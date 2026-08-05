Demócratas y republicanos coinciden en algo poco común: presionar por elecciones libres en Venezuela
Publicado el05/08/2026 a las 09:43
Una resolución impulsada por senadores de ambos partidos vuelve a mostrar un raro punto de acuerdo en Washington: exigir condiciones democráticas para reconocer un futuro gobierno venezolano y fortalecer la relación bilateral.
• Por qué importa: El consenso bipartidista envía un mensaje político claro a Caracas sobre las condiciones que Estados Unidos considera necesarias para respaldar una transición democrática.
El Senado vuelve a unirse en torno a Venezuela
Senadores republicanos y demócratas presentaron una resolución que reafirma el respaldo de Estados Unidos a la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela.
La iniciativa fue presentada por el republicano Ted Cruz y la demócrata Jeanne Shaheen, y cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos, entre ellos Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen.
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Según la resolución, Washington considera que una transición democrática requiere avances concretos antes de reconocer un gobierno legítimo en Venezuela.
• El dato: La propuesta reúne el respaldo de senadores republicanos y demócratas, un consenso poco frecuente en temas de política exterior.
• La prioridad: El foco está en respaldar una transición democrática, más allá de las diferencias partidistas en el Congreso.
Las condiciones que plantea Washington
La resolución establece que unas elecciones solo podrán considerarse creíbles si existen garantías para todos los actores políticos.
Entre las principales exigencias figuran la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, la participación libre de candidatos opositores —incluida María Corina Machado— y condiciones que permitan un proceso electoral transparente.
Ted Cruz afirmó que unas elecciones legítimas crearían las bases para una relación más estrecha entre Estados Unidos y Venezuela, con cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y asuntos económicos.
• Lo que exige: Elecciones libres, liberación de presos políticos y garantías para la participación política.
• El límite: La resolución sostiene que cualquier daño grave contra aspirantes políticos deslegitimaría el proceso electoral y llevaría a Estados Unidos a presumir responsabilidad del gobierno venezolano.
The resolution introduced by Senators Cruz, Shaheen, Scott,, Durbin, Kaine and Rosen sends a clear message: the Venezuelan people deserve free, fair, and transparent elections.
It also demands the immediate release of all political prisoners and guarantees for @MariaCorinaYA to…
— David Smolansky (@dsmolansky) August 4, 2026
El mensaje apunta a una futura relación entre ambos países
La senadora Jeanne Shaheen señaló que no puede existir una transición democrática creíble mientras las autoridades venezolanas no adopten medidas para restaurar el orden democrático y desmontar los mecanismos de represión.
La resolución plantea que un gobierno elegido mediante un proceso considerado libre y justo abriría la puerta a una nueva etapa en la relación entre Washington y Caracas.
Más que modificar de inmediato la política estadounidense hacia Venezuela, el documento fija públicamente las condiciones que un grupo de senadores de ambos partidos considera indispensables para avanzar hacia una relación bilateral distinta, señaló el sitio web de Ted Cruz.
• Qué sigue: La resolución representa una posición política del Senado y refuerza la presión para que Venezuela avance hacia elecciones con garantías democráticas.
Puede leer el texto del proyecto de ley aquí.