ICE detiene a pareja hispana en un Walmart de Atlanta y su familia pide ayuda
Publicado el24/07/2026 a las 07:47
- ICE detiene a esposos.
- Familia solicita donaciones.
- Afrontan dos procesos legales.
Los familiares de Nina y Luis Sánchez, conocidos en su comunidad por su trabajo como fotógrafos, iniciaron una campaña de recaudación tras la detención de ambos por agentes de ICE en Georgia.
Por qué importa: La familia asegura que debe afrontar dos procesos migratorios distintos al mismo tiempo, lo que duplicó los costos legales y motivó la solicitud de apoyo económico.
Los familiares de una pareja de hispanos solicitaron apoyo económico después de que ambos fueran detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según relató la familia, Nina y su esposo, Luis Sánchez, conocido como «Mijito», fueron interceptados por agentes federales la mañana del lunes 20 de julio.
Una pareja hispana fue detenida por ICE en un Walmart
📍GEORGIA: Ambos habrían sido bajados del automóvil y trasladados a una instalación en Atlanta, donde comenzaron procesos migratorios separados. ⬇️https://t.co/JLnFMnvdqA pic.twitter.com/Noo7vGOlX3
— Vegas Hoy (@vegashoytv) July 23, 2026
La detención ocurrió mientras estacionaban su vehículo en un Walmart, según Telemundo.
De acuerdo con sus allegados, ambos fueron bajados del automóvil y trasladados a una instalación en Atlanta.
A partir de ese momento comenzaron procesos migratorios separados.
Telemundo Atlanta informó que no ha podido confirmar de manera independiente las circunstancias de las detenciones.
Además, el medio señaló que no ha recibido información oficial de ICE sobre ambos casos.
Contratan un abogado, pero enfrentan dos procesos migratorios distintos
Tras la detención, la familia indicó que buscó asistencia legal de inmediato.
Sus allegados informaron que contrataron a un abogado de inmigración para representar a la pareja.
Sin embargo, explicaron que cada uno enfrenta un proceso individual.
Eso implica cubrir honorarios y gastos legales por separado.
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Los familiares afirmaron que no cuentan con los recursos suficientes para asumir ambos casos simultáneamente.
Por esa razón decidieron abrir una campaña para solicitar donaciones en GoFundMe.
Según la familia, Nina y Luis tienen solicitudes de asilo pendientes.
También sostienen que ambos han cumplido con los requisitos establecidos dentro de sus respectivos procesos migratorios.
Sus allegados aseguraron además que ninguno posee antecedentes penales ni ha sido condenado por algún delito.
Estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente.
La pareja es conocida por fotografiar eventos familiares y comunitarios
De acuerdo con la campaña de recaudación, Nina y Luis se han dedicado durante años a la fotografía.
Sus familiares explicaron que han documentado bodas, quince años, bautizos, cumpleaños y otras celebraciones.
Aseguran que su trabajo ha permitido a numerosas familias conservar recuerdos de momentos importantes.
«Hoy, por primera vez, son ellos quienes necesitan de nuestra ayuda», expresó la familia en el mensaje difundido para promover la campaña.
Los organizadores solicitaron aportes económicos para cubrir los honorarios legales.
También indicaron que los recursos servirán para enfrentar otros gastos relacionados con los procesos migratorios.
Además de las donaciones, pidieron compartir la campaña con otras personas.
Igualmente, invitaron a quienes conocen a la pareja a mantenerlos en sus oraciones.
Hasta el momento no se ha informado si Nina y Luis permanecerán bajo custodia.
Tampoco se ha dado a conocer si serán trasladados a otro centro de detención.
Las autoridades tampoco han informado cuándo deberán comparecer ante un juez de inmigración.
Mientras tanto, la familia continúa buscando apoyo económico para afrontar los costos derivados de ambos procesos legales.