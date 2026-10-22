Influencer mexicano baleado por agentes federales reclama $50 millones al Gobierno de Trump

Mexicano reclama $50 millones al Gobierno.

Agentes federales le dispararon durante arresto.

Juez desestimó cargos por violaciones constitucionales.

Influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido en redes sociales como Richard LA, presentó una reclamación por 50 millones de dólares contra el Gobierno de Donald Trump, después de resultar herido de bala durante un operativo federal en Los Ángeles, California.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el creador de contenido, de 45 años, recibió un disparo en el codo cuando agentes federales intentaban detenerlo en octubre de 2025, en el sur de Los Ángeles.

La reclamación, presentada el martes 20 de octubre de 2026, constituye el primer paso legal para una posible demanda contra el Gobierno estadounidense.

¿Qué ocurrió durante la detención del Influencer mexicano?

El influencer mexicano de TikTok, Carlitos Ricardo Parias, prepara una demanda formal contra el gobierno de Estados Unidos luego de ser atacado por agentes de ICE. https://t.co/JLTZnfz88i — Excélsior (@Excelsior) October 22, 2026

Según los abogados de Parias, citados por la cadena ABC, el disparo que recibió durante el arresto también terminó lesionando a un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Los representantes legales explicaron que la bala rebotó después de impactar al Influencer mexicano y alcanzó la mano del agente federal que participaba en el operativo.

Tras el incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Parias, a quien acusó de “embestir vehículos policiales” durante un arresto migratorio y de agredir a un agente federal.

Sin embargo, el proceso penal tomó un rumbo diferente cuando un juez federal determinó que durante el procedimiento se habían vulnerado derechos constitucionales del mexicano.