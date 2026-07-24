ICE detiene a pareja hispana en un Walmart de Atlanta y su familia pide ayuda

ICE detiene a esposos.

Familia solicita donaciones.

Afrontan dos procesos legales.

Los familiares de Nina y Luis Sánchez, conocidos en su comunidad por su trabajo como fotógrafos, iniciaron una campaña de recaudación tras la detención de ambos por agentes de ICE en Georgia.

Por qué importa: La familia asegura que debe afrontar dos procesos migratorios distintos al mismo tiempo, lo que duplicó los costos legales y motivó la solicitud de apoyo económico.

Los familiares de una pareja de hispanos solicitaron apoyo económico después de que ambos fueran detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según relató la familia, Nina y su esposo, Luis Sánchez, conocido como «Mijito», fueron interceptados por agentes federales la mañana del lunes 20 de julio.

Una pareja hispana fue detenida por ICE en un Walmart

📍GEORGIA: Ambos habrían sido bajados del automóvil y trasladados a una instalación en Atlanta, donde comenzaron procesos migratorios separados. ⬇️https://t.co/JLnFMnvdqA pic.twitter.com/Noo7vGOlX3 — Vegas Hoy (@vegashoytv) July 23, 2026

La detención ocurrió mientras estacionaban su vehículo en un Walmart, según Telemundo.

De acuerdo con sus allegados, ambos fueron bajados del automóvil y trasladados a una instalación en Atlanta.

A partir de ese momento comenzaron procesos migratorios separados.

Telemundo Atlanta informó que no ha podido confirmar de manera independiente las circunstancias de las detenciones.

Además, el medio señaló que no ha recibido información oficial de ICE sobre ambos casos.