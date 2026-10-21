Lotería de Visas 2027: orden judicial pone fecha límite a EE.UU. para abrir el registro

La Lotería de Visas 2027 podría comenzar su periodo de inscripción antes de noviembre, tras una resolución judicial que exige reactivar el programa migratorio.

El Departamento de Estado deberá informar las condiciones del proceso antes del 29 de octubre de 2026, según el reporte del despacho migratorio Fragomen.

La decisión abre nuevas expectativas entre extranjeros interesados en obtener la residencia permanente estadounidense, aunque todavía existen dudas sobre los requisitos definitivos.

El gobierno federal podría apelar la resolución, por lo que las fechas previstas están sujetas a posibles cambios judiciales.

¿Cuándo abriría la inscripción para la Lotería de Visas 2027?

La Lotería de Visas 2027 del país podría abrir su registro en los próximos días luego de que un juez federal ordenara al Departamento de Estado reactivar el programa que permite a ciudadanos de países elegibles participar en un sorteo para obtener la Green Card.

https://t.co/88hmSCwmiT — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 20, 2026

La orden establece que el registro deberá comenzar antes de la medianoche del 1 de noviembre, según la hora del Este estadounidense.

El periodo de inscripción tendría una duración de 30 días, permitiendo a los participantes completar sus solicitudes mediante el sistema electrónico oficial.

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La resolución surge después de que las autoridades aplazaran el calendario habitual del programa y anunciaran modificaciones en noviembre de 2025.

La suspensión posterior generó incertidumbre entre miles de interesados que esperaban participar en el sorteo correspondiente al año fiscal 2027.