Buenas noticias: tu Green Card podría avanzar en agosto, revisa estas fechas

El Boletín de Visas de agosto adelantó la fecha de corte para la categoría F2A, una actualización que permitirá a miles de cónyuges e hijos menores de residentes permanentes avanzar en su trámite de residencia antes de lo previsto. Sin embargo, el beneficio no es igual para todos los países y México mantiene un calendario distinto.

Miles de familias que esperan obtener la Green Card recibieron una noticia favorable con la publicación del Boletín de Visas de agosto del Departamento de Estado.

La actualización adelantó de forma importante la fecha de acción final para la categoría F2A, utilizada por los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales.

Por qué es importante: Si tu fecha de prioridad ya quedó dentro del nuevo calendario, tu caso podría avanzar al siguiente paso del proceso migratorio, aunque eso no significa que la residencia permanente sea aprobada de inmediato.

El cambio beneficia a miles de familias con solicitudes F2A

La principal novedad del boletín es que la fecha de acción final para la categoría F2A avanzó hasta el 22 de julio de 2026 para la mayoría de los países.

Esto representa un salto importante frente al boletín anterior y permitirá que más solicitudes continúen su trámite.

En el caso de México, el calendario sigue siendo diferente debido a la alta demanda de visas familiares.

Para los solicitantes mexicanos, la fecha de acción final quedó fijada en el 22 de julio de 2025, un año por detrás del resto de los países.