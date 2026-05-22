Donald Trump no irá a boda de su hijo en Bahamas por tensiones globales
Publicado el22/05/2026 a las 11:38
- Trump cancela viaje familiar
- Irán frena asistencia presidencial
- Don Jr. tendrá boda privada
Donald Trump confirmó que no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas.
El presidente de Estados Unidos explicó que permanecerá en Washington debido a la situación internacional, especialmente por la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.
El anuncio lo hizo este viernes a través de su red Truth Social.
Trump aseguró que deseaba acudir al enlace entre Don Jr. y Bettina Anderson, pero consideró prioritario mantenerse en la Casa Blanca.
Trump no asistirá a boda de su hijo en Bahamas
Trump announces he will not attend his son’s wedding pic.twitter.com/gWSKVeF8bF
— Aaron Rupar (@atrupar) May 22, 2026
“Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo”, escribió.
El mandatario republicano insistió en que considera importante permanecer en Washington durante “este importante periodo de tiempo”.
El mensaje concluyó con una felicitación para la pareja. “¡Felicidades a Don y a Bettina!”, añadió Trump.
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La confirmación llegó un día después de que el presidente hablara del tema ante periodistas en el Despacho Oval.
En esa ocasión, dijo que intentaría acudir al evento, aunque reconoció que el contexto internacional complicaba sus planes.
Trump calificó la ceremonia como “un evento privado, muy pequeño”. También señaló que no era “un buen momento, debido a Irán y otros asuntos”.
El presidente critica cobertura mediática
#POLÍTICA Trump no asistirá a la boda de su hijo mayor en Bahamas por su compromiso y «amor a EEUU» https://t.co/FT2M43bEmL
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 22, 2026
Durante la conversación con la prensa, Trump también cuestionó la reacción de los medios ante su posible asistencia o ausencia.
“Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las ‘noticias falsas’”, afirmó.
La boda entre Donald Trump Jr. y Bettina Anderson se celebrará este fin de semana en Bahamas.
Según CNN, la ceremonia tendrá lugar en una pequeña isla del archipiélago.
La lista de invitados será reducida. La cadena indicó que asistirán cerca de 50 familiares y amigos cercanos de la pareja.
El compromiso entre Don Jr. y Anderson fue anunciado en diciembre de 2025.
La propuesta ocurrió en Camp David, el retiro presidencial oficial.
El propio Trump dio a conocer la noticia durante un evento navideño celebrado en la Casa Blanca.
Don Jr. mantiene rol clave en negocios familiares
Donald Trump Jr. es hijo del presidente estadounidense y de Ivana Trump.
La expareja también tuvo a Eric Trump e Ivanka Trump.
Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sus dos hijos mayores quedaron al frente del negocio familiar.
Don Jr. ha mantenido un perfil activo dentro de la estructura empresarial del apellido Trump.
La boda se realizará mientras el presidente permanece concentrado en asuntos de política exterior y seguridad nacional.
Trump dejó claro que, pese al carácter familiar del evento, considera prioritario mantenerse al frente del Gobierno en este momento.