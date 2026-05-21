Trump busca castigar con multas de $18.000 a inmigrantes

Trump endurece multas migratorias

ICE cobraría hasta $18.000

DHS impulsa autodeportaciones

La Administración del presidente Donald Trump propuso aumentar de forma significativa las multas contra ciertos inmigrantes con órdenes de deportación pendientes.

La medida fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una propuesta publicada en el Registro Federal.

Por qué importa: El Gobierno busca endurecer las consecuencias económicas para inmigrantes que no abandonaron Estados Unidos tras recibir una orden de expulsión.

La propuesta también forma parte de la estrategia de la Administración Trump para impulsar la autodeportación de indocumentados.

Trump endurece multas a inmigrantes