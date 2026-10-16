ICE retomó las paradas de vehículos con cámaras: la vigilancia también enfrenta cuestionamientos
Publicado el 16/10/2026 a las 19:24
- ICE retomó las paradas vehiculares.
- Exigen una cámara por intervención.
- Rechazan incorporar la activación automática.
El ICE retomó en julio las paradas de vehículos tras una suspensión temporal, con una condición: al menos un agente debe llevar una cámara corporal operativa.
Donald Trump revirtió la pausa ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Markwayne Mullin, después de dos intervenciones con consecuencias mortales.
Tom Homan, responsable de la política fronteriza presidencial, confirmó la reanudación y defendió las grabaciones como herramienta para documentar las actuaciones de los agentes.
La medida corresponde a julio de 2026. Presentarla como un anuncio nuevo ocultaría que su implementación ya enfrenta cuestionamientos adicionales en octubre.
Cámaras corporales: qué deben registrar los agentes
Homan explicó el 20 de julio que cada parada vehicular debía contar con al menos una persona equipada con una cámara en funcionamiento.
También indicó que los dispositivos debían permanecer encendidos durante toda la intervención, según informó ABC News sobre sus declaraciones.
La exigencia mínima anunciada no equivale a que todos los agentes presentes lleven un dispositivo ni asegura múltiples ángulos de grabación.
El despliegue también requiere capacitación, almacenamiento de imágenes y personal para gestionar solicitudes de acceso a los registros, explicó Homan.
Muertes en Houston y Maine impulsaron el debate
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El 7 de julio, un agente del ICE mató en Houston al mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una intervención vehicular.
Seis días después, otro agente mató a un conductor colombiano en Biddeford, Maine, en un episodio que aumentó el escrutinio nacional.
No hubo grabaciones de cámaras corporales de los agentes involucrados en esos dos hechos, informó Reuters.
Ninguno de los dos hombres era el objetivo previsto del operativo migratorio, según reportó ABC News, una circunstancia central para examinar cómo se desarrollaron las intervenciones.
Distribución de cámaras no significa implementación completa
El programa tenía antecedentes: ICE comenzó una prueba piloto en 2024 en Baltimore, Buffalo, Detroit, Filadelfia y Washington.
Después del caso de Houston, el DHS anunció que completaría la distribución en las oficinas restantes dentro de un plazo de 60 días.
Posteriormente, el departamento comunicó que todas las oficinas habían recibido cámaras para el 5 de agosto, según documentación citada por Associated Press.
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Sin embargo, en octubre seguía pendiente completar la capacitación. Recibir equipos y utilizarlos correctamente durante las operaciones son etapas distintas.
ICE rechaza la activación automática de cámaras
La controversia adquirió otra dimensión esta semana: el gobierno rechazó una recomendación para incorporar tecnología de activación automática en las cámaras del ICE.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental propuso esa función para mejorar el registro de situaciones imprevistas, incluidas aquellas donde se emplea fuerza.
El DHS argumentó que la activación automática podría comprometer interacciones sensibles, entre ellas conversaciones con informantes o víctimas. reuters.com
Para las comunidades inmigrantes, permanece una pregunta sobre rendición de cuentas: cómo garantizar que los momentos decisivos de una intervención queden efectivamente registrados.
FUENTE: Lanacion ,