Familias usan silbatos para alertar redadas de ICE cerca de escuelas en Texas
Publicado el21/05/2026 a las 13:10
- Miedo por operativos migratorios
- Silbatos alertan sobre ICE
- Familias viven bajo temor
El sonido de un silbato se ha convertido en una señal de emergencia para decenas de familias inmigrantes en San Antonio, según Univision.
Vecinos del complejo de apartamentos Country Village, en el área de Alamo Heights, comenzaron a utilizar silbatos para advertir sobre la presencia de supuestos agentes migratorios.
La iniciativa nació como una forma de protección comunitaria ante lo que residentes describen como operativos frecuentes cerca de viviendas y paradas de autobús escolar.
Según testimonios, el temor ha aumentado durante las últimas semanas y ya afecta actividades cotidianas de las familias.
ICE en San Antonio genera miedo vecinal y usan silbatos para alertarse
“Tenemos miedo de asistir a la graduación de nuestros hijos, porque nos están siguiendo sin poder hacer nada”, relató una residente.
La mujer pidió mantener su identidad en reserva. “No sabemos qué es peor, regresar a un país al que le tenemos miedo o quedarnos aquí viviendo así”, añadió.
El ambiente de tensión se mantiene desde hace tres semanas.
En esa misma zona, agentes de ICE detuvieron a Betania Uzcátegui, una madre venezolana, junto a sus dos hijos cuando se dirigían al autobús escolar.
Aunque posteriormente fueron liberados, vecinos aseguran que el miedo no desapareció.
Residentes denuncian nuevos movimientos de agentes
Este miércoles, residentes grabaron videos de lo que aseguran fue una nueva intervención de supuestos agentes migratorios.
De acuerdo con testimonios, varios oficiales vestidos con chalecos tácticos y armados participaron en el operativo.
Vecinos señalaron que una persona habría sido detenida mientras otros oficiales interrogaban al conductor de una camioneta.
El incidente ocurrió cerca del complejo habitacional.
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La preocupación también crece por la presencia de agentes durante horarios escolares.
Residentes y activistas denuncian que los operativos suelen coincidir con la entrada y salida de los menores.
“Tenemos muchísimo miedo hasta de salir a dejar a los niños al autobús”, contó otra residente. “Hay vecinos que ni siquiera salen a tirar la basura por temor”, agregó.
Jessica Solís, voluntaria del Grupo Venceremos San Antonio, aseguró que observaron movimientos sospechosos cerca del transporte escolar.
“Fue muy sospechoso porque reaccionaron exactamente cuando estaban los niños ahí”, afirmó.
Los testimonios reflejan el ambiente de tensión que domina actualmente el complejo.
Vecinos aseguran que muchas familias prefieren permanecer dentro de sus apartamentos.
También afirman que los niños dejaron de jugar en las áreas comunes como antes.
Activistas organizan redes de apoyo comunitario
Ante el temor creciente, activistas comenzaron a repartir silbatos entre las familias inmigrantes del área.
La intención es que los residentes puedan alertarse rápidamente cuando detecten movimientos de agentes migratorios.
La comunidad también comenzó a organizar redes de apoyo entre vecinos.
Algunos residentes ahora ayudan a transportar a menores hacia la escuela para evitar que padres indocumentados se expongan en la vía pública.
La estrategia busca reducir riesgos para las familias.
Mientras tanto, el silencio domina gran parte del complejo habitacional.
Vecinos describen noches marcadas por la incertidumbre y la angustia constante.
Muchos aseguran vivir pendientes de cualquier movimiento extraño en las calles cercanas.
“Vivimos en una verdadera película de terror”, expresó una residente.