ICE arresta a 500 inmigrantes en masivo operativo en Florida
Publicado el20/09/2026 a las 15:58
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que 500 inmigrantes fueron arrestados durante un amplio operativo migratorio realizado en el suroeste de Florida con la colaboración de autoridades federales, estatales y locales.
La operación se desarrolló entre el 24 y el 27 de agosto en el área de Fort Myers y contó con la participación de ICE, la Patrulla de Carreteras de Florida, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, la Guardia Nacional de Florida, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), entre otras agencias.
Según ICE, entre los 500 detenidos había personas con órdenes finales de deportación, individuos que habían cometido repetidas infracciones migratorias y personas con antecedentes o acusaciones relacionadas con violencia doméstica, drogas, conducción bajo los efectos del alcohol, agresiones y delitos sexuales o violentos.
¿Quiénes fueron algunos de los detenidos?
Uno de los casos destacados por las autoridades fue el de Whycliff Longin, de 28 años y nacional de Haití, quien se encontraba solicitando asilo en Estados Unidos.
Longin fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Lee después de un incidente ocurrido el 27 de agosto en Lehigh Acres.
Las autoridades lo acusan de asesinato en segundo grado, intento de asesinato, agresión sexual y robo con violencia. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Lee y ICE emitió una orden de detención migratoria en su contra.
Hombre habría intentado usar un taser contra un agente
Otro de los detenidos fue Noe Lux Castro, de 24 años y originario de Guatemala.
De acuerdo con ICE, Castro protagonizó un forcejeo con las autoridades durante su arresto y presuntamente tomó el taser de un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida e intentó utilizarlo en su contra.
Castro enfrenta cargos por obstrucción a un agente del orden público y resistencia a la autoridad con y sin violencia.
ICE destaca otros arrestos
Olmen Noel Vargas-Mendoza, de 40 años y originario de Honduras, también fue detenido durante el operativo.
ICE asegura que Vargas-Mendoza había reingresado a Estados Unidos sin pasar por inspección en tres ocasiones y cuenta con antecedentes relacionados con violencia doméstica.
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Las autoridades también arrestaron a Marlon Rolando Calderón-Castellón, de 43 años y también originario de Honduras.
Según ICE, Calderón-Castellón había reingresado a Estados Unidos sin inspección y cuenta con antecedentes que incluyen agresión y posesión ilegal de drogas.
ICE también informó que durante el operativo fueron detenidos un presunto miembro de un cartel mexicano y un ciudadano hondureño acusado de abusar sexualmente de dos menores.
Operativo reunió a múltiples agencias
Las autoridades presentaron la operación como parte de la cooperación entre agencias federales, estatales y locales para hacer cumplir las leyes migratorias y detener a personas consideradas amenazas para la seguridad pública.
Los 500 arrestos se produjeron durante cuatro días de operativos en el área de Fort Myers, convirtiéndose en una de las acciones migratorias coordinadas de mayor alcance realizadas recientemente en Florida.