Trump busca castigar con multas de $18.000 a inmigrantes
Publicado el21/05/2026 a las 13:43
- Trump endurece multas migratorias
- ICE cobraría hasta $18.000
- DHS impulsa autodeportaciones
La Administración del presidente Donald Trump propuso aumentar de forma significativa las multas contra ciertos inmigrantes con órdenes de deportación pendientes.
La medida fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una propuesta publicada en el Registro Federal.
Por qué importa: El Gobierno busca endurecer las consecuencias económicas para inmigrantes que no abandonaron Estados Unidos tras recibir una orden de expulsión.
La propuesta también forma parte de la estrategia de la Administración Trump para impulsar la autodeportación de indocumentados.
Trump endurece multas a inmigrantes
🚨🇺🇸 ¡Alerta migrantes! ICE busca subir multas hasta 18 mil dólares por deportaciónhttps://t.co/xr9GC1OiEh
— Vive USA (@Vive_USA) May 21, 2026
La propuesta plantea elevar de 5.130 dólares a 18.000 dólares la multa aplicada a extranjeros con órdenes de deportación emitidas en ausencia.
Estas órdenes afectan a inmigrantes que fueron citados ante una corte de inmigración y no acudieron a sus audiencias, según Univision.
Posteriormente, si estas personas son detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pueden enfrentar el cobro económico.
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Actualmente, la multa fue ajustada por inflación y quedó establecida en 5.130 dólares desde noviembre pasado.
El DHS recordó que ICE comenzó a cobrar esa sanción en septiembre del año pasado.
La tarifa había sido establecida originalmente por la Ley de Reconciliación Presupuestaria para el año fiscal 2025.
Ahora, la Administración Trump sostiene que el monto actual es insuficiente.
ICE argumenta mayores costos operativos
⚠️La administración Trump plantea nuevas sanciones económicas contra migrantes con órdenes de deportación en Estados Unidos. 🇺🇸
📌 ¿Qué contempla la propuesta?
• Multas de hasta 18 mil dólares
• Cobro de gastos por arresto y deportación
• Sanciones para quienes falten a sus… pic.twitter.com/GSMounVKLo
— canelanews (@canela_news) May 21, 2026
Según la propuesta, ICE revisó sus datos internos y concluyó que la tarifa vigente no compensa adecuadamente los costos operativos.
La agencia asegura que detener y expulsar a inmigrantes con órdenes de deportación en ausencia implica gastos mayores.
El DHS indicó que deben considerarse costos más amplios relacionados con los operativos migratorios.
Entre ellos mencionó gastos de identificación, detención, procesamiento y expulsión de inmigrantes.
También incluyó costos indirectos y generales.
La propuesta menciona capacitación, vehículos y personal de apoyo como parte de esos gastos adicionales.
“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, señaló el DHS.
La agencia considera que elevar la multa ayudaría a reembolsar parcialmente esos costos.
La propuesta entra en periodo de comentarios públicos
El DHS abrió un periodo oficial para recibir comentarios públicos sobre la medida.
Las personas interesadas podrán enviar observaciones hasta el próximo 22 de junio.
La propuesta aún no entra en vigor y debe completar el proceso regulatorio correspondiente.
La Administración Trump ha impulsado distintas acciones enfocadas en reforzar las políticas migratorias.
En este caso, el incremento de multas busca aumentar la presión económica sobre inmigrantes con órdenes de expulsión pendientes.
La medida se dirige específicamente a quienes recibieron órdenes de deportación en ausencia y permanecieron en el país.
Además, aplica únicamente cuando esas personas son arrestadas posteriormente por ICE.
El Gobierno sostiene que el aumento refleja el verdadero costo de los procesos migratorios y de deportación.
Sin embargo, la propuesta todavía deberá atravesar la etapa de revisión pública antes de cualquier implementación definitiva.