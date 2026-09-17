Arrestos y redadas de ICE abren dos nuevos frentes legales en California y Georgia

Una jueza restringió determinados arrestos migratorios sin orden en el sur de California, mientras cientos de trabajadores surcoreanos preparan reclamaciones por una redada en Georgia.

Una jueza federal limitó los arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California, mientras otro desafío a las autoridades migratorias avanza desde Georgia.

Por qué es importante: Los casos cuestionan prácticas utilizadas durante el endurecimiento migratorio, aunque plantean controversias jurídicas diferentes.

California pone límites a los arrestos sin orden

Los Ángeles ha sido puesto a prueba por esta administración una y otra vez, y nos hemos mantenido firme. Un juez federal ha vuelto a fallar a favor de Los Ángeles y ha tomado medidas para limitar la manera en las que los agentes federales de inmigración pueden realizar arrestos sin una orden judicial en el sur de California. Durante más de un año, las familias de nuestra ciudad han vivido con el temor ir a trabajar, salir a caminar por la calle o salir de casa sin saber si regresarán. #karenbass #alcaldesadeLA — Alcaldesa Karen Bass (@AlcaldesaDeLA) September 17, 2026

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó que los agentes no realicen determinados arrestos civiles sin orden, salvo que evalúen previamente el riesgo de fuga.

La medida alcanza el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara y San Luis Obispo.

El dato: Al menos 89 de 113 registros analizados, casi 80%, carecían de evaluación individual del riesgo de fuga o utilizaban principalmente lenguaje genérico.

La jueza también certificó una demanda colectiva para personas arrestadas desde el 6 de junio de 2025 bajo las condiciones cuestionadas por los demandantes.

La ley federal permite ciertos arrestos migratorios sin orden cuando existe causa probable sobre la situación migratoria y el riesgo de que la persona escape.

La decisión exige considerar las circunstancias particulares y documentar hechos específicos que sustenten ese riesgo antes de realizar un arresto sin orden.