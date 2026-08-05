Demócratas y republicanos coinciden en algo poco común: presionar por elecciones libres en Venezuela

Una resolución impulsada por senadores de ambos partidos vuelve a mostrar un raro punto de acuerdo en Washington: exigir condiciones democráticas para reconocer un futuro gobierno venezolano y fortalecer la relación bilateral.

• Por qué importa: El consenso bipartidista envía un mensaje político claro a Caracas sobre las condiciones que Estados Unidos considera necesarias para respaldar una transición democrática.

El Senado vuelve a unirse en torno a Venezuela

Senadores republicanos y demócratas presentaron una resolución que reafirma el respaldo de Estados Unidos a la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela.

La iniciativa fue presentada por el republicano Ted Cruz y la demócrata Jeanne Shaheen, y cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos, entre ellos Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen.

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Según la resolución, Washington considera que una transición democrática requiere avances concretos antes de reconocer un gobierno legítimo en Venezuela.

• El dato: La propuesta reúne el respaldo de senadores republicanos y demócratas, un consenso poco frecuente en temas de política exterior.

• La prioridad: El foco está en respaldar una transición democrática, más allá de las diferencias partidistas en el Congreso.