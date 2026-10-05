Diputado mexicano lleva el estilo de Trump al Congreso con gorra “Make México Safe Again”

Priista utilizó una gorra estilo Trump

Criticó a Morena por la inseguridad

Su intervención generó reclamos en tribuna.

Trump y diputado PRI. El diputado del PRI Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla llevó al Congreso mexicano un símbolo asociado con Donald Trump: una gorra verde con la frase “Make México Safe Again”, una adaptación del conocido “Make America Great Again” del presidente estadounidense.

El legislador utilizó la prenda durante su intervención para cuestionar la situación de inseguridad en México y lanzar fuertes acusaciones contra Morena. Su aparición provocó inconformidad entre diputados oficialistas, quienes lo acusaron de alentar una posible intervención estadounidense.

Una gorra inspirada en Donald Trump

🇺🇸 El diputado federal del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, se puso una gorra con la frase “Make México Safe Again” durante su participación en el debate sobre doble nacionalidad en el Pleno de la Cámara de Diputados. 🧢 Desde la tribuna, el legislador respaldó los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”. 🗣️ Gutiérrez Mancilla sostuvo que las declaraciones del mandatario estadounidense reflejan, desde su perspectiva, la situación de violencia que enfrenta México. ⚠️ Los dichos de Trump generaron reacciones políticas en México, mientras el propio mandatario estadounidense también destacó que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno de Claudia Sheinbaum y que ambos países han logrado avances en seguridad. 📹 Angélica Melín — MVS Noticias (@MVSNoticias) September 23, 2026

La escena ocurrió durante una extensa discusión en la Cámara de Diputados sobre una reforma relacionada con la doble nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos públicos, incluida la Presidencia de México.

Según EL PAÍS, EFE y Forbes México, Gutiérrez Mancilla subió a la tribuna con la gorra después de varias horas de debate entre el oficialismo y la oposición sobre seguridad, soberanía y crimen organizado.

El mensaje “Make México Safe Again” puede traducirse como “Haz a México seguro de nuevo” y replica deliberadamente la fórmula del lema político de Trump. EFE señaló que el legislador utilizó la indumentaria para denunciar la violencia en México.