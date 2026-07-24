Republicanos desafían a Trump y votan contra la guerra con Irán: ¿empieza a fracturarse el movimiento MAGA?

La Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución que pide la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán.

Aunque la medida no obliga a la Casa Blanca a cambiar su estrategia militar, dejó una señal política importante: cuatro congresistas republicanos votaron junto a los demócratas en contra de la posición del presidente Donald Trump.

Por qué importa: La votación expone divisiones dentro del Partido Republicano y reabre el debate sobre cuánto respaldo conserva Trump entre los legisladores que integran el movimiento MAGA.

Cuatro republicanos rompieron filas contra Trump en minoría política

Cámara de Representantes vuelve a votar en contra de la guerra en Irán Por 214 a 208, gracias a que cuatro republicanos votaron junto a los demócratas, se aprobó un nuevo texto —de carácter simbólico— que pide la retirada de las fuerzas estadounidenses.https://t.co/i7qMNiCjr9 — Telenoticias (@Telenoticias7) July 24, 2026

La resolución fue impulsada por los demócratas con el objetivo de limitar la continuidad de la participación militar estadounidense en Irán.

Según la información de referencia, cuatro republicanos se sumaron a esa iniciativa, pese a que la Casa Blanca mantiene su respaldo a la campaña militar.

Aunque el texto tiene un carácter simbólico y difícilmente modificará la estrategia del Ejecutivo, representa el segundo mensaje del Congreso en pocas semanas contra la guerra.

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A finales de junio, ambas cámaras ya habían aprobado una resolución similar.

El dato: La mayoría republicana permitió que la resolución avanzara únicamente porque algunos de sus propios legisladores rompieron la disciplina partidista. La diferencia: Trump calificó una votación anterior sobre el mismo tema como «antipatriótica», mientras parte de su bancada decidió volver a desafiarlo.

El resultado llega después de que cuatro militares estadounidenses murieran recientemente en ataques atribuidos a Irán, elevando a 18 las bajas estadounidenses desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.