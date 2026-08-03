¿Qué decidirá el voto latino en noviembre? Dos encuestas apuntan a la misma tendencia
Publicado el03/08/2026 a las 17:51
La economía continúa siendo la principal preocupación de los votantes hispanos, pero las políticas migratorias también comienzan a influir en su decisión electoral, según reflejan dos encuestas nacionales que ayudan a explicar qué estará en juego en las elecciones intermedias de noviembre.
Por qué es importante: En varios estados competitivos, el voto hispano podría ser determinante para definir qué partido controlará la Cámara de Representantes y, con ello, las prioridades legislativas durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.
El bolsillo sigue siendo la prioridad, pero la inmigración gana terreno
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La encuesta bipartidista de UnidosUS, elaborada con más de 3,000 votantes latinos registrados en todo el país, muestra que el costo de vida continúa encabezando las preocupaciones de esta comunidad antes de las elecciones de 2026.
El estudio incluye análisis específicos en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Texas y distritos considerados decisivos para el control del Congreso.
Para muchos hogares hispanos, la inflación, el precio de los alimentos, la gasolina y los impuestos siguen teniendo un impacto directo sobre el presupuesto familiar.
Esa realidad mantiene a la economía como el principal factor al momento de decidir el voto.
- El dato: UnidosUS enfocó su estudio en estados y distritos donde el voto latino puede inclinar el resultado electoral.
- A quién afecta: Familias trabajadoras, pequeños empresarios y comunidades hispanas con alta participación electoral.
Sin embargo, el panorama ya no depende únicamente del bolsillo.
Los resultados de la encuesta de Reuters/Ipsos, realizada entre abril y mayo con una muestra nacional de 4,557 adultos, muestran que la inmigración también comienza a ocupar un lugar relevante en las decisiones de los votantes.
Los votantes respaldan el control fronterizo, pero cuestionan cómo se aplican las políticas
Uno de los hallazgos más claros del sondeo de Reuters/Ipsos es que existe un amplio respaldo a mantener una frontera segura y hacer cumplir las leyes migratorias.
Al mismo tiempo, la encuesta refleja un creciente malestar con la manera en que el gobierno federal ejecuta las deportaciones.
- 76% considera muy importante que existan estándares adecuados para la capacitación y conducta de los agentes migratorios.
- 60% cree que asegurar la frontera sigue siendo una prioridad.
- 58% desaprueba la forma en que el gobierno maneja las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
- 53% desaprueba el manejo general de la política migratoria.
La combinación de estos resultados apunta a una tendencia que también ayuda a interpretar los datos de UnidosUS: muchos votantes no plantean una elección entre economía o inmigración, sino que observan ambas como asuntos que afectan su vida cotidiana.
Para numerosas familias latinas, las políticas migratorias dejaron de ser un debate exclusivamente sobre seguridad fronteriza y pasaron a tener consecuencias directas en sus comunidades, centros de trabajo y entornos familiares.
Lo que está en juego trasciende a los candidatos
Las elecciones de noviembre no solo definirán quién ocupará determinados escaños, sino también qué partido tendrá el control de la Cámara de Representantes.
Ese resultado influirá en la agenda legislativa sobre impuestos, presupuesto federal, programas sociales, inmigración y supervisión del Poder Ejecutivo durante los próximos dos años.
- Qué sigue: Los partidos centrarán buena parte de sus campañas en estados con alta presencia de votantes hispanos y en distritos donde unos pocos miles de votos podrían definir el resultado.
- La clave: Las dos encuestas coinciden en que el voto latino no responde únicamente a un tema.
La economía continúa siendo la prioridad, pero la forma en que se aplican las políticas migratorias está adquiriendo un peso cada vez mayor al momento de decidir quién recibirá su apoyo en las urnas.
Para los estrategas de ambos partidos, esa combinación convierte al electorado hispano en uno de los grupos más observados de estas elecciones.
Para millones de votantes latinos, en cambio, la decisión pasa por una pregunta mucho más concreta: qué candidato ofrece respuestas tanto al costo de vida como a las políticas que hoy afectan a sus familias y comunidades.
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FUENTE: IPSOS / Unidos US