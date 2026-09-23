El miedo migratorio llega a las escuelas: familias hispanas cambian sus rutinas en EE.UU.
Publicado el23/09/2026 a las 15:05
- 57% expresa preocupación migratoria
- Familias cambian rutinas escolares
- Padres solicitan mayor información
Segun unotv, las preocupaciones relacionadas con la política migratoria están trascendiendo los operativos de inmigración y llegando hasta la vida escolar: 57% de los padres hispanos encuestados dijo sentir al menos cierta preocupación por el entorno migratorio actual en la rutina cotidiana de su familia.
El impacto aparece en decisiones concretas. Durante los últimos 12 meses, 17% aseguró haber evitado una actividad o evento escolar debido a esas preocupaciones, mientras 14% mantuvo a sus hijos en casa en alguna ocasión por el mismo motivo.
La comunicación con las escuelas también se vio afectada: 11% de los participantes afirmó haber evitado contactar a maestros o integrantes del personal, un comportamiento que podría reducir la interacción entre algunas familias y los centros educativos.
Además, 10% modificó la manera de llevar, recoger o transportar a sus hijos hacia o desde la escuela. Los porcentajes proceden de una encuesta nacional de Conoce tus Opciones Escolares, programa de la National School Choice Awareness Foundation.
Preocupación por ICE también influye al momento de elegir escuela
Segun telemundo, la inquietud no se limita a la asistencia cotidiana. La encuesta encontró que 41% de los padres consultados dijo que las preocupaciones migratorias los llevaron a considerar, explorar activamente o seleccionar una escuela o modalidad educativa diferente.
Dentro de las alternativas evaluadas aparecen escuelas públicas tradicionales, escuelas públicas charter y educación en el hogar, lo que muestra cómo un asunto ajeno al rendimiento académico puede entrar en las decisiones educativas de algunas familias.
Sin embargo, existe una limitación importante para interpretar los resultados: la encuesta no seleccionó a los participantes según su situación migratoria ni les preguntó cuál era su estatus, por lo que el 57% no debe presentarse como porcentaje de padres indocumentados.
El estudio incluyó a 559 padres, tutores y cuidadores principales hispanos de niños de 5 a 18 años, y fue presentado en septiembre de 2026 en el contexto del Mes de la Herencia Hispana.
Familias hispanas piden información y recursos ante la incertidumbre
Frente a este escenario, 41% de los encuestados identificó como recurso útil recibir información clara sobre el derecho de los niños a acceder a la educación pública independientemente de su estatus migratorio, según los resultados divulgados por la organización.
La comunicación también ocupa un lugar relevante: 27% señaló como útil contar con comunicaciones y materiales escolares en español, mientras otras familias mencionaron recursos comunitarios, legales y apoyo para atender el impacto emocional en los menores.
La preocupación registrada en esta encuesta coincide con investigaciones más amplias sobre la población latina. Pew Research Center encontró en octubre de 2025 que 59% de los latinos había visto o escuchado sobre arrestos o redadas de ICE en su comunidad durante los seis meses anteriores.
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Pew también reportó que 19% de los adultos hispanos había modificado recientemente sus actividades cotidianas ante el temor de que le solicitaran comprobar su ciudadanía o situación migratoria, mostrando que estos cambios de comportamiento van más allá del entorno escolar.
Lo que deben saber los padres hispanos sobre los resultados
Las cifras no significan que 57% de todos los padres hispanos de Estados Unidos haya dejado de participar en actividades escolares: ese porcentaje corresponde a quienes expresaron preocupación por el entorno migratorio entre los participantes de esta encuesta.
Los comportamientos específicos presentan porcentajes menores, aunque relevantes: 17% evitó actividades escolares, 14% mantuvo a un hijo en casa, 11% evitó contactar al personal educativo y 10% cambió rutinas de transporte escolar.
También es importante separar preocupación migratoria de estatus migratorio. Pew estimó que en 2023 el 82% de los adultos latinos tenía estatus legal completo, incluyendo ciudadanos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos naturalizados e inmigrantes legales sin ciudadanía.
Los resultados muestran así un efecto más amplio: la percepción sobre la aplicación de las leyes migratorias puede influir en decisiones familiares independientemente de que la encuesta permita conocer la situación migratoria individual de quienes respondieron.