ICE podría deshacerse de megacentros para inmigrantes que costaron miles de millones
Publicado el31/05/2026 a las 10:55
- ICE evalúa vender almacenes
- Revisan capacidad de detención
- DHS reconsidera activos migratorios
El gobierno del presidente Donald Trump está evaluando la posibilidad de vender algunos de los grandes almacenes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió a principios de este año para utilizarlos como megacentros de detención de inmigrantes.
Por qué importa: La revisión de estos activos representa un posible cambio en la estrategia de infraestructura impulsada para ampliar la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos.
De acuerdo con dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), varias de las once instalaciones compradas previamente han sido identificadas como posibles candidatas para una futura venta.
Algunos de estos almacenes estaban destinados a ser reacondicionados para albergar hasta 8,000 inmigrantes cada uno.
Centros de detención para inmigrantes bajo revisión
The Trump administration is looking into selling some of the large warehouses that ICE had purchased earlier this year to serve as mega-detention centers for immigrants, according to two DHS officials. https://t.co/3Z2iQJLFS5
— NBC10 Boston (@NBC10Boston) May 30, 2026
Sin embargo, los funcionarios aclararon que las propiedades aún no han sido puestas en el mercado, según Telemundo.
También señalaron que no existe una decisión definitiva sobre el futuro de las instalaciones.
Los almacenes fueron adquiridos durante la gestión de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La compra formaba parte de un plan para desarrollar la capacidad necesaria para detener simultáneamente a 100,000 inmigrantes en todo el país.
Estas adquisiciones complementaban instalaciones ya existentes con capacidad para albergar a decenas de miles de personas.
Según los funcionarios, el costo total de la compra de los almacenes fue estimado en más de 38,000 millones de dólares.
ICE también revisa el futuro de su flota aérea
ICE Bought Eleven Warehouses for Mass Detention. It May Be Looking to Sell Them. https://t.co/yyIdND51Pv
— Shelley Evans (@ShelleyJEvans) May 31, 2026
La evaluación de activos no se limita a las instalaciones de detención.
Funcionarios del DHS indicaron que ICE también está considerando vender varios aviones comprados o arrendados durante el liderazgo de Noem.
Entre ellos se encuentra un Boeing 737 Max 8 descrito como una aeronave de lujo.
No obstante, al igual que con los almacenes, las autoridades señalaron que todavía no se ha tomado una decisión definitiva.
Históricamente, ICE ha utilizado vuelos chárter para ejecutar deportaciones.
Las aeronaves adquiridas durante la gestión de Noem representaron los primeros aviones destinados a deportaciones que pasaron a ser propiedad del gobierno.
La revisión de estos recursos forma parte de un análisis más amplio sobre las necesidades actuales de la agencia.
Nuevo liderazgo impulsa revisión de recursos
Las conversaciones sobre una posible venta de activos reflejan cambios dentro del DHS desde la llegada del secretario Markwayne Mullin al frente de la dependencia.
Los funcionarios señalaron que ICE ya no requiere la capacidad para albergar a 100,000 inmigrantes de manera simultánea.
El debate ocurre además en un contexto en el que Trump ha manifestado que podría buscar un “enfoque más suave” en la aplicación de las leyes migratorias.
Esa postura surgió después de los tiroteos fatales en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses durante una operación de control migratorio en Minneapolis el pasado enero.
Consultado sobre la posible venta de los almacenes, un portavoz del DHS indicó que la agencia está revisando todos sus recursos.
“Bajo el nuevo liderazgo, el DHS está evaluando todos nuestros recursos, incluidas las aeronaves, para maximizar la eficiencia y continuar cumpliendo con la misión del presidente Trump de garantizar la seguridad de la patria para todos los estadounidenses”, señaló el portavoz.
También afirmó que Mullin está enfocado en garantizar que las necesidades del departamento sean cubiertas mientras se ejerce una administración responsable de los fondos de los contribuyentes.
“Como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”, agregó el portavoz.
La evaluación continúa y, por ahora, no se ha confirmado la venta de ninguna instalación ni de las aeronaves consideradas dentro del proceso de revisión.