EEUU endurece postura sobre el asilo y lanza advertencia a inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos está endureciendo su postura frente a las solicitudes de asilo, mientras millones de inmigrantes continúan esperando una decisión sobre sus casos.

Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enviado a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y obtenido por N+ Univision, recalca que el asilo es un beneficio discrecional.

Esto significa que cumplir con los requisitos de elegibilidad no obliga automáticamente al gobierno a conceder la protección.

Millones de casos siguen pendientes

Según el documento, para julio de 2026 existían cerca de 3.5 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración, entre ellos unos 2.3 millones de solicitudes de asilo defensivo.

El DHS considera que numerosas peticiones no cumplen con los fundamentos necesarios y contribuyen al enorme retraso del sistema. Abogados consultados por N+ Univision cuestionan esa generalización y señalan que cada caso debe ser evaluado individualmente.

¿Quién puede obtener asilo?

Para calificar, una persona debe demostrar un temor fundado de persecución relacionado con motivos protegidos por la ley, como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.