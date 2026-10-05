Demócratas avanzan rumbo a las legislativas.

Trump pierde respaldo entre votantes latinos.

Economía y costo de vida preocupan.

Trump encuestas A menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los sondeos presentan un escenario adverso para el presidente Donald Trump y los republicanos. Los demócratas avanzan en distintas mediciones mientras el mandatario registra un deterioro de su respaldo entre los votantes latinos.

Los comicios renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, además de gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales. EFE señala que el costo de vida, la gasolina y el descontento económico aparecen entre los factores que están marcando la contienda.

Los demócratas avanzan en la Cámara

Según los datos recopilados por EFE, el promedio de RealClearPolitics coloca a los demócratas con 50.6% frente al 42.3% de los republicanos en el voto genérico para la Cámara.

El escenario también es favorable a los demócratas en el análisis de Cook Political Report. La publicación considera que los republicanos están encaminados a perder su mayoría y estima un rango de entre 220 y 230 escaños demócratas, aunque todavía faltan semanas para la elección.

En los 37 distritos competitivos analizados directamente por Cook Political Report, sin embargo, la diferencia es considerablemente menor: los demócratas registran 49% frente a 47% de los republicanos.