas solicitan el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

Eso ocurre cuando califican para la residencia permanente por matrimonio, empleo o reunificación familiar. Durante ese proceso, los migrantes pueden renovar sus permisos temporales mientras esperan la resolución. El trámite puede extenderse durante varios años. Trump endurece el proceso migratorio La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia que exigirá a los migrantes temporales salir de EE.UU. para poder solicitar la residencia permanente, conocida como «green card».https://t.co/wfL3NSM9qS — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 22, 2026

La Administración Trump busca modificar ese sistema y obligar a los solicitantes a completar el procedimiento fuera de Estados Unidos. El Gobierno indicó que solo habrá excepciones en circunstancias especiales. Sin embargo, no detalló cuáles serán esos casos excepcionales. El portavoz de USCIS, Zach Kahler, defendió la medida en un comunicado oficial.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”, declaró. Kahler aseguró que los extranjeros que se encuentren temporalmente en Estados Unidos deberán volver a sus países para pedir la residencia. Añadió que la medida busca reducir la permanencia irregular en territorio estadounidense. “De esta forma se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente”, afirmó. El portavoz también sostuvo que la disposición fue ignorada durante años.

Según USCIS, hacer cumplir la ley permitirá un sistema “más justo y eficiente”. La medida se suma a la política restrictiva de Trump El anuncio forma parte de la estrategia migratoria impulsada por la Administración Trump. La política busca reducir la inmigración irregular mediante controles más estrictos y medidas de disuasión. Al mismo tiempo, el Gobierno ha promovido restricciones en vías regulares de migración y en solicitudes de asilo. La nueva política podría afectar a miles de migrantes temporales que esperaban cambiar su estatus dentro del país.