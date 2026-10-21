ICE se hace pasar por cliente de una llantera y termina arrestando a trabajador mexicano
Publicado el 21/10/2026 a las 19:58
Un trabajador mexicano fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) después de que uno de ellos presuntamente fingiera ser cliente de una llantera en Washington.
El incidente ocurrió el sábado en TOS Wheels & Tires, un establecimiento ubicado en Lynnwood, al norte de Seattle, según denunció públicamente el negocio.
La detención quedó registrada en cámaras de seguridad y provocó indignación entre compañeros y familiares del empleado, quienes cuestionaron el procedimiento utilizado.
El caso reavivó el debate sobre las tácticas de ICE para detener inmigrantes en sus lugares de trabajo y las consecuencias para sus familias.
ICE utiliza supuesto cliente para detener a mexicano en Washington
ICE agents posed as tire shop customers to detain young dad, 26, who has been in US as a child and has no criminal history, fiancée says https://t.co/5PSjlPHVpy
— Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2026
El trabajador fue identificado como Christopher Ruiz de Jesús, un mexicano de 26 años que se encontraba realizando sus labores habituales.
Según el establecimiento, un presunto agente ingresó preguntando por neumáticos y solicitó que alguien revisara su vehículo para identificar las llantas necesarias.
Ruiz salió del negocio para atender la solicitud, sin saber que otros tres agentes lo esperaban afuera para efectuar su arresto.
Las imágenes difundidas muestran cómo el supuesto cliente se cubre el rostro con un pasamontañas mientras los agentes interceptan al trabajador.
Negocio denuncia engaño durante operativo migratorio
Un hombre de 26 años, originario de México, fue detenido por agentes de ICE encubiertos que acudieron a su lugar de trabajo en Lynnwood, Washington.
https://t.co/LWbCQOzD4t
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 21, 2026
TOS Wheels & Tires reaccionó públicamente y acusó a las autoridades migratorias de utilizar un engaño para sacar al empleado del establecimiento.
"Secuestraron a uno de los nuestros. SÍ, SECUESTRARON", expresó el negocio en sus redes sociales al denunciar lo ocurrido.
TE PUEDE INTERESAR: ICE en California antes de las elecciones: arrestos y rumores que amenazan el voto latino
La empresa aseguró que los agentes no solicitaron información personal antes de realizar la detención, aunque esa versión no constituye una conclusión judicial.
El establecimiento también defendió al trabajador y afirmó que no tenía antecedentes penales, mientras las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.
Familia de trabajador mexicano enfrenta incertidumbre tras arresto[caption id="attachment_1697767" align="alignnone" width="1200"] ICE utiliza supuesto cliente para detener a mexicano en Washington. Foto Efe[/caption]
Jade Gaspar, prometida de Ruiz y también empleada del establecimiento, explicó a FOX que el mexicano llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años.
La mujer aseguró que su pareja no cuenta con antecedentes penales, un dato que no ha sido confirmado independientemente mediante registros judiciales.
Ambos tienen un hijo de apenas un año, cuyo sustento económico depende exclusivamente del trabajador detenido, según relató su prometida.
La familia enfrenta incertidumbre sobre su situación migratoria, mientras no se han precisado públicamente los cargos administrativos ni las circunstancias legales del arresto.
Arrestos de ICE en lugares de trabajo generan controversia
La detención ocurre en medio de cuestionamientos sobre los operativos migratorios realizados en establecimientos comerciales y otros espacios laborales estadounidenses.
A principios de octubre, agentes migratorios enfrentaron resistencia durante un operativo en una construcción de Madera, California, cuando un supervisor cuestionó su autoridad para ingresar.
El episodio quedó registrado en un video viral y mostró cómo una intervención puede generar disputas sobre el acceso de agentes federales a propiedades privadas.
En Washington, el caso de Ruiz vuelve a colocar bajo escrutinio los métodos de ICE, mientras su familia espera respuestas sobre el futuro del trabajador.
Fuentes: Efe, Univision.