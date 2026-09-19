ICE rompe récord de arrestos, pero las deportaciones chocan con tribunales y críticas republicanas esta semana

ICE aumenta los arrestos

Tribunal limita deportaciones

Salazar cuestiona operativos

La ofensiva migratoria de Donald Trump atraviesa una paradoja: ICE está arrestando a decenas de miles de personas, pero deportarlas rápidamente resulta más complejo.

Los operativos también abrieron una inesperada disputa dentro del Partido Republicano, después de que la congresista María Elvira Salazar cuestionara públicamente su alcance.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que continuará aplicando las leyes migratorias y descartó conceder una amnistía a inmigrantes indocumentados.

La confrontación ocurre mientras un tribunal federal impone nuevos límites a las deportaciones hacia terceros países y los arrestos alcanzan niveles históricos.

ICE bate récord de arrestos y enfrenta nuevos límites

Salazar aseguró que los esfuerzos de control migratorio habían llegado “demasiado lejos” y dirigió su reclamo directamente al presidente Trump.

La republicana representa el Distrito 27 de Florida, una zona de Miami con una elevada población latina, y ha respaldado partes importantes de la agenda presidencial.

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Según Salazar, aproximadamente la mitad de los detenidos por ICE durante julio no tenía antecedentes penales, un cambio que amplía el debate sobre las prioridades de los operativos.

Datos gubernamentales analizados por Deportation Data Project también muestran un fuerte crecimiento de los arrestos y una mayor presencia de personas sin historial criminal entre los detenidos.