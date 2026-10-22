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Influencer mexicano baleado por agentes federales reclama $50 millones al Gobierno de Trump
Influencer mexicano baleado durante un operativo migratorio en Los Ángeles reclama $50 millones al Gobierno de Trump
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El influenciador mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido como Richard LA, reclama 50 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos tras resultar herido de bala durante un operativo federal en Los Ángeles. Ilustración: MundoNow.

Publicado el 22/10/2026 a las 15:50

  • Mexicano reclama $50 millones al Gobierno.
  • Agentes federales le dispararon durante arresto.
  • Juez desestimó cargos por violaciones constitucionales.

Influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido en redes sociales como Richard LA, presentó una reclamación por 50 millones de dólares contra el Gobierno de Donald Trump, después de resultar herido de bala durante un operativo federal en Los Ángeles, California.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el creador de contenido, de 45 años, recibió un disparo en el codo cuando agentes federales intentaban detenerlo en octubre de 2025, en el sur de Los Ángeles.

La reclamación, presentada el martes 20 de octubre de 2026, constituye el primer paso legal para una posible demanda contra el Gobierno estadounidense.

¿Qué ocurrió durante la detención del Influencer mexicano?

Según los abogados de Parias, citados por la cadena ABC, el disparo que recibió durante el arresto también terminó lesionando a un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Los representantes legales explicaron que la bala rebotó después de impactar al Influencer mexicano y alcanzó la mano del agente federal que participaba en el operativo.

Tras el incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Parias, a quien acusó de “embestir vehículos policiales” durante un arresto migratorio y de agredir a un agente federal.

Sin embargo, el proceso penal tomó un rumbo diferente cuando un juez federal determinó que durante el procedimiento se habían vulnerado derechos constitucionales del mexicano.

Juez desestima cargos, pero Gobierno Trump apela

El juez federal desestimó el caso después de establecer que las autoridades habían violado los derechos constitucionales de Parias al negarle acceso a sus abogados.

Pese a esa decisión judicial, el Gobierno de Donald Trump presentó una apelación para intentar revertir la desestimación de los cargos penales.

Mientras continúa la disputa legal, el Influencer mexicano permanece bajo custodia, una situación que sus representantes legales consideran contraria a derecho.

Carlos Jurado, abogado de inmigración de Parias, cuestionó la continuidad de su detención durante declaraciones recogidas por la televisora ABC.

«No debería estar detenido… todos los cargos penales que se presentaron en su contra han sido desestimados», afirmó el abogado.

¿Quién es Richard LA y por qué era conocido en Los Ángeles?

Antes de su detención, Carlitos Ricardo Parias había ganado notoriedad en TikTok por compartir reportes diarios sobre acontecimientos que afectaban a los residentes del sur centro de Los Ángeles.

Sus publicaciones, realizadas en español, abordaban operativos migratorios, incidentes de seguridad y problemas cotidianos de una comunidad caracterizada por su importante población latina.

De acuerdo con EFE, sus defensores sostienen que el Influencer mexicano se convirtió en objetivo de las autoridades migratorias debido a sus reportes sobre las redadas desarrolladas en Los Ángeles.

Sus representantes consideran que aquellas operaciones sirvieron como modelo para otros procedimientos migratorios que posteriormente se extendieron a distintas regiones de Estados Unidos.

¿Qué sigue para la reclamación de $50 millones del Influencer mexicano?


La reclamación económica presentada por el mexicano abre la posibilidad de iniciar una demanda contra el Gobierno federal por los hechos ocurridos durante su arresto.

Por ahora, la solicitud de 50 millones de dólares no representa una indemnización concedida, sino una reclamación que antecede a una eventual acción judicial.

El caso continúa marcado por dos procesos: la apelación del Gobierno contra la desestimación de los cargos y la reclamación económica presentada por Parias.

Fuente: Agencia EFE, despacho del 22 de octubre de 2026, con información atribuida a ABC y declaraciones del abogado Carlos Jurado.

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