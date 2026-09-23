Doral se queda vacío: venezolanos hablan de miedo a ICE y “traición”

Residentes describen comercios sin clientes y familias que evitan salir mientras la ofensiva migratoria golpea a una de las principales comunidades venezolanas de Estados Unidos.

Doral, conocida como “Doralzuela” por su numerosa comunidad venezolana, atraviesa un clima de temor ante los operativos migratorios, según testimonios recogidos por EFE.

Por qué importa: El miedo no solo alcanza a inmigrantes vulnerables a deportación. Residentes aseguran que también está modificando rutinas familiares, laborales y comerciales.

Comercios vacíos y familias que prefieren quedarse en casa

“El Doral es un pueblo fantasma”, dijo a EFE Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, al describir negocios vacíos y residentes temerosos.

Liz Rebecca Alarcón, residente desde hace más de 20 años, afirmó que supermercados y locales tienen menos clientes y que algunas familias incluso modificaron las rutinas infantiles.

“Las personas tienen terror de salir de sus casas”, sostuvo Ferro. Sin embargo, los testimonios no constituyen por sí solos evidencia de una caída económica generalizada.

El dato: Doral tenía una población estimada de 81,634 personas en 2025 y el 85.5% era hispano, según el Census Bureau.

Otra señal: El 70.3% de sus residentes nació fuera de Estados Unidos, según estimaciones del periodo 2020-2024.