ICE podría deshacerse de megacentros para inmigrantes que costaron miles de millones

ICE evalúa vender almacenes

Revisan capacidad de detención

DHS reconsidera activos migratorios

El gobierno del presidente Donald Trump está evaluando la posibilidad de vender algunos de los grandes almacenes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió a principios de este año para utilizarlos como megacentros de detención de inmigrantes.

Por qué importa: La revisión de estos activos representa un posible cambio en la estrategia de infraestructura impulsada para ampliar la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos.

De acuerdo con dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), varias de las once instalaciones compradas previamente han sido identificadas como posibles candidatas para una futura venta.

Algunos de estos almacenes estaban destinados a ser reacondicionados para albergar hasta 8,000 inmigrantes cada uno.

Centros de detención para inmigrantes bajo revisión

The Trump administration is looking into selling some of the large warehouses that ICE had purchased earlier this year to serve as mega-detention centers for immigrants, according to two DHS officials. https://t.co/3Z2iQJLFS5 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) May 30, 2026

Sin embargo, los funcionarios aclararon que las propiedades aún no han sido puestas en el mercado, según Telemundo.

También señalaron que no existe una decisión definitiva sobre el futuro de las instalaciones.

Los almacenes fueron adquiridos durante la gestión de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La compra formaba parte de un plan para desarrollar la capacidad necesaria para detener simultáneamente a 100,000 inmigrantes en todo el país.

Estas adquisiciones complementaban instalaciones ya existentes con capacidad para albergar a decenas de miles de personas.

Según los funcionarios, el costo total de la compra de los almacenes fue estimado en más de 38,000 millones de dólares.