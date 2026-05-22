Donald Trump no irá a boda de su hijo en Bahamas por tensiones globales

Trump cancela viaje familiar

Irán frena asistencia presidencial

Don Jr. tendrá boda privada

Donald Trump confirmó que no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas.

El presidente de Estados Unidos explicó que permanecerá en Washington debido a la situación internacional, especialmente por la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

El anuncio lo hizo este viernes a través de su red Truth Social.

Trump aseguró que deseaba acudir al enlace entre Don Jr. y Bettina Anderson, pero consideró prioritario mantenerse en la Casa Blanca.

Trump no asistirá a boda de su hijo en Bahamas