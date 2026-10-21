ICE se hace pasar por cliente de una llantera y termina arrestando a trabajador mexicano

Un trabajador mexicano fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) después de que uno de ellos presuntamente fingiera ser cliente de una llantera en Washington.

El incidente ocurrió el sábado en TOS Wheels & Tires, un establecimiento ubicado en Lynnwood, al norte de Seattle, según denunció públicamente el negocio.

La detención quedó registrada en cámaras de seguridad y provocó indignación entre compañeros y familiares del empleado, quienes cuestionaron el procedimiento utilizado.

El caso reavivó el debate sobre las tácticas de ICE para detener inmigrantes en sus lugares de trabajo y las consecuencias para sus familias.

ICE utiliza supuesto cliente para detener a mexicano en Washington

ICE agents posed as tire shop customers to detain young dad, 26, who has been in US as a child and has no criminal history, fiancée says https://t.co/5PSjlPHVpy — Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2026

El trabajador fue identificado como Christopher Ruiz de Jesús, un mexicano de 26 años que se encontraba realizando sus labores habituales.

Según el establecimiento, un presunto agente ingresó preguntando por neumáticos y solicitó que alguien revisara su vehículo para identificar las llantas necesarias.

Ruiz salió del negocio para atender la solicitud, sin saber que otros tres agentes lo esperaban afuera para efectuar su arresto.

Las imágenes difundidas muestran cómo el supuesto cliente se cubre el rostro con un pasamontañas mientras los agentes interceptan al trabajador.