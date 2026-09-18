Utah sorprende como destino de venezolanos que buscan empezar de nuevo en EE.UU.
Publicado el18/09/2026 a las 14:44
- Utah atrae nuevos migrantes venezolanos
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- Empleo impulsa nuevas comunidades
Segun unotv, durante décadas, Florida y particularmente Miami funcionaron como puntos de referencia para los venezolanos que llegaban a Estados Unidos, pero la última ola migratoria está dibujando un mapa diferente.
Un análisis de Associated Press sobre datos federales muestra que muchos de los venezolanos que cruzaron la frontera con México entre 2018 y 2025 terminaron instalándose fuera de los destinos tradicionales.
Utah destaca en ese movimiento: aproximadamente 30,000 venezolanos de la población estudiada se dirigieron directamente al estado, especialmente hacia comunidades y suburbios del área de Salt Lake City.
El fenómeno también alcanza otros puntos del país, mientras factores como empleo, vivienda, seguridad y redes familiares o comunitarias influyen en dónde los recién llegados deciden intentar establecerse.
¿Por qué Utah está atrayendo a inmigrantes venezolanos?
🇻🇪🏠 Florida sigue atrayendo a venezolanos, pero algunos recién llegados están optando por Utah, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta y otras ciudades. ¿Qué buscan fuera de Miami? Empleo, vivienda y calidad de vida son parte de la respuesta. https://t.co/mA07ECsBtT pic.twitter.com/ELzM9iHHD6
— N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) September 18, 2026
El mercado laboral es parte de la explicación. Utah reconoce que su población inmigrante desempeña un papel creciente en la fuerza laboral y ha desarrollado iniciativas para conectar a trabajadores extranjeros con sectores que necesitan personal.
La comunidad también genera un efecto multiplicador: familiares, iglesias y conocidos pueden ayudar a los recién llegados a encontrar información sobre empleos y vivienda, facilitando que nuevas familias consideren lugares que anteriormente no figuraban entre sus principales destinos.
Ese proceso aparece en historias como la de Enrique Vera, quien llegó inicialmente a Miami en 2021 y posteriormente se trasladó a Utah, donde encontró empleo y terminó desarrollando negocios vinculados a la repostería.
Sin embargo, encontrar trabajo no siempre equivale a aprovechar la experiencia profesional: una encuesta estatal reveló que muchos inmigrantes capacitados en el extranjero terminan subempleados debido a obstáculos como el idioma y las licencias profesionales.
De recién llegados a empresarios: así crecen las redes venezolanas
Los nuevos asentamientos también están transformando comunidades locales. Iglesias y pequeños negocios se han convertido en espacios de conexión para venezolanos que buscan reconstruir sus redes sociales lejos de Florida.
Segun univision, algunos migrantes han pasado de trabajar en construcción, restaurantes o almacenes a crear sus propias empresas, una evolución que fortalece las conexiones laborales y comerciales disponibles para quienes llegan después.
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El crecimiento ocurre, no obstante, en medio de incertidumbre migratoria. Parte de los venezolanos permanece a la espera de decisiones sobre solicitudes de asilo y enfrenta un escenario federal de mayor aplicación de las leyes migratorias.
La tendencia muestra que el mapa venezolano en Estados Unidos ya no gira exclusivamente alrededor del sur de Florida: oportunidades económicas y redes comunitarias están dando protagonismo a ciudades medianas y suburbios que años atrás tenían una presencia venezolana mucho menor.
Lo esencial para los venezolanos
La migración venezolana está diversificando sus destinos dentro de Estados Unidos, creando nuevas comunidades fuera de lugares históricamente asociados con esta población, como Miami y otras ciudades de Florida.
Cerca de 30,000 venezolanos incluidos en los registros analizados por AP se dirigieron directamente a Utah durante la ola migratoria estudiada, convirtiendo al estado en uno de los ejemplos más visibles del nuevo patrón.
Las redes familiares, religiosas y laborales pueden facilitar la llegada de nuevos residentes: una persona encuentra empleo o vivienda y posteriormente comparte información y contactos con familiares, amigos y otros miembros de su comunidad.
Quienes consideren mudarse a otro estado pueden comparar salarios, alquileres, oportunidades laborales y requisitos de licencias profesionales, además de evaluar cómo una mudanza podría afectar cualquier trámite migratorio pendiente.