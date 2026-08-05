Juez revela amenazas de muerte tras bloquear una política de Trump

Un juez federal de Rhode Island reveló que recibió múltiples amenazas de muerte, junto con ataques dirigidos contra su familia, después de emitir un fallo que bloqueó temporalmente una política de la administración del presidente Donald Trump.

Según informó The Washington Post, el magistrado John McConnell ha sido objeto de al menos seis amenazas de muerte consideradas creíbles desde esa decisión judicial.

• Por qué importa: El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los jueces federales y el debate sobre cómo la retórica política puede influir en el aumento de amenazas contra integrantes del Poder Judicial.

Amenazas contra juez federal tras fallo contra Trump

“I don’t think anything disturbed me as much as that did,” a federal judge said about a threat he received after ruling against one of Trump’s policies.’

https://t.co/SzWshLXC1B — The Daily Beast (@thedailybeast) August 5, 2026

De acuerdo con The Washington Post, uno de los episodios que más impactó a McConnell ocurrió cuando alguien envió una pizza a su domicilio sin que él o su familia la hubieran pedido.

El juez explicó que el pedido estaba dirigido a Daniel Anderl, hijo de la jueza federal Esther Salas, quien fue asesinado en 2020 por un hombre que se hizo pasar por repartidor de paquetes.

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McConnell afirmó que ese mensaje fue una clara forma de intimidación. Además, relató que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos le informó que una de las amenazas de muerte hacía referencia específica a su esposa.