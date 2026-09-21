Caravana de hondureños desafía las advertencias y emprende ruta hacia Estados Unidos
Publicado el21/09/2026 a las 13:23
- Hondureños avanzan hacia Estados Unidos
- Washington advierte sobre deportaciones
- Más de 30,000 retornados
Segun EFE, decenas de migrantes hondureños avanzaron este lunes hacia el punto fronterizo de Corinto con la intención de ingresar a Guatemala y continuar una travesía hacia Estados Unidos, pese al endurecimiento de los controles migratorios. El contingente habría comenzado a movilizarse desde San Pedro Sula desde el domingo en pequeños grupos y podría reunir entre 200 y 400 personas, algunas viajando con niños.
La falta de oportunidades económicas aparece nuevamente entre las principales razones expresadas por quienes decidieron abandonar Honduras. Uno de los desafíos inmediatos será avanzar más allá de Guatemala: los hondureños pueden desplazarse bajo las condiciones establecidas entre países integrantes del CA-4, pero México mantiene requisitos migratorios propios para el ingreso a su territorio.
Estados Unidos lanza una advertencia mientras avanza el grupo
La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa difundió este lunes un mensaje general dirigido a quienes consideran viajar de manera irregular hacia territorio estadounidense, advirtiendo sobre los peligros del recorrido, los traficantes de personas y la posibilidad de deportación. El comunicado no mencionó específicamente al grupo que salió de Honduras.
La movilización ocurre además en un escenario de fuertes restricciones en la frontera estadounidense. La Administración Trump informó recientemente que durante agosto no realizó liberaciones de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera con México, aunque reportes periodísticos han documentado liberaciones de algunas familias desde instalaciones migratorias en Texas.
Las cifras muestran la dimensión del riesgo para quienes intenten completar el recorrido. Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, Estados Unidos, México y Guatemala habían deportado a 30,965 ciudadanos hondureños, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Migración de Honduras.
Estados Unidos concentró la gran mayoría de esos retornos: 27,828 hondureños fueron enviados por vía aérea, mientras México había retornado a 3,046 personas y Guatemala a otras 91. El panorama coincide con la incertidumbre generada por el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de hondureños.
Lo que deben saber los migrantes antes de iniciar el viaje
Llegar a Guatemala no significa tener garantizado el tránsito hasta Estados Unidos. Cada país aplica sus propias normas de entrada, permanencia y tránsito, mientras un intento de ingreso irregular a territorio estadounidense puede terminar en detención y deportación. Para las familias que consideran viajar, verificar directamente los requisitos migratorios y evitar depender de promesas de traficantes resulta especialmente importante ante las actuales restricciones.
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El fenómeno también tiene una fuerte dimensión económica para Honduras. Millones de hondureños viven fuera del país y las remesas constituyen una fuente fundamental de ingresos para numerosos hogares, mientras las deportaciones obligan a las autoridades a gestionar el retorno y reintegración de miles de ciudadanos.
Puntos clave
La nueva movilización ocurre mientras Estados Unidos mantiene fuertes restricciones migratorias y Honduras enfrenta miles de retornos durante 2026.
Más de 30,000 hondureños habían sido deportados desde Estados Unidos, México y Guatemala hasta el 20 de agosto.
El grupo busca atravesar Guatemala antes de continuar hacia México y posteriormente intentar alcanzar la frontera estadounidense.
Antes de viajar, los migrantes deben consultar requisitos oficiales de cada país, evaluar los riesgos y desconfiar de personas que prometan garantizar el ingreso a Estados Unidos.