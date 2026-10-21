Lotería de Visas 2027: orden judicial pone fecha límite a EE.UU. para abrir el registro
Publicado el 20/10/2026 a las 20:02
La Lotería de Visas 2027 podría comenzar su periodo de inscripción antes de noviembre, tras una resolución judicial que exige reactivar el programa migratorio.
El Departamento de Estado deberá informar las condiciones del proceso antes del 29 de octubre de 2026, según el reporte del despacho migratorio Fragomen.
La decisión abre nuevas expectativas entre extranjeros interesados en obtener la residencia permanente estadounidense, aunque todavía existen dudas sobre los requisitos definitivos.
El gobierno federal podría apelar la resolución, por lo que las fechas previstas están sujetas a posibles cambios judiciales.
¿Cuándo abriría la inscripción para la Lotería de Visas 2027?
La Lotería de Visas 2027 del país podría abrir su registro en los próximos días luego de que un juez federal ordenara al Departamento de Estado reactivar el programa que permite a ciudadanos de países elegibles participar en un sorteo para obtener la Green Card.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 20, 2026
La orden establece que el registro deberá comenzar antes de la medianoche del 1 de noviembre, según la hora del Este estadounidense.
El periodo de inscripción tendría una duración de 30 días, permitiendo a los participantes completar sus solicitudes mediante el sistema electrónico oficial.
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La resolución surge después de que las autoridades aplazaran el calendario habitual del programa y anunciaran modificaciones en noviembre de 2025.
La suspensión posterior generó incertidumbre entre miles de interesados que esperaban participar en el sorteo correspondiente al año fiscal 2027.
Países elegibles para la Lotería de Visas 2027: ¿quiénes podrían participar?[caption id="attachment_1697645" align="alignnone" width="1024"] ¿Cuándo abriría la inscripción para la Lotería de Visas 2027? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La lista definitiva de países participantes deberá confirmarse mediante las instrucciones oficiales del Departamento de Estado para esta edición.
En DV-2026 quedaron excluidos México, Colombia, Venezuela, Cuba, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Brasil, entre otros países.
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay figuraron entre los países latinoamericanos elegibles anteriormente.
Sin embargo, esas condiciones no garantizan participación en DV-2027, pues las autoridades pueden actualizar la lista según los criterios migratorios correspondientes.
Requisitos para solicitar la Green Card mediante el sorteo
La elegibilidad depende principalmente del país de nacimiento, aunque existen excepciones relacionadas con el lugar de nacimiento del cónyuge o los padres.
Los participantes también deben acreditar estudios secundarios equivalentes a los estadounidenses o experiencia laboral que cumpla los requisitos del programa.
El Programa de Visas de Diversidad contempla hasta 55,000 visas anuales, una cifra que puede reducirse por disposiciones legales.
Resultar seleccionado no significa recibir automáticamente la Green Card: todavía deben completarse verificaciones, documentación y procedimientos migratorios.
¿Dónde registrarse para la Lotería de Visas 2027?
La solicitud debe presentarse mediante el portal oficial dvprogram.state.gov, únicamente durante el periodo autorizado.
Los interesados deben evitar solicitudes duplicadas, conservar su número de confirmación y verificar posibles cambios en tarifas o requisitos.
La inscripción inicial fue tradicionalmente gratuita, pero las disposiciones previstas para DV-2027 podrían modificar las condiciones económicas del trámite.
Antes de proporcionar información personal o realizar pagos, conviene comprobar las instrucciones oficiales y desconfiar de quienes prometan una selección garantizada.
Fuente: Univision