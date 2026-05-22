La jefa de Inteligencia de Trump deja su cargo tras devastador diagnóstico

Renuncia en Inteligencia Nacional

Trump confirma salida oficial

Cáncer afecta familia Gabbard La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció que dejará su cargo a finales de junio de 2026. La decisión ocurre después del diagnóstico médico de su esposo, Abraham, quien enfrenta una forma poco común de cáncer de huesos. Gabbard confirmó su salida mediante una publicación en X, donde explicó las razones personales detrás de su renuncia. “Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, con efecto a partir del 30 de junio de 2026”, escribió Gabbard. Renuncia de Tulsi Gabbard conmociona Washington I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.

Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026 La funcionaria explicó que su esposo fue diagnosticado recientemente con “una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”. Según la carta difundida en redes sociales, Gabbard informó directamente al presidente Donald Trump sobre su decisión.

También agradeció la confianza que recibió durante su gestión al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. “Estoy profundamente agradecida por la confianza que depositó en mí”, expresó. Gabbard señaló que dirigir la oficina durante el último año y medio fue una experiencia significativa. La exfuncionaria describió a Abraham como su “apoyo incondicional” durante más de una década de matrimonio. Mencionó además los despliegues militares en el extranjero y las campañas políticas que compartieron juntos.

“No puedo, en conciencia, pedirle que enfrente esta lucha solo”, escribió Gabbard. La directora sostuvo que el cargo requiere un nivel de exigencia y tiempo incompatible con la situación familiar actual. Trump confirma la salida de Gabbard 🚨 BREAKING: TULSI GABBARD RESIGNS AS DNI TO STAND BY HER HUSBAND IN HIS BATTLE WITH RARE BONE CANCER! 🙏 Family first. Always. Tulsi is stepping down from her post as Director of National Intelligence to support her husband through this fight. Last day is June 30. Trump has… pic.twitter.com/1zNJEke3zM

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) May 22, 2026 Donald Trump también reaccionó públicamente tras conocerse la renuncia de la directora de Inteligencia Nacional. El presidente confirmó que el último día oficial de Gabbard será el 30 de junio de 2026. Además, anunció que Aaron Lukas asumirá el puesto de manera interina.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump no irá a boda de su hijo en Bahamas por tensiones globales Lukas actualmente ocupa el cargo de subdirector principal de Inteligencia Nacional. Trump expresó respaldo hacia Gabbard y su familia durante este momento personal. “A su maravilloso esposo, Abraham, le diagnosticaron recientemente una forma rara de cáncer de hueso”, escribió el mandatario. El presidente afirmó que la funcionaria quiere acompañar a su esposo durante el tratamiento.

También aseguró que ambos enfrentarán juntos “esta dura enfermedad”. “No me cabe duda de que pronto estará mejor que nunca”, agregó Trump. El mandatario destacó el desempeño de Gabbard durante su tiempo en la administración. “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, afirmó. La trayectoria política y militar de Tulsi Gabbard Fox News reports that Tulsi Gabbard has resigned as director of national intelligence, citing her husband’s health. pic.twitter.com/L7DmITfBOH

— The American Conservative (@amconmag) May 22, 2026 Tulsi Gabbard es oficial de la reserva del Ejército de Estados Unidos y comentarista política. También fue representante del estado de Hawái en el Congreso estadounidense. Ocupó ese cargo entre 2013 y 2021.