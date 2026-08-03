Encuesta revela fuerte caída en la popularidad de Trump a tres meses de las elecciones
Publicado el03/08/2026 a las 16:14
A menos de tres meses de las elecciones legislativas de noviembre, una nueva encuesta muestra que el presidente Donald Trump enfrenta un escenario político más complicado que el que tenía al inicio de su segundo mandato.
De acuerdo con el sondeo continuo de Civiqs, basado en más de 120,000 respuestas de votantes registrados, Trump presenta una aprobación negativa en todos los estados considerados clave para definir el control del Congreso.
Trump registra aprobación negativa a nivel nacional
Según los datos analizados por Newsweek, el mandatario cuenta con:
- 36% de aprobación
- 59% de desaprobación
- Balance neto: -23 puntos
La medición compara la situación actual con la del 20 de enero de 2025, cuando Trump inició su segundo mandato.
Los estados bisagra muestran señales de alerta
El estudio señala que el presidente se encuentra con saldo negativo en todos los principales estados competitivos:
- Arizona: -11
- Georgia: -22
- Nevada: -21
- Carolina del Norte: -15
- Pensilvania: -18
- Wisconsin: -16
- Florida: -12
- Ohio: -13
Varios de estos estados mostraban una evaluación positiva o equilibrada al inicio de la administración, pero han registrado un deterioro en los últimos meses.
También cae en estados tradicionalmente republicanos
El informe destaca que algunas de las mayores caídas ocurrieron en estados donde Trump históricamente ha contado con amplio respaldo.
Entre los descensos más pronunciados aparecen:
- Kentucky: de +23 a -5
- Wyoming: de +47 a +19
- Oklahoma: de +31 a +8
- Idaho: de +34 a +13
- Tennessee: de +25 a +5
Aunque continúa con saldo positivo en varios de estos estados, el margen de apoyo se ha reducido considerablemente.
Los votantes jóvenes e independientes siguen siendo su punto débil
La encuesta también muestra diferencias importantes por grupos demográficos.
Entre los votantes de 18 a 34 años, solo el 22% aprueba la gestión de Trump, mientras que el 72% la desaprueba.
Entre los independientes, el respaldo es del 28%, frente a un 64% de desaprobación.
Las mujeres también muestran un rechazo mayor (65% desaprueba frente a 30% que aprueba), mientras que entre los hombres la diferencia es más estrecha.
La Casa Blanca defiende la gestión
En respuesta a distintos sondeos, la Casa Blanca ha sostenido que la administración continúa enfocada en los avances en empleo, inflación y vivienda.
El portavoz Davis Ingle afirmó que el presidente «ha logrado más por el pueblo estadounidense que cualquier otro mandatario» y aseguró que los resultados de su agenda seguirán reflejándose en los próximos meses.
Las elecciones de medio término se celebrarán el 3 de noviembre de 2026 y serán determinantes para definir el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato presidencial.