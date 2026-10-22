Influencer mexicano baleado por agentes federales reclama $50 millones al Gobierno de Trump
Publicado el 22/10/2026 a las 15:50
- Mexicano reclama $50 millones al Gobierno.
- Agentes federales le dispararon durante arresto.
- Juez desestimó cargos por violaciones constitucionales.
Influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido en redes sociales como Richard LA, presentó una reclamación por 50 millones de dólares contra el Gobierno de Donald Trump, después de resultar herido de bala durante un operativo federal en Los Ángeles, California.
De acuerdo con información de la agencia EFE, el creador de contenido, de 45 años, recibió un disparo en el codo cuando agentes federales intentaban detenerlo en octubre de 2025, en el sur de Los Ángeles.
La reclamación, presentada el martes 20 de octubre de 2026, constituye el primer paso legal para una posible demanda contra el Gobierno estadounidense.
¿Qué ocurrió durante la detención del Influencer mexicano?
El influencer mexicano de TikTok, Carlitos Ricardo Parias, prepara una demanda formal contra el gobierno de Estados Unidos luego de ser atacado por agentes de ICE.
https://t.co/JLTZnfz88i
— Excélsior (@Excelsior) October 22, 2026
Según los abogados de Parias, citados por la cadena ABC, el disparo que recibió durante el arresto también terminó lesionando a un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).
Los representantes legales explicaron que la bala rebotó después de impactar al Influencer mexicano y alcanzó la mano del agente federal que participaba en el operativo.
Tras el incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Parias, a quien acusó de “embestir vehículos policiales” durante un arresto migratorio y de agredir a un agente federal.
Sin embargo, el proceso penal tomó un rumbo diferente cuando un juez federal determinó que durante el procedimiento se habían vulnerado derechos constitucionales del mexicano.
Juez desestima cargos, pero Gobierno Trump apela
A federal claim seeking $50 million has been filed on behalf of Carlitos Ricardo Parias, a social media influencer known online as «Richard LA,» one year after federal agents shot him while attempting to arrest him during an immigration operation in South Los Angeles. https://t.co/dY16SnPM2N
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 22, 2026
El juez federal desestimó el caso después de establecer que las autoridades habían violado los derechos constitucionales de Parias al negarle acceso a sus abogados.
Pese a esa decisión judicial, el Gobierno de Donald Trump presentó una apelación para intentar revertir la desestimación de los cargos penales.
Mientras continúa la disputa legal, el Influencer mexicano permanece bajo custodia, una situación que sus representantes legales consideran contraria a derecho.
Carlos Jurado, abogado de inmigración de Parias, cuestionó la continuidad de su detención durante declaraciones recogidas por la televisora ABC.
«No debería estar detenido… todos los cargos penales que se presentaron en su contra han sido desestimados», afirmó el abogado.
¿Quién es Richard LA y por qué era conocido en Los Ángeles?
Federal officers shot Carlitos Ricardo Parias while detaining him in LA. 8 months later, his family wonders if he’s getting all the medical care possible in detention.
My latest on dwindling oversight, and mandatory detention, leaving little recourse.
https://t.co/PnVJwuR86x
— Ximena (@Ximena_Bustillo) June 20, 2026
Antes de su detención, Carlitos Ricardo Parias había ganado notoriedad en TikTok por compartir reportes diarios sobre acontecimientos que afectaban a los residentes del sur centro de Los Ángeles.
Sus publicaciones, realizadas en español, abordaban operativos migratorios, incidentes de seguridad y problemas cotidianos de una comunidad caracterizada por su importante población latina.
De acuerdo con EFE, sus defensores sostienen que el Influencer mexicano se convirtió en objetivo de las autoridades migratorias debido a sus reportes sobre las redadas desarrolladas en Los Ángeles.
Sus representantes consideran que aquellas operaciones sirvieron como modelo para otros procedimientos migratorios que posteriormente se extendieron a distintas regiones de Estados Unidos.
¿Qué sigue para la reclamación de $50 millones del Influencer mexicano?
An illegal immigrant recently honored by the Los Angeles City Council for filming and posting ICE raids on social media has been charged with assaulting federal officers.
Carlitos Ricardo Parias, 44, known on TikTok as «Richard LA,» was arrested on Tuesday in South Los Angeles. Weeks prior, an LA City Council member had presented him with an award, calling him a «pillar of our community» and a «fearless citizen journalist.»
According to the US Attorney’s Office, Parias was the subject of an administrative immigration arrest warrant and had previously evaded capture. On Tuesday, federal agents surrounded his Toyota Camry with three vehicles.
Parias allegedly ignored commands to exit and instead drove his car «forward and back,» hitting two of the law enforcement vehicles. An agent, fearing Parias would dislodge his car and injure them, opened fire.
Parias was shot in the elbow. A deputy marshal was also struck in the hand by a ricochet; both are expected to recover.
Parias has been charged with assault on a federal officer and could face up to eight years in prison. The council member who honored him released a statement saying, «We stand in solidarity with Richard and his family.»
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👁️Source: Daily Mail
— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 22, 2025
La reclamación económica presentada por el mexicano abre la posibilidad de iniciar una demanda contra el Gobierno federal por los hechos ocurridos durante su arresto.
Por ahora, la solicitud de 50 millones de dólares no representa una indemnización concedida, sino una reclamación que antecede a una eventual acción judicial.
El caso continúa marcado por dos procesos: la apelación del Gobierno contra la desestimación de los cargos y la reclamación económica presentada por Parias.
Fuente: Agencia EFE, despacho del 22 de octubre de 2026, con información atribuida a ABC y declaraciones del abogado Carlos Jurado.
Detainees in the Adelanto ICE Processing Center have noticed contamination in the drinking water for months now. Last week, L.A. TACO received and reported on footage of Carlitos Ricardo Parias from inside the the facility that showed evidence of the inhumane conditions experienced inside the facility.
Read the full story: https://t.co/vFGky5cUx9
🎥: Aisha Wallace-Palomares
— L.A. TACO🌴🌮 (@LATACO) August 4, 2026