Nueva York toma nuevas medidas contra operativos de ICE

Nueva York limita a ICE

Mamdani endurece protocolos migratorios

Ciudad santuario refuerza protección El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, adoptó este viernes nuevas recomendaciones para reforzar la protección de inmigrantes frente a las acciones federales de inmigración. La decisión surge tras una auditoría realizada por agencias municipales, luego de reiterados reclamos de cooperación por parte del Gobierno federal. Por qué importa: Nueva York busca limitar el impacto de las operaciones migratorias federales dentro de la ciudad, según Efe. Las medidas también intentan evitar que inmigrantes dejen de acudir a servicios públicos por miedo a ser detenidos. Nueva York enfrenta nuevas restricciones contra redadas de ICE Las recomendaciones forman parte del informe “Executive Order 13 Audit”.

El documento analiza la orden firmada por Mamdani el pasado 6 de febrero. La orden lleva por nombre “Protección de los neoyorquinos frente a la aplicación abusiva de las leyes de inmigración”. Además, creó el Comité Interinstitucional de Respuesta (IRC). Ese comité realizó la auditoría para coordinar respuestas uniformes ante posibles crisis relacionadas con inmigración. También pidió a las agencias municipales reportar cualquier interacción con autoridades federales migratorias.

Nueva York es considerada una “ciudad santuario”. Eso significa que no coopera con agencias de inmigración salvo que exista una orden judicial. La ciudad ha sido blanco de redadas y otras acciones federales. El informe recordó que casi el 40 % de quienes viven en Nueva York nacieron fuera de Estados Unidos. La cifra supera el 60 % al incluir a hijos de inmigrantes. TE PUEDE INTERESAR: La jefa de Inteligencia de Trump deja su cargo tras devastador diagnóstico

Entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo pasado, ICE detuvo a 5.567 personas en Nueva York. La cifra representa un aumento del 71 % frente al mismo periodo de la administración de Joe Biden. La auditoría indicó que ICE intensificó su vigilancia sobre albergues. También señaló un aumento “drástico” en solicitudes de retención dirigidas al Departamento de Corrección y a la Policía. El documento además acusó a ICE de utilizar “tácticas agresivas y engañosas”.

Nuevas reglas para limitar cooperación con ICE Entre las recomendaciones adoptadas destaca un nuevo protocolo para llamadas al 911. Si una llamada está relacionada con presencia de agentes migratorios, la División de Comunicaciones deberá informar a altos mandos policiales. El Departamento de Policía enviará entonces a un oficial supervisor al lugar. Otra medida ordena al Departamento de Servicios Sociales reescribir sus manuales de entrenamiento. El objetivo es evitar que empleados municipales obedezcan “órdenes administrativas” de ICE.

El personal deberá exigir una orden firmada por un juez. La ciudad también prohibirá que ICE utilice estacionamientos o terrenos municipales como bases operativas para redadas. Mamdani además ordenó al Departamento de Corrección dejar de emitir informes sobre nacionalidad de detenidos. El informe también establece controles estrictos sobre contratistas tecnológicos. La medida busca impedir posibles actos de espionaje digital contra comunidades inmigrantes.

Mamdani advierte impacto en comunidades inmigrantes El alcalde sostuvo que el miedo a las autoridades migratorias afecta directamente la vida cotidiana de miles de familias. Según el informe, muchas personas evitan interactuar con agencias municipales por temor a consecuencias migratorias. Mamdani advirtió que esa situación tiene efectos más amplios sobre toda la ciudad. Recordó que cuando los inmigrantes temen exponerse a leyes federales, disminuye su participación en servicios esenciales. También afirmó que menos personas buscan atención médica o utilizan programas municipales.