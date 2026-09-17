Arrestos y redadas de ICE abren dos nuevos frentes legales en California y Georgia
Publicado el17/09/2026 a las 11:31
Una jueza restringió determinados arrestos migratorios sin orden en el sur de California, mientras cientos de trabajadores surcoreanos preparan reclamaciones por una redada en Georgia.
Una jueza federal limitó los arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California, mientras otro desafío a las autoridades migratorias avanza desde Georgia.
Por qué es importante: Los casos cuestionan prácticas utilizadas durante el endurecimiento migratorio, aunque plantean controversias jurídicas diferentes.
California pone límites a los arrestos sin orden
Los Ángeles ha sido puesto a prueba por esta administración una y otra vez, y nos hemos mantenido firme. Un juez federal ha vuelto a fallar a favor de Los Ángeles y ha tomado medidas para limitar la manera en las que los agentes federales de inmigración pueden realizar arrestos sin una orden judicial en el sur de California.
Durante más de un año, las familias de nuestra ciudad han vivido con el temor ir a trabajar, salir a caminar por la calle o salir de casa sin saber si regresarán. #karenbass #alcaldesadeLA
— Alcaldesa Karen Bass (@AlcaldesaDeLA) September 17, 2026
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó que los agentes no realicen determinados arrestos civiles sin orden, salvo que evalúen previamente el riesgo de fuga.
La medida alcanza el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara y San Luis Obispo.
- El dato: Al menos 89 de 113 registros analizados, casi 80%, carecían de evaluación individual del riesgo de fuga o utilizaban principalmente lenguaje genérico.
La jueza también certificó una demanda colectiva para personas arrestadas desde el 6 de junio de 2025 bajo las condiciones cuestionadas por los demandantes.
La ley federal permite ciertos arrestos migratorios sin orden cuando existe causa probable sobre la situación migratoria y el riesgo de que la persona escape.
La decisión exige considerar las circunstancias particulares y documentar hechos específicos que sustenten ese riesgo antes de realizar un arresto sin orden.
Georgia abre otro frente por una redada migratoria
En Georgia, más de 300 trabajadores surcoreanos iniciaron pasos legales por la redada del 4 de septiembre de 2025 en el complejo Hyundai-LG.
La operación dejó 475 detenidos, la mayoría surcoreanos. Las autoridades dijeron entonces que investigaban presuntas prácticas laborales ilegales y otras posibles violaciones federales.
Las denuncias: Los trabajadores alegan detención ilegal, malas condiciones, pérdidas laborales, confiscación de pertenencias y daños psicológicos.
EFE reportó además denuncias de hacinamiento, instalaciones insalubres y firmas de documentos cuyo contenido algunos trabajadores afirmaron no comprender.
Los señalamientos forman parte de las reclamaciones de los trabajadores y no equivalen, por sí mismos, a conclusiones judiciales sobre la actuación de las agencias.
Los dos casos cuestionan prácticas diferentes
California analiza principalmente cuándo los agentes pueden efectuar arrestos migratorios civiles sin orden y qué evaluación individual deben realizar antes de detener.
Georgia sigue otra ruta: los trabajadores buscan compensación por presuntas irregularidades y daños derivados de una operación migratoria realizada el año pasado.
- La diferencia: El fallo de California ya impone restricciones preliminares; en Georgia, los trabajadores todavía deben completar reclamaciones administrativas antes de una eventual demanda federal.
En California, además, la decisión no resuelve definitivamente si el Gobierno mantiene una política ilegal. Esa cuestión seguirá litigándose.
En Georgia, los abogados buscan completar las reclamaciones ante nueve agencias federales antes de terminar 2026. Después podría abrirse la vía hacia tribunales federales.
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FUENTE: EFE / Twitter Alcaldesa LA