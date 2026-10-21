ICE en California antes de las elecciones: arrestos y rumores que amenazan el voto latino
Publicado el 21/10/2026 a las 19:15
- Arrestos documentados en Valle Central.
- Despliegue estatal sigue sin confirmarse.
- California restringe arrestos cerca de urnas.
Los arrestos migratorios en California han encendido las alertas antes de las elecciones del 3 de noviembre. La preocupación alcanza a ciudadanos que temen acudir a votar.
Según KQED, organizaciones comunitarias reportaron más de 100 trabajadores agrícolas y otras personas detenidas en el Valle Central durante una oleada de operativos este mes.
Sin embargo, las redes que monitorean al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Área de la Bahía no habían identificado un incremento comparable.
Los arrestos documentados no confirman un despliegue extraordinario en todo California, ni demuestran que existan operativos dirigidos a los centros electorales.
Operación California: lo que sigue sin confirmarse
An ICE Surge in California Ahead of the Midterms? Here’s What We Know - KQED https://t.co/U60G3uISrA
— Rich Newbold (@drnewbold) October 17, 2026
La alarma creció tras una publicación del Washington Examiner que describió una presunta operación de 45 días, apoyándose en dos fuentes anónimas.
El reporte señaló a San Francisco, Los Ángeles y San Diego como objetivos principales. Posteriormente, otras publicaciones y mensajes en redes amplificaron esas versiones.
Consultado por KQED, el Departamento de Seguridad Nacional evitó confirmar detalles operativos y sostuvo que aplica las leyes migratorias diariamente, también en California.
Esa respuesta deja preguntas abiertas, pero no acredita las versiones sobre el alcance del supuesto despliegue. Compartirlas como hechos puede aumentar la incertidumbre.
Elecciones de noviembre: el temor alcanza a ciudadanos[caption id="attachment_1697753" align="alignnone" width="1200"] ICE en California: arrestos y temor antes de las elecciones FOTO: EFE[/caption]
Organizaciones como LULAC advierten que el miedo puede extenderse a hogares donde conviven ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y familiares sin estatus migratorio regular.
Jacob Sandoval, dirigente de LULAC en California, explicó a KQED que algunas familias podrían sentirse inseguras incluso cuando quienes acudirían a votar son ciudadanos.
La representante demócrata Lateefah Simon acusó a los republicanos de intentar intimidar a votantes latinos. Esa denuncia política no demuestra por sí misma una operación electoral coordinada.
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Mientras tanto, organizaciones del condado de Alameda preparan asistencia jurídica y planes familiares de emergencia ante posibles detenciones, aunque reconocen que siguen verificando los reportes.
Qué protege California y cómo denunciar intimidación electoral[caption id="attachment_1697755" align="alignnone" width="1200"] ICE en California: arrestos y temor antes de las elecciones FOTO: EFE[/caption]
La ley SB 884 restringe los arrestos a menos de 200 pies —unos 61 metros— de los centros de votación, mientras permanezcan abiertos el día electoral.
Contempla excepciones para delitos contra personas o propiedades y aquellos que interrumpan la votación. Esa disposición específica no extiende su cobertura a las jornadas previas.
Además, las autoridades electorales pueden prolongar la apertura de un centro si determinan que ciertas infracciones interrumpieron el voto, conforme al procedimiento establecido.
Los electores pueden consultar las opciones de voto de su condado y comunicar incidentes a la Secretaría de Estado. La línea en español es 800-232-8682.
FUENTE: berkeleyside, KQED