Caravana de hondureños desafía las advertencias y emprende ruta hacia Estados Unidos

Hondureños avanzan hacia Estados Unidos

Washington advierte sobre deportaciones

Más de 30,000 retornados

Segun EFE, decenas de migrantes hondureños avanzaron este lunes hacia el punto fronterizo de Corinto con la intención de ingresar a Guatemala y continuar una travesía hacia Estados Unidos, pese al endurecimiento de los controles migratorios. El contingente habría comenzado a movilizarse desde San Pedro Sula desde el domingo en pequeños grupos y podría reunir entre 200 y 400 personas, algunas viajando con niños.

La falta de oportunidades económicas aparece nuevamente entre las principales razones expresadas por quienes decidieron abandonar Honduras. Uno de los desafíos inmediatos será avanzar más allá de Guatemala: los hondureños pueden desplazarse bajo las condiciones establecidas entre países integrantes del CA-4, pero México mantiene requisitos migratorios propios para el ingreso a su territorio.

Estados Unidos lanza una advertencia mientras avanza el grupo



La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa difundió este lunes un mensaje general dirigido a quienes consideran viajar de manera irregular hacia territorio estadounidense, advirtiendo sobre los peligros del recorrido, los traficantes de personas y la posibilidad de deportación. El comunicado no mencionó específicamente al grupo que salió de Honduras.

La movilización ocurre además en un escenario de fuertes restricciones en la frontera estadounidense. La Administración Trump informó recientemente que durante agosto no realizó liberaciones de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera con México, aunque reportes periodísticos han documentado liberaciones de algunas familias desde instalaciones migratorias en Texas.

Las cifras muestran la dimensión del riesgo para quienes intenten completar el recorrido. Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, Estados Unidos, México y Guatemala habían deportado a 30,965 ciudadanos hondureños, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Migración de Honduras.

Estados Unidos concentró la gran mayoría de esos retornos: 27,828 hondureños fueron enviados por vía aérea, mientras México había retornado a 3,046 personas y Guatemala a otras 91. El panorama coincide con la incertidumbre generada por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de hondureños.