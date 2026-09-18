Utah sorprende como destino de venezolanos que buscan empezar de nuevo en EE.UU.

Utah atrae nuevos migrantes venezolanos

Miami pierde exclusividad como destino

Empleo impulsa nuevas comunidades

Segun unotv, durante décadas, Florida y particularmente Miami funcionaron como puntos de referencia para los venezolanos que llegaban a Estados Unidos, pero la última ola migratoria está dibujando un mapa diferente.

Un análisis de Associated Press sobre datos federales muestra que muchos de los venezolanos que cruzaron la frontera con México entre 2018 y 2025 terminaron instalándose fuera de los destinos tradicionales.

Utah destaca en ese movimiento: aproximadamente 30,000 venezolanos de la población estudiada se dirigieron directamente al estado, especialmente hacia comunidades y suburbios del área de Salt Lake City.

El fenómeno también alcanza otros puntos del país, mientras factores como empleo, vivienda, seguridad y redes familiares o comunitarias influyen en dónde los recién llegados deciden intentar establecerse.

¿Por qué Utah está atrayendo a inmigrantes venezolanos?

🇻🇪🏠 Florida sigue atrayendo a venezolanos, pero algunos recién llegados están optando por Utah, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta y otras ciudades. ¿Qué buscan fuera de Miami? Empleo, vivienda y calidad de vida son parte de la respuesta. https://t.co/mA07ECsBtT pic.twitter.com/ELzM9iHHD6 — N+ UNIVISION MIAMI (@nmasUnivision23) September 18, 2026



El mercado laboral es parte de la explicación. Utah reconoce que su población inmigrante desempeña un papel creciente en la fuerza laboral y ha desarrollado iniciativas para conectar a trabajadores extranjeros con sectores que necesitan personal.

La comunidad también genera un efecto multiplicador: familiares, iglesias y conocidos pueden ayudar a los recién llegados a encontrar información sobre empleos y vivienda, facilitando que nuevas familias consideren lugares que anteriormente no figuraban entre sus principales destinos.

Ese proceso aparece en historias como la de Enrique Vera, quien llegó inicialmente a Miami en 2021 y posteriormente se trasladó a Utah, donde encontró empleo y terminó desarrollando negocios vinculados a la repostería.

Sin embargo, encontrar trabajo no siempre equivale a aprovechar la experiencia profesional: una encuesta estatal reveló que muchos inmigrantes capacitados en el extranjero terminan subempleados debido a obstáculos como el idioma y las licencias profesionales.