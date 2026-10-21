Arrestos documentados en Valle Central.

Despliegue estatal sigue sin confirmarse.

California restringe arrestos cerca de urnas.

Los arrestos migratorios en California han encendido las alertas antes de las elecciones del 3 de noviembre. La preocupación alcanza a ciudadanos que temen acudir a votar.

Según KQED, organizaciones comunitarias reportaron más de 100 trabajadores agrícolas y otras personas detenidas en el Valle Central durante una oleada de operativos este mes.

Sin embargo, las redes que monitorean al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Área de la Bahía no habían identificado un incremento comparable.

Los arrestos documentados no confirman un despliegue extraordinario en todo California, ni demuestran que existan operativos dirigidos a los centros electorales.

Operación California: lo que sigue sin confirmarse

An ICE Surge in California Ahead of the Midterms? Here’s What We Know - KQED https://t.co/U60G3uISrA — Rich Newbold (@drnewbold) October 17, 2026



La alarma creció tras una publicación del Washington Examiner que describió una presunta operación de 45 días, apoyándose en dos fuentes anónimas.

El reporte señaló a San Francisco, Los Ángeles y San Diego como objetivos principales. Posteriormente, otras publicaciones y mensajes en redes amplificaron esas versiones.

Consultado por KQED, el Departamento de Seguridad Nacional evitó confirmar detalles operativos y sostuvo que aplica las leyes migratorias diariamente, también en California.

Esa respuesta deja preguntas abiertas, pero no acredita las versiones sobre el alcance del supuesto despliegue. Compartirlas como hechos puede aumentar la incertidumbre.