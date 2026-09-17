Estadounidense contrata a latinos para un trabajo y para no pagar llama al ICE

Cliente habría negado el pago

Trabajadores desmontaron la cerca

Versión sobre ICE, sin confirmar

Una disputa por el pago de una cerca en Illinois se volvió viral después de que trabajadores latinos regresaran a desmontar la estructura recién instalada.

El caso involucra a una cuadrilla de Diaz Fence Company, empresa de Joliet, cuyo propietario, César Diaz, documentó parte del enfrentamiento en video.

Publicaciones virales aseguran que el propietario de la vivienda llamó a ICE para evitar pagar; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada independientemente.

El propio Diaz planteó en redes que el cliente quizá pensó que podía recurrir a ICE o asumir que eran inmigrantes, pero lo presentó como una posibilidad.

Por qué importa: El episodio muestra cómo una disputa laboral puede adquirir rápidamente una dimensión migratoria cuando circula masivamente en redes.

Trabajadores latinos regresaron para desmontar la cerca

En EEUU, un hombre contrató a varios trabajadores latinos para cercar su patio y al terminar, llamó a ICE para intentar librarse de pagarles. Pero tenían toda la documentación en regla, así que volvieron y desmontaron la valla pieza por pieza delante de él. pic.twitter.com/CDZ43EVV4R — ceciarmy (@ceciarmy) September 14, 2026

Las imágenes muestran a varios integrantes de la cuadrilla utilizando herramientas para desmontar, pieza por pieza, la cerca de madera construida alrededor de la propiedad.

Durante el enfrentamiento, el propietario permanece en el lugar y discute con los trabajadores mientras estos recuperan los materiales utilizados en el proyecto.

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Diaz sostuvo que el conflicto comenzó cuando el cliente se negó a pagar el trabajo terminado, una versión recogida por diferentes publicaciones sobre el incidente.

El contratista también denunció que una motosierra habría sido tomada por el propietario cuando la cuadrilla regresó, acusación que tampoco cuenta con confirmación oficial independiente.