La pelea por el Senado pasa por Michigan y el voto latino puede cambiarlo todo
Publicado el05/08/2026 a las 08:09
La batalla por uno de los escaños más disputados del Senado ya tiene protagonistas. Tras las primarias, Michigan se perfila como uno de los estados que podría definir el equilibrio de poder en Washington, en una elección donde el voto latino gana cada vez más peso.
• Por qué importa: El resultado de noviembre no solo decidirá quién representará a Michigan en el Senado, sino que también podría influir en qué partido controlará la Cámara Alta durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.
Abdul El-Sayed liderará la apuesta demócrata en una contienda clave
El médico Abdul El-Sayed, respaldado por el ala progresista del Partido Demócrata, se convirtió en el candidato que buscará conservar para su partido el escaño que deja vacante el senador Gary Peters, según informó EFE.
El-Sayed superó en las primarias a la congresista Haley Stevens, quien representaba al sector más moderado del partido y contaba con el respaldo del liderazgo demócrata en el Senado.
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La contienda evidenció las diferencias internas entre progresistas y moderados, pero ahora ambos sectores deberán unirse para enfrentar al republicano Mike Rogers en noviembre.
• El dato: El-Sayed recibió el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, mientras Stevens era respaldada por Chuck Schumer.
• Lo que sigue: En noviembre enfrentará a Mike Rogers, quien obtuvo la nominación republicana sin oposición.
Michigan vuelve a ser un estado bisagra para controlar el Senado
Según EFE y The Center Square, Michigan es uno de los estados más competitivos del país, donde demócratas y republicanos suelen definir las elecciones por diferencias muy pequeñas.
Ese escenario convierte la elección senatorial en una de las más observadas del ciclo electoral, especialmente porque ambos partidos necesitan sumar escaños para controlar la Cámara Alta.
The Center Square recordó que la elección al Senado de 2024 en Michigan se resolvió por menos de medio punto porcentual, reflejando lo ajustadas que suelen ser estas contiendas.
• En números: Este año estarán en juego 33 escaños del Senado, además de dos elecciones especiales.
• La diferencia: El resultado en Michigan podría tener repercusiones más allá del estado y alterar el equilibrio político nacional.
El voto latino puede convertirse en un factor decisivo
Aunque la elección será estatal, la creciente participación del electorado hispano puede inclinar el resultado en una competencia que se anticipa cerrada.
Para muchos votantes latinos, temas como el acceso a la salud, el costo de vida, la estabilidad laboral y la inmigración forman parte de las principales preocupaciones antes de acudir a las urnas.
La candidatura de El-Sayed ha puesto sobre la mesa propuestas relacionadas con ampliar el acceso a la atención médica y reducir el costo de vida, mientras que los republicanos buscarán convencer al electorado con una agenda distinta encabezada por Mike Rogers.
• A quién afecta: Las familias hispanas de Michigan podrían tener un papel más visible en una elección donde cada voto puede marcar la diferencia.
Elecciones al Senado en Michigan:
Trump también consolidó su influencia entre los republicanos
Mientras los demócratas protagonizaban una disputada primaria, los principales candidatos respaldados por Donald Trump obtuvieron victorias en distintas contiendas republicanas.
En Michigan, el congresista John James ganó la nominación republicana para gobernador con amplio margen, mientras varios aliados del presidente revalidaron sus candidaturas a la Cámara de Representantes.
Según EFE, esos resultados muestran que Trump mantiene un fuerte control sobre el Partido Republicano antes de las elecciones de medio mandato.
• Qué sigue: La atención ahora se traslada a noviembre, cuando Michigan será uno de los estados que podría ayudar a definir quién controla el Senado y, con ello, buena parte de la agenda legislativa nacional, según ‘EFE’ y ‘The Center Square‘.