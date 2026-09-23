Doral se queda vacío: venezolanos hablan de miedo a ICE y “traición”
Publicado el23/09/2026 a las 06:15
Residentes describen comercios sin clientes y familias que evitan salir mientras la ofensiva migratoria golpea a una de las principales comunidades venezolanas de Estados Unidos.
- Doral, conocida como “Doralzuela” por su numerosa comunidad venezolana, atraviesa un clima de temor ante los operativos migratorios, según testimonios recogidos por EFE.
Por qué importa: El miedo no solo alcanza a inmigrantes vulnerables a deportación. Residentes aseguran que también está modificando rutinas familiares, laborales y comerciales.
Comercios vacíos y familias que prefieren quedarse en casa
“El Doral es un pueblo fantasma”, dijo a EFE Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, al describir negocios vacíos y residentes temerosos.
Liz Rebecca Alarcón, residente desde hace más de 20 años, afirmó que supermercados y locales tienen menos clientes y que algunas familias incluso modificaron las rutinas infantiles.
- “Las personas tienen terror de salir de sus casas”, sostuvo Ferro. Sin embargo, los testimonios no constituyen por sí solos evidencia de una caída económica generalizada.
El dato: Doral tenía una población estimada de 81,634 personas en 2025 y el 85.5% era hispano, según el Census Bureau.
Otra señal: El 70.3% de sus residentes nació fuera de Estados Unidos, según estimaciones del periodo 2020-2024.
#BuenosDíasVPItv | Venezolanos criticaron en Doral que Trump reciba a Delcy Rodríguez mientras los deporta en Florida.
📲 Sintoniza el programa completo: https://t.co/wXvjlZaCjN pic.twitter.com/VNTtd3WhD7
— VPItv (@VPITV) September 23, 2026
El temor también alcanza a inmigrantes con documentos
Ana Delgado, residente de origen dominicano, aseguró a EFE que el miedo también existe entre familias que, según ella, tienen sus documentos migratorios en regla.
- La situación ocurre mientras venezolanos han perdido protecciones migratorias como el TPS y el parole humanitario, medidas que habían permitido permanecer temporalmente en Estados Unidos a determinados beneficiarios.
Esto no significa que todos los venezolanos de Doral estén indocumentados. La comunidad incluye personas con diferentes estatus y circunstancias migratorias.
Lo que cambia: Quienes pierden una protección temporal pueden quedar expuestos a consecuencias migratorias si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país.
Ver este video en su propia página →
Venezolanos en Doral: Del respaldo a Trump a un “despertar amargo”
También hay una dimensión política: algunos venezolanos que apoyaron a Trump ahora expresan decepción por el rumbo de su política migratoria.
- Alarcón describió “mucha indignación, mucho miedo” y un “sentimiento de traición”, especialmente entre personas que respaldaron electoralmente al presidente.
Ferro calificó el momento como un “despertar muy amargo”, aunque estos testimonios no permiten concluir que toda la comunidad venezolana haya cambiado su posición política.
El límite: Las experiencias recogidas por EFE reflejan voces de residentes y líderes comunitarios, pero no equivalen a una encuesta de opinión entre los venezolanos de Doral.
El cambio más visible está en la vida cotidiana: familias que evitan salir y comerciantes que, según los entrevistados, esperan clientes en una ciudad acostumbrada a otra dinámica.