Capital One asegura que cerró cuentas de Trump por controles antilavado; el presidente denuncia persecución política
Publicado el04/08/2026 a las 14:53
Capital One aseguró ante una corte federal que el cierre de cerca de 300 cuentas de la Organización Trump en 2021 respondió a sus políticas internas de prevención de lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), no a una decisión basada en motivos políticos, como sostiene el presidente Donald Trump, según informó EFE.
Por qué importa: El caso enfrenta dos explicaciones completamente distintas sobre una misma decisión bancaria y podría influir en la ofensiva legal que Trump mantiene contra grandes instituciones financieras a las que acusa de haberlo excluido tras el asalto al Capitolio.
Capital One cerró cuentas de Trump y explica por qué
El banco de EE.UU. Capital One argumenta que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por «preocupaciones de lavado de dinero» ante una demanda del presidente Trump que acusa la cancelación de «discriminación política».https://t.co/62PQAsIB7C
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 3, 2026
De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Capital One afirmó que el cierre de las cuentas fue el resultado de «meses de análisis» y de una revisión realizada por especialistas con experiencia en cumplimiento de normas financieras.
Según el banco, la decisión obedeció a políticas de prevención de lavado de dinero y se tomó conforme a sus procedimientos internos y a las directrices regulatorias aplicables.
Sin embargo, la entidad no explicó en los documentos públicos cuáles fueron las preocupaciones específicas que motivaron esa evaluación.
La diferencia: Capital One habla de «preocupaciones antilavado», pero no acusa a Trump ni a sus empresas de haber cometido el delito de lavado de dinero.
El dato: Los bancos estadounidenses están obligados por ley a contar con programas de prevención de lavado de dinero y pueden cerrar cuentas cuando consideran que existen riesgos para su cumplimiento normativo.
Esto es importante porque una revisión bajo políticas AML no equivale automáticamente a una acusación penal.
Las instituciones financieras aplican estos controles para identificar operaciones que puedan representar riesgos regulatorios, incluso cuando no exista una investigación criminal o una imputación formal contra un cliente.
Trump sostiene que fue una represalia política
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La Organización Trump demandó a Capital One en marzo de 2025 al asegurar que el banco canceló unas 300 cuentas empresariales y personales por «prejuicios políticos».
Según la demanda, las cuentas concentraban millones de dólares pertenecientes a la familia Trump y entidades vinculadas.
El banco rechazó esa versión ante el tribunal y sostuvo que la demanda no aporta documentos que respalden la acusación de discriminación política.
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También afirmó que notificó el cierre con varios meses de anticipación para que los clientes encontraran otra institución financiera.
La disputa: Trump asegura que fue excluido por razones políticas; Capital One responde que actuó conforme a sus políticas de cumplimiento financiero.
El límite: Hasta ahora, los documentos públicos no detallan cuáles fueron las preocupaciones antilavado mencionadas por el banco.
El caso forma parte de una estrategia legal más amplia de Trump
La demanda contra Capital One no es un hecho aislado. Según EFE, Trump también presentó este año otra demanda, por 5,000 millones de dólares, contra JPMorgan Chase.
En ese caso, el mandatario también acusa al banco de haberlo excluido de sus servicios financieros después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por motivos políticos.
Qué sigue: El litigio continuará en los tribunales federales, donde ambas partes deberán sustentar con pruebas sus respectivas versiones.
El contexto: El caso podría ayudar a definir hasta dónde pueden llegar los bancos al invocar políticas internas de cumplimiento y cuándo un cliente puede alegar discriminación política.