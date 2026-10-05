Diputado mexicano lleva el estilo de Trump al Congreso con gorra “Make México Safe Again”
Publicado el 05/10/2026 a las 13:18
- Priista utilizó una gorra estilo Trump
- Criticó a Morena por la inseguridad
- Su intervención generó reclamos en tribuna.
Trump y diputado PRI. El diputado del PRI Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla llevó al Congreso mexicano un símbolo asociado con Donald Trump: una gorra verde con la frase “Make México Safe Again”, una adaptación del conocido “Make America Great Again” del presidente estadounidense.
El legislador utilizó la prenda durante su intervención para cuestionar la situación de inseguridad en México y lanzar fuertes acusaciones contra Morena. Su aparición provocó inconformidad entre diputados oficialistas, quienes lo acusaron de alentar una posible intervención estadounidense.
Una gorra inspirada en Donald Trump
🇺🇸 El diputado federal del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, se puso una gorra con la frase “Make México Safe Again” durante su participación en el debate sobre doble nacionalidad en el Pleno de la Cámara de Diputados.
🧢 Desde la tribuna, el legislador respaldó los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”.
🗣️ Gutiérrez Mancilla sostuvo que las declaraciones del mandatario estadounidense reflejan, desde su perspectiva, la situación de violencia que enfrenta México.
⚠️ Los dichos de Trump generaron reacciones políticas en México, mientras el propio mandatario estadounidense también destacó que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno de Claudia Sheinbaum y que ambos países han logrado avances en seguridad.
📹 Angélica Melín
— MVS Noticias (@MVSNoticias) September 23, 2026
La escena ocurrió durante una extensa discusión en la Cámara de Diputados sobre una reforma relacionada con la doble nacionalidad para quienes aspiren a determinados cargos públicos, incluida la Presidencia de México.
Según EL PAÍS, EFE y Forbes México, Gutiérrez Mancilla subió a la tribuna con la gorra después de varias horas de debate entre el oficialismo y la oposición sobre seguridad, soberanía y crimen organizado.
El mensaje “Make México Safe Again” puede traducirse como “Haz a México seguro de nuevo” y replica deliberadamente la fórmula del lema político de Trump. EFE señaló que el legislador utilizó la indumentaria para denunciar la violencia en México.
Trump y diputado PRI: Gutiérrez Mancilla lanza fuertes acusaciones contra Morena
🧢🇲🇽 ¡“Make México Safe Again”! El diputado del PRI (@PRI_Nacional) Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (@CarlosGMancilla) subió a la tribuna de San Lázaro con una gorra inspirada en el lema de Donald Trump (@POTUS) y lanzó críticas contra Morena (@PartidoMorenaMx) por la inseguridad; y los llamó “morenarcos”
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 24, 2026
Desde la tribuna, el priista sostuvo que la inseguridad ha afectado la soberanía del país y exigió que la ley se aplique en todo el territorio mexicano.
“Eso es lo que hay que resolver, que en cada rincón de territorio nacional impere la ley, eso es soberanía nacional”, declaró, de acuerdo con EL PAÍS.
Gutiérrez Mancilla también utilizó el término “morenarcos” para referirse a integrantes de Morena, una acusación política realizada por el propio legislador y no un hecho establecido. EFE recogió que el diputado acusó a sus adversarios de haber “robado nuestra tranquilidad”.
Trump y diputado PRI: El discurso de Trump llega al debate mexicano
El legislador también retomó durante su intervención declaraciones que Trump había realizado ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la presencia y poder de los cárteles en México.
Gutiérrez Mancilla sostuvo que las advertencias sobre el crimen organizado no podían ser respondidas por el Gobierno con propaganda ni con “discursos patrioteros”, según Forbes México.
El gesto generó una respuesta inmediata de legisladores de Morena. De acuerdo con EL PAÍS, diputados oficialistas interpretaron sus palabras y el uso de la gorra como una forma de alentar una eventual intervención de Trump en México.
El INE también entró en la discusión
El diputado aprovechó su intervención para cuestionar decisiones del Instituto Nacional Electoral relacionadas con expresiones utilizadas por integrantes del PRI en sus publicaciones.
“Mientras aquí vienen a hablar de soberanía con discursos patrioteros, hace apenas ocho horas, ante la ONU, se hablaba abiertamente del poder que han adquirido los cárteles”, declaró Gutiérrez Mancilla, según EL PAÍS.
La bancada priista también acusó al INE de actuar como una “policía del lenguaje” y Gutiérrez Mancilla pidió al organismo garantizar “elecciones libres y pluralidad” rumbo al proceso electoral de 2027.
La aparición con la gorra terminó convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos de una sesión marcada por acusaciones cruzadas entre oposición y oficialismo sobre seguridad, soberanía y crimen organizado.