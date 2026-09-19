ICE rompe récord de arrestos, pero las deportaciones chocan con tribunales y críticas republicanas esta semana
Publicado el19/09/2026 a las 11:23
- ICE aumenta los arrestos
- Tribunal limita deportaciones
- Salazar cuestiona operativos
La ofensiva migratoria de Donald Trump atraviesa una paradoja: ICE está arrestando a decenas de miles de personas, pero deportarlas rápidamente resulta más complejo.
Los operativos también abrieron una inesperada disputa dentro del Partido Republicano, después de que la congresista María Elvira Salazar cuestionara públicamente su alcance.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que continuará aplicando las leyes migratorias y descartó conceder una amnistía a inmigrantes indocumentados.
La confrontación ocurre mientras un tribunal federal impone nuevos límites a las deportaciones hacia terceros países y los arrestos alcanzan niveles históricos.
ICE bate récord de arrestos y enfrenta nuevos límites
Salazar aseguró que los esfuerzos de control migratorio habían llegado “demasiado lejos” y dirigió su reclamo directamente al presidente Trump.
La republicana representa el Distrito 27 de Florida, una zona de Miami con una elevada población latina, y ha respaldado partes importantes de la agenda presidencial.
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Según Salazar, aproximadamente la mitad de los detenidos por ICE durante julio no tenía antecedentes penales, un cambio que amplía el debate sobre las prioridades de los operativos.
Datos gubernamentales analizados por Deportation Data Project también muestran un fuerte crecimiento de los arrestos y una mayor presencia de personas sin historial criminal entre los detenidos.
Tribunal pone límites a deportaciones hacia terceros países
El segundo frente para la Administración Trump está en los tribunales y afecta directamente una herramienta utilizada para acelerar determinadas expulsiones.
El Primer Circuito de Apelaciones confirmó el 18 de septiembre que los migrantes deben recibir aviso efectivo antes de una deportación hacia un tercer país.
Además, deben contar con una oportunidad significativa para plantear temor de persecución o tortura en el destino propuesto por las autoridades migratorias.
El juez Seth Aframe señaló en la decisión que estas protecciones pierden efectividad si el migrante desconoce previamente hacia qué país pretende enviarlo el Gobierno.
Arrestos de ICE crecen, pero deportar puede tomar más tiempo
El tercer elemento es operativo: ICE realizó 50,925 arrestos durante agosto, después del fuerte incremento registrado durante los meses anteriores.
Sin embargo, detener a una persona no equivale automáticamente a deportarla, especialmente cuando existen procedimientos migratorios, reclamaciones de protección u otros recursos pendientes.
El propio Deportation Data Project advierte que existen problemas de confiabilidad en algunos datos recientes sobre expulsiones, por lo que las comparaciones deben interpretarse con cautela.
El resultado coloca la política migratoria de Trump ante tres presiones simultáneas: más arrestos, nuevas restricciones judiciales y cuestionamientos políticos incluso desde las filas republicanas.