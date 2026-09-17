DHS desafía a María Elvira Salazar y cierra la puerta a frenar las deportaciones
Publicado el17/09/2026 a las 17:30
- DHS mantendrá las deportaciones
- Salazar cuestiona operativos migratorios
- 50% sin antecedentes penales
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió con dureza a María Elvira Salazar después de que la congresista republicana cuestionara los operativos migratorios de Donald Trump.
La agencia aseguró que ICE continuará aplicando las leyes migratorias y descartó una amnistía para inmigrantes indocumentados, pese al reclamo público de la legisladora de Florida.
El enfrentamiento abre una división pública entre la Administración Trump y una congresista republicana que representa un distrito de Miami con una población mayoritariamente hispana.
Por qué importa: el choque ocurre antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando Salazar buscará conservar su asiento en la Cámara de Representantes.
DHS responde a Salazar y defiende deportaciones de ICE
🚨 Gobierno de Trump mantendrá deportaciones «le guste o no» a congresista republicana crítica
Departamento de Seguridad Nacional dice que «no habrá amnistía» para inmigrantes ilegales «le guste o no» a congresista María Elvira Salazar. https://t.co/fsDSvVKgIP
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) September 18, 2026
El DHS sostuvo que los agentes de ICE están ejecutando leyes aprobadas por el Congreso y dejó claro que la estrategia de deportaciones seguirá adelante.
La respuesta llegó después de que Salazar publicara un mensaje dirigido directamente a Trump asegurando que algunos esfuerzos de control migratorio habían llegado demasiado lejos.
El dato: Salazar señaló que unas 50,000 personas fueron detenidas durante julio y afirmó que aproximadamente la mitad no tenía antecedentes penales.
La congresista también sostuvo que hispanos que respaldaron a Trump en las elecciones presidenciales de 2024 ahora se sienten “traicionados” por su política migratoria.
El choque migratorio llega a un distrito clave de Miami
NEW: DHS is responding to the video posted by Rep. Maria Elvira Salazar (R-FL) in front of the White House in which she criticizes Trump’s immigration enforcement agenda as «going too far». Statement to @FoxNews:
“Under the leadership of President Trump and Secretary Mullin,…
— Bill Melugin (@BillMelugin_) September 17, 2026
Salazar representa el Distrito 27 de Florida, donde alrededor del 74% de la población es hispana, una característica que coloca la inmigración en el centro del debate local.
El proceso: el desacuerdo político no modifica por sí mismo las políticas de ICE; cualquier cambio dependería de decisiones administrativas, judiciales o de nuevas medidas aprobadas por el Congreso.
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El DHS defendió además la salida voluntaria de inmigrantes sin estatus legal y mencionó un incentivo de $3,000 como alternativa a permanecer irregularmente en Estados Unidos.
Salazar, por su parte, aclaró que no estaba solicitando una amnistía, sino un tratamiento distinto para determinados inmigrantes dentro del debate sobre una reforma migratoria.
¿Qué significa el mensaje del DHS para los inmigrantes?
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La declaración refuerza que la Administración Trump pretende mantener su estrategia de deportaciones pese a las críticas surgidas dentro de las propias filas republicanas.
Qué pueden hacer: quienes tengan dudas sobre su situación migratoria pueden verificar información oficial y buscar orientación de un abogado de inmigración o representante acreditado.
La condición migratoria y los antecedentes de cada persona pueden producir escenarios diferentes; una detención de ICE tampoco significa automáticamente que todos enfrentarán exactamente el mismo procedimiento.
El choque Salazar-DHS convierte así la inmigración en un punto visible de desacuerdo republicano mientras Florida y otros estados se preparan para las elecciones legislativas de noviembre.
Fuentes: Efe, Fox News.