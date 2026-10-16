ICE retomó las paradas vehiculares.

Exigen una cámara por intervención.

Rechazan incorporar la activación automática.

El ICE retomó en julio las paradas de vehículos tras una suspensión temporal, con una condición: al menos un agente debe llevar una cámara corporal operativa.

Donald Trump revirtió la pausa ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Markwayne Mullin, después de dos intervenciones con consecuencias mortales.

Tom Homan, responsable de la política fronteriza presidencial, confirmó la reanudación y defendió las grabaciones como herramienta para documentar las actuaciones de los agentes.

La medida corresponde a julio de 2026. Presentarla como un anuncio nuevo ocultaría que su implementación ya enfrenta cuestionamientos adicionales en octubre.

Cámaras corporales: qué deben registrar los agentes

Homan explicó el 20 de julio que cada parada vehicular debía contar con al menos una persona equipada con una cámara en funcionamiento.

También indicó que los dispositivos debían permanecer encendidos durante toda la intervención, según informó ABC News sobre sus declaraciones.

La exigencia mínima anunciada no equivale a que todos los agentes presentes lleven un dispositivo ni asegura múltiples ángulos de grabación.

El despliegue también requiere capacitación, almacenamiento de imágenes y personal para gestionar solicitudes de acceso a los registros, explicó Homan.