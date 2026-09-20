ICE arresta a 500 inmigrantes en masivo operativo en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que 500 inmigrantes fueron arrestados durante un amplio operativo migratorio realizado en el suroeste de Florida con la colaboración de autoridades federales, estatales y locales.

La operación se desarrolló entre el 24 y el 27 de agosto en el área de Fort Myers y contó con la participación de ICE, la Patrulla de Carreteras de Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, la Guardia Nacional de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), entre otras agencias.

Según ICE, entre los 500 detenidos había personas con órdenes finales de deportación, individuos que habían cometido repetidas infracciones migratorias y personas con antecedentes o acusaciones relacionadas con violencia doméstica, drogas, conducción bajo los efectos del alcohol, agresiones y delitos sexuales o violentos.

¿Quiénes fueron algunos de los detenidos?

Uno de los casos destacados por las autoridades fue el de Whycliff Longin, de 28 años y nacional de Haití, quien se encontraba solicitando asilo en Estados Unidos.

Longin fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Lee después de un incidente ocurrido el 27 de agosto en Lehigh Acres.

Las autoridades lo acusan de asesinato en segundo grado, intento de asesinato, agresión sexual y robo con violencia. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Lee y ICE emitió una orden de detención migratoria en su contra.

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Otro de los detenidos fue Noe Lux Castro, de 24 años y originario de Guatemala.