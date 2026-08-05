Juez revela amenazas de muerte tras bloquear una política de Trump
Publicado el05/08/2026 a las 14:38
Un juez federal de Rhode Island reveló que recibió múltiples amenazas de muerte, junto con ataques dirigidos contra su familia, después de emitir un fallo que bloqueó temporalmente una política de la administración del presidente Donald Trump.
Según informó The Washington Post, el magistrado John McConnell ha sido objeto de al menos seis amenazas de muerte consideradas creíbles desde esa decisión judicial.
• Por qué importa: El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los jueces federales y el debate sobre cómo la retórica política puede influir en el aumento de amenazas contra integrantes del Poder Judicial.
Amenazas contra juez federal tras fallo contra Trump
“I don’t think anything disturbed me as much as that did,” a federal judge said about a threat he received after ruling against one of Trump’s policies.’
https://t.co/SzWshLXC1B
— The Daily Beast (@thedailybeast) August 5, 2026
De acuerdo con The Washington Post, uno de los episodios que más impactó a McConnell ocurrió cuando alguien envió una pizza a su domicilio sin que él o su familia la hubieran pedido.
El juez explicó que el pedido estaba dirigido a Daniel Anderl, hijo de la jueza federal Esther Salas, quien fue asesinado en 2020 por un hombre que se hizo pasar por repartidor de paquetes.
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McConnell afirmó que ese mensaje fue una clara forma de intimidación. Además, relató que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos le informó que una de las amenazas de muerte hacía referencia específica a su esposa.
• El dato: El juez también aseguró que publicaciones en redes sociales incluyeron una fotografía de su hija e información personal sobre ella.
El fallo desató una fuerte reacción pública
Federal judges, including John McConnell, face increasing threats amid political tensions. McConnell received a pizza delivery in the name of a judge’s dead son, highlighting the intimidation jurists endure. The Trump administration’s rhetoric against judges has intensified,…
— Linda Hill (@bulldoghill) August 5, 2026
Las amenazas comenzaron después de que McConnell suspendiera temporalmente la congelación de billones de dólares en fondos federales impulsada por la administración Trump durante 2025.
Según el reporte, la activista de extrema derecha Laura Loomer publicó mensajes criticando al juez y cuestionando su actuación.
Posteriormente, Elon Musk, quien en ese momento dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), compartió una de esas publicaciones en la red social X.
McConnell declaró que estaba preparado para recibir críticas por sus decisiones judiciales, pero aseguró que la situación cambió cuando las amenazas alcanzaron a su familia.
«Me apunté a lo que fuera, asumiré las consecuencias», afirmó al diario. Sin embargo, añadió que sintió «como si me hubieran clavado una daga en el corazón» cuando las intimidaciones involucraron a su hija.
• La reacción: La oficina del juez también recibió cientos de llamadas telefónicas y correos electrónicos con mensajes ofensivos tras el fallo.
La Casa Blanca rechaza cualquier vínculo con la violencia
El caso coincide con otras advertencias sobre el aumento de amenazas contra integrantes del Poder Judicial.
El mes pasado, las juezas de la Corte Suprema Elena Kagan y Amy Coney Barrett solicitaron al Congreso recursos adicionales para reforzar su seguridad debido a las amenazas recibidas.
Durante esa comparecencia, Kagan calificó como «peligrosa» la retórica dirigida contra jueces que emiten decisiones impopulares.
McConnell sostuvo que lo más preocupante ha sido la «deshumanización» de los jueces por el simple hecho de cumplir con su trabajo.
La Casa Blanca rechazó esa interpretación. En un comunicado citado por The Washington Post, la portavoz Abigail Jackson afirmó que sugerir que las opiniones públicas del presidente Trump equivalen a amenazas «es una falta de seriedad absoluta».
También aseguró que la administración «se preocupa profundamente por la seguridad de todos los miembros del Poder Judicial».
Aunque el juez describió un ambiente de creciente hostilidad tras su decisión, no existe una determinación judicial que establezca que el presidente Trump sea responsable de las amenazas recibidas.