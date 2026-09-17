Estadounidense contrata a latinos para un trabajo y para no pagar llama al ICE
Cliente habría negado el pago Trabajadores desmontaron la cerca Versión sobre ICE, sin confirmar Una disputa por el pago de una cerca en Illinois se volvió viral después de que trabajadores latinos regresaran a desmontar la estructura recién instalada. El caso involucra a una cuadrilla de Diaz Fence Company, empresa de Joliet, cuyo propietario, César […]
Publicado el17/09/2026 a las 17:04
- Cliente habría negado el pago
- Trabajadores desmontaron la cerca
- Versión sobre ICE, sin confirmar
Una disputa por el pago de una cerca en Illinois se volvió viral después de que trabajadores latinos regresaran a desmontar la estructura recién instalada.
El caso involucra a una cuadrilla de Diaz Fence Company, empresa de Joliet, cuyo propietario, César Diaz, documentó parte del enfrentamiento en video.
Publicaciones virales aseguran que el propietario de la vivienda llamó a ICE para evitar pagar; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada independientemente.
El propio Diaz planteó en redes que el cliente quizá pensó que podía recurrir a ICE o asumir que eran inmigrantes, pero lo presentó como una posibilidad.
Por qué importa: El episodio muestra cómo una disputa laboral puede adquirir rápidamente una dimensión migratoria cuando circula masivamente en redes.
Trabajadores latinos regresaron para desmontar la cerca
En EEUU, un hombre contrató a varios trabajadores latinos para cercar su patio y al terminar, llamó a ICE para intentar librarse de pagarles. Pero tenían toda la documentación en regla, así que volvieron y desmontaron la valla pieza por pieza delante de él. pic.twitter.com/CDZ43EVV4R
— ceciarmy (@ceciarmy) September 14, 2026
Las imágenes muestran a varios integrantes de la cuadrilla utilizando herramientas para desmontar, pieza por pieza, la cerca de madera construida alrededor de la propiedad.
Durante el enfrentamiento, el propietario permanece en el lugar y discute con los trabajadores mientras estos recuperan los materiales utilizados en el proyecto.
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Diaz sostuvo que el conflicto comenzó cuando el cliente se negó a pagar el trabajo terminado, una versión recogida por diferentes publicaciones sobre el incidente.
El contratista también denunció que una motosierra habría sido tomada por el propietario cuando la cuadrilla regresó, acusación que tampoco cuenta con confirmación oficial independiente.
¿Realmente llamaron a ICE contra los trabajadores?
MAGA man refuses to pay Hispanic workers—after job building his fence is completed.
So they returned to his house and took it back—piece by piece.
«Maybe he thought he could call ICE on us or we’re immigrants,» he wrote.
«On top of that he stole my chainsaw when I came back…… pic.twitter.com/OfA2pynuX8
— LongTime🤓FirstTime👨💻 (@LongTimeHistory) September 13, 2026
Aquí aparece una diferencia importante entre el video original y algunas publicaciones posteriores: no existe hasta ahora evidencia pública independiente que confirme una intervención de ICE.
Algunas versiones aseguran que agentes migratorios detuvieron y posteriormente liberaron a los trabajadores, pero medios que revisaron el caso señalan que esa afirmación permanece sin verificar.
La publicación atribuida a Diaz habla de la posibilidad de que el cliente pensara que podía llamar a ICE, algo distinto a confirmar que efectivamente ocurrió.
Tampoco se conocen hasta ahora declaraciones públicas del propietario ni información oficial sobre una investigación relacionada con el episodio.
Un video de Illinois convertido en fenómeno viral
El material fue amplificado en X por la cuenta @LongTimeHistory, que identificó a César Diaz como propietario de Diaz Fence Company, con sede en Joliet.
La publicación presentó al cliente como un hombre vinculado a MAGA, pero esa caracterización circula principalmente en redes y no está acreditada independientemente.
Más allá de las versiones políticas y migratorias, el elemento claramente visible en las imágenes es contundente: la cuadrilla regresó y retiró la cerca tras el conflicto económico.
El episodio acumuló millones de visualizaciones y convirtió una disputa entre un contratista y un cliente de Illinois en una conversación nacional sobre trabajo, inmigración y redes sociales.
Fuentes: El Heraldo de México, Univision.