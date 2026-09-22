EEUU endurece postura sobre el asilo y lanza advertencia a inmigrantes
Publicado el21/09/2026 a las 19:59
El gobierno de Estados Unidos está endureciendo su postura frente a las solicitudes de asilo, mientras millones de inmigrantes continúan esperando una decisión sobre sus casos.
Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enviado a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y obtenido por N+ Univision, recalca que el asilo es un beneficio discrecional.
Esto significa que cumplir con los requisitos de elegibilidad no obliga automáticamente al gobierno a conceder la protección.
Millones de casos siguen pendientes
Según el documento, para julio de 2026 existían cerca de 3.5 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración, entre ellos unos 2.3 millones de solicitudes de asilo defensivo.
El DHS considera que numerosas peticiones no cumplen con los fundamentos necesarios y contribuyen al enorme retraso del sistema. Abogados consultados por N+ Univision cuestionan esa generalización y señalan que cada caso debe ser evaluado individualmente.
¿Quién puede obtener asilo?
Para calificar, una persona debe demostrar un temor fundado de persecución relacionado con motivos protegidos por la ley, como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.
El DHS también advierte que problemas económicos, delincuencia generalizada o determinadas situaciones relacionadas con pandillas y violencia doméstica no necesariamente son suficientes para obtener protección.
Además, las autoridades pueden considerar si el solicitante tiene la posibilidad de trasladarse de manera segura a otra región dentro de su propio país.
DHS advierte sobre solicitudes frívolas
El documento también alerta sobre graves consecuencias para quienes presenten solicitudes consideradas frívolas y posibles sanciones para abogados involucrados en esos casos.
Te Puede Interesar: ONU pone a Nueva York bajo máxima seguridad: Trump y Mamdani se reúnen
Especialistas citados por N+ Univision recalcan, sin embargo, que perder un caso de asilo no significa automáticamente que la solicitud haya sido fraudulenta.