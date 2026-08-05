La pelea por el Senado pasa por Michigan y el voto latino puede cambiarlo todo

La batalla por uno de los escaños más disputados del Senado ya tiene protagonistas. Tras las primarias, Michigan se perfila como uno de los estados que podría definir el equilibrio de poder en Washington, en una elección donde el voto latino gana cada vez más peso.

• Por qué importa: El resultado de noviembre no solo decidirá quién representará a Michigan en el Senado, sino que también podría influir en qué partido controlará la Cámara Alta durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Abdul El-Sayed liderará la apuesta demócrata en una contienda clave

El médico Abdul El-Sayed, respaldado por el ala progresista del Partido Demócrata, se convirtió en el candidato que buscará conservar para su partido el escaño que deja vacante el senador Gary Peters, según informó EFE.

El-Sayed superó en las primarias a la congresista Haley Stevens, quien representaba al sector más moderado del partido y contaba con el respaldo del liderazgo demócrata en el Senado.

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La contienda evidenció las diferencias internas entre progresistas y moderados, pero ahora ambos sectores deberán unirse para enfrentar al republicano Mike Rogers en noviembre.

• El dato: El-Sayed recibió el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, mientras Stevens era respaldada por Chuck Schumer.

• Lo que sigue: En noviembre enfrentará a Mike Rogers, quien obtuvo la nominación republicana sin oposición.