El miedo migratorio llega a las escuelas: familias hispanas cambian sus rutinas en EE.UU.

57% expresa preocupación migratoria

Familias cambian rutinas escolares

Padres solicitan mayor información

Segun unotv, las preocupaciones relacionadas con la política migratoria están trascendiendo los operativos de inmigración y llegando hasta la vida escolar: 57% de los padres hispanos encuestados dijo sentir al menos cierta preocupación por el entorno migratorio actual en la rutina cotidiana de su familia.

El impacto aparece en decisiones concretas. Durante los últimos 12 meses, 17% aseguró haber evitado una actividad o evento escolar debido a esas preocupaciones, mientras 14% mantuvo a sus hijos en casa en alguna ocasión por el mismo motivo.

La comunicación con las escuelas también se vio afectada: 11% de los participantes afirmó haber evitado contactar a maestros o integrantes del personal, un comportamiento que podría reducir la interacción entre algunas familias y los centros educativos.

Además, 10% modificó la manera de llevar, recoger o transportar a sus hijos hacia o desde la escuela. Los porcentajes proceden de una encuesta nacional de Conoce tus Opciones Escolares, programa de la National School Choice Awareness Foundation.

Preocupación por ICE también influye al momento de elegir escuela



Segun telemundo, la inquietud no se limita a la asistencia cotidiana. La encuesta encontró que 41% de los padres consultados dijo que las preocupaciones migratorias los llevaron a considerar, explorar activamente o seleccionar una escuela o modalidad educativa diferente.

Dentro de las alternativas evaluadas aparecen escuelas públicas tradicionales, escuelas públicas charter y educación en el hogar, lo que muestra cómo un asunto ajeno al rendimiento académico puede entrar en las decisiones educativas de algunas familias.

Sin embargo, existe una limitación importante para interpretar los resultados: la encuesta no seleccionó a los participantes según su situación migratoria ni les preguntó cuál era su estatus, por lo que el 57% no debe presentarse como porcentaje de padres indocumentados.

El estudio incluyó a 559 padres, tutores y cuidadores principales hispanos de niños de 5 a 18 años, y fue presentado en septiembre de 2026 en el contexto del Mes de la Herencia Hispana.