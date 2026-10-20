Fiscales de EE.UU. impugnan los arrestos de inmigrantes sin orden judicial

Impugnan arrestos de inmigrantes Fiscales generales de 21 estados y Washington D.C. cuestionan los arrestos de inmigrantes sin orden judicial

Fiscales cuestionan arrestos migratorios sin orden judicial

Denuncian detenciones sin evaluar riesgo de fuga

Exigen al DHS respetar garantías legales. Impugnan arrestos de inmigrantes. Una coalición de fiscales generales de EE.UU. presentó este martes un escrito, como amigos de la corte, ante el Tribunal de Apelaciones del Circuido del Distrito de Columbia en apoyo de una demanda que impugna los arrestos de inmigrantes sin orden judicial por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El escrito se presenta bajo la figura jurídica 'amicus curiae', o "amigos de la corte", que permite a terceros ajenos a un caso aportar argumentos jurídicos o información relevante para ayudar al juez a resolverlo. En contra de que agentes de inmigración practiquen arrestos civiles sin orden Los fiscales recuerdan en el documento que la ley federal establece que los agentes de inmigración que practican arrestos civiles sin orden deben tener causa probable para creer que una persona se encuentra ilegalmente en el país y que es probable que se fugue antes de que pueda obtenerse dicha orden. Sin embargo, sostienen que los agentes realizan habitualmente arrestos sin orden y sin determinar si existe riesgo de fuga, una práctica que, según denuncian, ha causado "graves daños" a comunidades de todo el país y ha socavado la salud pública, la seguridad, la educación y las economías locales.

Impugnan arrestos de inmigrantes: Aumenta el miedo El uso de pasamontañas, gafas de sol oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos por parte de los agentes federales, así como su negativa a identificarse durante las operaciones, ha contribuido aún más al miedo y la incertidumbre en las comunidades afectadas, señalaron los fiscales en un comunicado conjunto. Recordaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió deportar a delincuentes violentos, pero sostuvieron que, en cambio, está "aterrorizando" a las comunidades con arrestos sin orden judicial que califican de "plagados de errores y sin fundamento", y que, según denuncian, han separado a padres e hijos y paralizado negocios locales. "Sus acciones hiperagresivas, apresuradas y caóticas han causado muertes y lesiones innecesarias. Existe una razón por la que el debido proceso básico existe en Estados Unidos y Trump necesita aprender a respetar la ley", afirmó el fiscal general de Connecticut, William Tong, uno de los estados demandantes, en el caso Escobar-Molina contra el DHS, una demanda colectiva presentada en 2025.