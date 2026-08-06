Buenas noticias: tu Green Card podría avanzar en agosto, revisa estas fechas
Publicado el06/08/2026 a las 06:54
El Boletín de Visas de agosto adelantó la fecha de corte para la categoría F2A, una actualización que permitirá a miles de cónyuges e hijos menores de residentes permanentes avanzar en su trámite de residencia antes de lo previsto. Sin embargo, el beneficio no es igual para todos los países y México mantiene un calendario distinto.
Miles de familias que esperan obtener la Green Card recibieron una noticia favorable con la publicación del Boletín de Visas de agosto del Departamento de Estado.
La actualización adelantó de forma importante la fecha de acción final para la categoría F2A, utilizada por los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales.
Por qué es importante: Si tu fecha de prioridad ya quedó dentro del nuevo calendario, tu caso podría avanzar al siguiente paso del proceso migratorio, aunque eso no significa que la residencia permanente sea aprobada de inmediato.
El cambio beneficia a miles de familias con solicitudes F2A
La principal novedad del boletín es que la fecha de acción final para la categoría F2A avanzó hasta el 22 de julio de 2026 para la mayoría de los países.
Esto representa un salto importante frente al boletín anterior y permitirá que más solicitudes continúen su trámite.
En el caso de México, el calendario sigue siendo diferente debido a la alta demanda de visas familiares.
Para los solicitantes mexicanos, la fecha de acción final quedó fijada en el 22 de julio de 2025, un año por detrás del resto de los países.
- Lo que cambia: La mayoría de los países avanzó hasta el 22 de julio de 2026.
- La diferencia: México mantiene la fecha del 22 de julio de 2025.
La fecha de prioridad es la clave para saber si tu caso avanza
Para saber si el cambio beneficia una solicitud, el dato más importante es la fecha de prioridad.
Se trata del día en que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibió la petición familiar, generalmente reflejado en el recibo del formulario I-130.
Si esa fecha es anterior a la publicada en el Boletín de Visas correspondiente a tu país, el expediente puede continuar hacia las siguientes etapas del proceso, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos por las autoridades migratorias.
- El dato: Una petición presentada el 10 de julio de 2026 ya podría avanzar para la mayoría de los países.
- El límite: Las solicitudes posteriores al 22 de julio de 2026 aún deberán esperar una futura actualización.
El avance no significa una Green Card automática
Aunque el boletín representa una buena noticia, las autoridades aclaran que el cambio únicamente permite que ciertos expedientes continúen avanzando dentro del proceso.
Obtener una fecha vigente no significa que la residencia permanente haya sido aprobada, ya que todavía existen etapas administrativas y requisitos pendientes antes de recibir una decisión final.
- Qué revisar ahora: Verifica la fecha de prioridad que aparece en el recibo del formulario I-130.
- Compárala con la nueva fecha de corte correspondiente a tu país para confirmar si tu caso ya puede avanzar.
- Ten presente que el 18 de septiembre entrará en vigor una versión más estricta de la regla de carga pública, por lo que conviene mantenerse informado sobre ese cambio.
- Si tu trámite es consular, deberás esperar la cita que programe el Centro Nacional de Visas (NVC) antes de continuar con el proceso.
Quienes tengan una fecha de prioridad posterior al 22 de julio de 2026, o posterior al 22 de julio de 2025 en el caso de México, todavía deberán esperar una futura actualización del Boletín de Visas para que su caso pueda avanzar hacia la aprobación final.
Mientras tanto, podrán continuar con las etapas del procedimiento que permita la normativa vigente. Además, el Departamento de Estado explicó que el adelanto de las fechas responde a una mayor disponibilidad de visas durante el año fiscal 2026 y advirtió que, si aumenta la demanda en los próximos meses, las fechas podrían volver a retroceder para mantenerse dentro de los límites legales.
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FUENTE: El Manana / TravelState. Gov