DHS desafía a María Elvira Salazar y cierra la puerta a frenar las deportaciones

DHS mantendrá las deportaciones

Salazar cuestiona operativos migratorios

50% sin antecedentes penales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió con dureza a María Elvira Salazar después de que la congresista republicana cuestionara los operativos migratorios de Donald Trump.

La agencia aseguró que ICE continuará aplicando las leyes migratorias y descartó una amnistía para inmigrantes indocumentados, pese al reclamo público de la legisladora de Florida.

El enfrentamiento abre una división pública entre la Administración Trump y una congresista republicana que representa un distrito de Miami con una población mayoritariamente hispana.

Por qué importa: el choque ocurre antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando Salazar buscará conservar su asiento en la Cámara de Representantes.

DHS responde a Salazar y defiende deportaciones de ICE

🚨 Gobierno de Trump mantendrá deportaciones «le guste o no» a congresista republicana crítica Departamento de Seguridad Nacional dice que «no habrá amnistía» para inmigrantes ilegales «le guste o no» a congresista María Elvira Salazar. https://t.co/fsDSvVKgIP — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) September 18, 2026

El DHS sostuvo que los agentes de ICE están ejecutando leyes aprobadas por el Congreso y dejó claro que la estrategia de deportaciones seguirá adelante.

La respuesta llegó después de que Salazar publicara un mensaje dirigido directamente a Trump asegurando que algunos esfuerzos de control migratorio habían llegado demasiado lejos.

El dato: Salazar señaló que unas 50,000 personas fueron detenidas durante julio y afirmó que aproximadamente la mitad no tenía antecedentes penales.

La congresista también sostuvo que hispanos que respaldaron a Trump en las elecciones presidenciales de 2024 ahora se sienten “traicionados” por su política migratoria.