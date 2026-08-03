Encuesta revela fuerte caída en la popularidad de Trump a tres meses de las elecciones

A menos de tres meses de las elecciones legislativas de noviembre, una nueva encuesta muestra que el presidente Donald Trump enfrenta un escenario político más complicado que el que tenía al inicio de su segundo mandato.

De acuerdo con el sondeo continuo de Civiqs, basado en más de 120,000 respuestas de votantes registrados, Trump presenta una aprobación negativa en todos los estados considerados clave para definir el control del Congreso.

Trump registra aprobación negativa a nivel nacional

Según los datos analizados por Newsweek, el mandatario cuenta con:

36% de aprobación

59% de desaprobación

Balance neto: -23 puntos

La medición compara la situación actual con la del 20 de enero de 2025, cuando Trump inició su segundo mandato.

Los estados bisagra muestran señales de alerta

El estudio señala que el presidente se encuentra con saldo negativo en todos los principales estados competitivos: