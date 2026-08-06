Trump gana batalla judicial y acerca el fin del TPS para Haití: ¿qué significa para otros inmigrantes?
Publicado el06/08/2026 a las 07:26
La decisión de un juez federal elimina el último obstáculo que impedía al Gobierno de Donald Trump avanzar con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití.
Aunque el caso continúa en los tribunales, el fallo también podría influir en futuras disputas sobre el TPS de otros países.
Donald Trump consiguió una importante victoria para su política migratoria después de que una jueza federal reconociera que ya no está vigente la orden que impedía al Gobierno poner fin al TPS de Haití.
La decisión llega tras el fallo previo de la Corte Suprema y permite a la administración avanzar con la terminación de esa protección para cientos de miles de haitianos.
Por qué es importante: El fallo no elimina automáticamente el TPS de otros países, pero fortalece la posición del Gobierno en futuros litigios sobre este programa migratorio y aumenta la incertidumbre para miles de beneficiarios.
El Gobierno ya puede avanzar con el fin del TPS para Haití
Según documentos judiciales y la información publicada por Fox News Digital y el Miami Herald, la jueza federal Ana Reyes señaló que la suspensión que bloqueaba la terminación del TPS dejó de tener efecto después de la decisión de la Corte Suprema y del mandato emitido posteriormente por el máximo tribunal.
Esto significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya no enfrenta una orden judicial que le impida ejecutar la terminación del programa para Haití.
Aunque la demanda principal sigue abierta, el litigio ahora se concentra en determinar si la decisión del Gobierno estuvo motivada por una supuesta discriminación racial, uno de los argumentos presentados por los demandantes.
Lo que cambia:
- El bloqueo judicial fue levantado.
- El Gobierno puede seguir adelante con la terminación del TPS para Haití.
- Miles de haitianos enfrentan mayor incertidumbre migratoria
La medida afecta a entre 330,000 y 350,000 haitianos que contaban con TPS en Estados Unidos, según las cifras citadas en los documentos judiciales.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el DHS informó que la designación del TPS para Haití terminó el 27 de julio y comunicó que los permisos de trabajo emitidos bajo ese programa dejaron de ser válidos, por lo que los empleadores deben volver a verificar la autorización laboral de los trabajadores afectados.
De acuerdo con el Miami Herald, el impacto ya comenzó a sentirse en distintos sectores laborales del sur de Florida, donde algunos beneficiarios del TPS dejaron de trabajar tras perder la autorización correspondiente.
A quién afecta:
- Beneficiarios haitianos del TPS.
- Empleadores que deberán verificar nuevamente la autorización de trabajo.
- Familias cuya permanencia legal dependía de esa protección.
El precedente podría influir en otros casos de TPS
El fallo no significa que el TPS desaparezca automáticamente para otros países.
Actualmente existen distintos programas de TPS que permanecen vigentes o siguen protegidos por litigios y decisiones judiciales, entre ellos los correspondientes a El Salvador, Ucrania, Sudán, Sudán del Sur, Yemen, Somalia, Etiopía, Birmania (Myanmar), Siria, Venezuela y otros países, dependiendo de cada designación y del estado de sus procesos legales.
Cada uno de esos casos deberá ser evaluado de manera independiente por el Departamento de Seguridad Nacional y, en muchos casos, podría dar lugar a nuevas demandas si el Gobierno decide cancelar esas protecciones.
El límite:
- Este fallo solo afecta directamente al TPS de Haití.
- Cualquier cambio para otro país requerirá una decisión específica del DHS y podría volver a los tribunales.
El caso aún no ha terminado
Aunque el Gobierno ya puede aplicar la terminación del TPS para Haití, el litigio continúa.
Los abogados de los demandantes indicaron que siguen evaluando el impacto de la decisión de la Corte Suprema y podrían presentar una demanda modificada centrada en el argumento constitucional relacionado con la igualdad de protección ante la ley.
Mientras tanto, la jueza Ana Reyes rechazó suspender la etapa de recopilación de pruebas sobre esa acusación, por lo que el proceso judicial seguirá avanzando.
Qué sigue:
- Continúa la demanda constitucional presentada por los beneficiarios haitianos.
- El resultado de ese proceso podría definir los próximos pasos del caso, mientras otros programas de TPS permanecen sujetos a decisiones independientes del Gobierno y de los tribunales.
Por ahora, el fallo solo afecta directamente al TPS de Haití, pero deja un precedente que podría influir en futuras decisiones sobre otros programas de protección temporal.
Mientras continúan los procesos judiciales y el Gobierno evalúa cada designación por separado, cientos de miles de inmigrantes seguirán atentos a los próximos pasos del Departamento de Seguridad Nacional y de los tribunales.
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FUENTE: The New York Times / Miami Herald