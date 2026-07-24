Republicanos desafían a Trump y votan contra la guerra con Irán: ¿empieza a fracturarse el movimiento MAGA?
Publicado el24/07/2026 a las 08:11
La Cámara de Representantes aprobó este jueves una resolución que pide la retirada de las tropas estadounidenses de la guerra contra Irán.
Aunque la medida no obliga a la Casa Blanca a cambiar su estrategia militar, dejó una señal política importante: cuatro congresistas republicanos votaron junto a los demócratas en contra de la posición del presidente Donald Trump.
Por qué importa: La votación expone divisiones dentro del Partido Republicano y reabre el debate sobre cuánto respaldo conserva Trump entre los legisladores que integran el movimiento MAGA.
Cuatro republicanos rompieron filas contra Trump en minoría política
Cámara de Representantes vuelve a votar en contra de la guerra en Irán
Por 214 a 208, gracias a que cuatro republicanos votaron junto a los demócratas, se aprobó un nuevo texto —de carácter simbólico— que pide la retirada de las fuerzas estadounidenses.https://t.co/i7qMNiCjr9
— Telenoticias (@Telenoticias7) July 24, 2026
La resolución fue impulsada por los demócratas con el objetivo de limitar la continuidad de la participación militar estadounidense en Irán.
Según la información de referencia, cuatro republicanos se sumaron a esa iniciativa, pese a que la Casa Blanca mantiene su respaldo a la campaña militar.
Aunque el texto tiene un carácter simbólico y difícilmente modificará la estrategia del Ejecutivo, representa el segundo mensaje del Congreso en pocas semanas contra la guerra.
TE PUEDE INTERESAR: ICE detiene a pareja hispana en un Walmart de Atlanta y su familia pide ayuda
A finales de junio, ambas cámaras ya habían aprobado una resolución similar.
El dato: La mayoría republicana permitió que la resolución avanzara únicamente porque algunos de sus propios legisladores rompieron la disciplina partidista.
La diferencia: Trump calificó una votación anterior sobre el mismo tema como «antipatriótica», mientras parte de su bancada decidió volver a desafiarlo.
El resultado llega después de que cuatro militares estadounidenses murieran recientemente en ataques atribuidos a Irán, elevando a 18 las bajas estadounidenses desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.
El Congreso busca recuperar el control sobre las decisiones de guerra
Los demócratas sostienen que Trump ha ampliado la participación militar sin respetar plenamente el papel constitucional del Congreso.
La Constitución de Estados Unidos establece que únicamente el Congreso puede declarar la guerra, según Univision.
Aunque el presidente puede ordenar operaciones militares frente a una amenaza inmediata, debe obtener autorización legislativa en un plazo de 60 días.
Según la información disponible, Trump argumentó a principios de mayo que ese límite ya no aplicaba porque el conflicto había terminado tras uno de los altos el fuego anunciados.
Lo que está en juego: El debate ya no se limita a Irán, sino al alcance de los poderes presidenciales para iniciar o prolongar conflictos militares.
El límite: La resolución aprobada no obliga legalmente al presidente a retirar las tropas.
La división interna podría convertirse en un problema político para Trump
El voto de cuatro republicanos alimenta las dudas sobre la cohesión del bloque que tradicionalmente ha respaldado al presidente en el Congreso.
El congresista demócrata Seth Moulton acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de impulsar una «guerra irresponsable e ilegal» que, según afirmó, está costando vidas estadounidenses.
Por ahora no existe evidencia de una ruptura generalizada dentro del movimiento MAGA.
Sin embargo, la repetición de votos en contra por parte de legisladores republicanos muestra que la política hacia Irán comienza a generar diferencias incluso entre aliados del presidente.
Qué sigue: La Casa Blanca mantiene su estrategia militar y no ha dado señales de modificarla tras la votación.
La incógnita: Quedará por verse si más republicanos se suman a este tipo de desafíos en futuras decisiones relacionadas con Irán y la política exterior de Trump.