Familias usan silbatos para alertar redadas de ICE cerca de escuelas en Texas

Miedo por operativos migratorios

Silbatos alertan sobre ICE

Familias viven bajo temor

El sonido de un silbato se ha convertido en una señal de emergencia para decenas de familias inmigrantes en San Antonio, según Univision.

Vecinos del complejo de apartamentos Country Village, en el área de Alamo Heights, comenzaron a utilizar silbatos para advertir sobre la presencia de supuestos agentes migratorios.

La iniciativa nació como una forma de protección comunitaria ante lo que residentes describen como operativos frecuentes cerca de viviendas y paradas de autobús escolar.

Según testimonios, el temor ha aumentado durante las últimas semanas y ya afecta actividades cotidianas de las familias.

ICE en San Antonio genera miedo vecinal y usan silbatos para alertarse

“Tenemos miedo de asistir a la graduación de nuestros hijos, porque nos están siguiendo sin poder hacer nada”, relató una residente.