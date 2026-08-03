¿Qué decidirá el voto latino en noviembre? Dos encuestas apuntan a la misma tendencia

La economía continúa siendo la principal preocupación de los votantes hispanos, pero las políticas migratorias también comienzan a influir en su decisión electoral, según reflejan dos encuestas nacionales que ayudan a explicar qué estará en juego en las elecciones intermedias de noviembre.

Por qué es importante: En varios estados competitivos, el voto hispano podría ser determinante para definir qué partido controlará la Cámara de Representantes y, con ello, las prioridades legislativas durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.

El bolsillo sigue siendo la prioridad, pero la inmigración gana terreno

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La encuesta bipartidista de UnidosUS, elaborada con más de 3,000 votantes latinos registrados en todo el país, muestra que el costo de vida continúa encabezando las preocupaciones de esta comunidad antes de las elecciones de 2026.

El estudio incluye análisis específicos en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Texas y distritos considerados decisivos para el control del Congreso.

Para muchos hogares hispanos, la inflación, el precio de los alimentos, la gasolina y los impuestos siguen teniendo un impacto directo sobre el presupuesto familiar.

Esa realidad mantiene a la economía como el principal factor al momento de decidir el voto.

El dato: UnidosUS enfocó su estudio en estados y distritos donde el voto latino puede inclinar el resultado electoral.

UnidosUS enfocó su estudio en estados y distritos donde el voto latino puede inclinar el resultado electoral. A quién afecta: Familias trabajadoras, pequeños empresarios y comunidades hispanas con alta participación electoral.

Sin embargo, el panorama ya no depende únicamente del bolsillo.