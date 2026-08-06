Trump gana batalla judicial y acerca el fin del TPS para Haití: ¿qué significa para otros inmigrantes?

La decisión de un juez federal elimina el último obstáculo que impedía al Gobierno de Donald Trump avanzar con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití.

Aunque el caso continúa en los tribunales, el fallo también podría influir en futuras disputas sobre el TPS de otros países.

Donald Trump consiguió una importante victoria para su política migratoria después de que una jueza federal reconociera que ya no está vigente la orden que impedía al Gobierno poner fin al TPS de Haití.

La decisión llega tras el fallo previo de la Corte Suprema y permite a la administración avanzar con la terminación de esa protección para cientos de miles de haitianos.

Por qué es importante: El fallo no elimina automáticamente el TPS de otros países, pero fortalece la posición del Gobierno en futuros litigios sobre este programa migratorio y aumenta la incertidumbre para miles de beneficiarios.

El Gobierno ya puede avanzar con el fin del TPS para Haití

Según documentos judiciales y la información publicada por Fox News Digital y el Miami Herald, la jueza federal Ana Reyes señaló que la suspensión que bloqueaba la terminación del TPS dejó de tener efecto después de la decisión de la Corte Suprema y del mandato emitido posteriormente por el máximo tribunal.

Esto significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya no enfrenta una orden judicial que le impida ejecutar la terminación del programa para Haití.

Aunque la demanda principal sigue abierta, el litigio ahora se concentra en determinar si la decisión del Gobierno estuvo motivada por una supuesta discriminación racial, uno de los argumentos presentados por los demandantes.