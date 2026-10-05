Malas noticias para Trump: demócratas avanzan en las encuestas y pierde apoyo entre los latinos
Publicado el 05/10/2026 a las 11:26
- Demócratas avanzan rumbo a las legislativas.
- Trump pierde respaldo entre votantes latinos.
- Economía y costo de vida preocupan.
Trump encuestas A menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los sondeos presentan un escenario adverso para el presidente Donald Trump y los republicanos. Los demócratas avanzan en distintas mediciones mientras el mandatario registra un deterioro de su respaldo entre los votantes latinos.
Los comicios renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, además de gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales. EFE señala que el costo de vida, la gasolina y el descontento económico aparecen entre los factores que están marcando la contienda.
Los demócratas avanzan en la Cámara
Según los datos recopilados por EFE, el promedio de RealClearPolitics coloca a los demócratas con 50.6% frente al 42.3% de los republicanos en el voto genérico para la Cámara.
El escenario también es favorable a los demócratas en el análisis de Cook Political Report. La publicación considera que los republicanos están encaminados a perder su mayoría y estima un rango de entre 220 y 230 escaños demócratas, aunque todavía faltan semanas para la elección.
En los 37 distritos competitivos analizados directamente por Cook Political Report, sin embargo, la diferencia es considerablemente menor: los demócratas registran 49% frente a 47% de los republicanos.
El Senado también presenta batallas cerradas
EFE destaca que recuperar el Senado representa un desafío mayor para los demócratas, que necesitan arrebatar escaños republicanos mientras protegen posiciones propias.
Sondeos recientes de New York Times/Siena muestran contiendas competitivas en estados tradicionalmente republicanos. Datos recopilados por RealClearPolling registran ventaja demócrata en Alaska y Ohio, mientras la carrera de Iowa aparece prácticamente empatada.
Las elecciones para gobernador también presentan competencias cerradas en varios estados, según la información proporcionada por EFE, en una jornada electoral que servirá para medir el respaldo a la gestión de Trump dos años después de su regreso a la Casa Blanca.
Trump encuestas : pierde terreno entre los votantes latinos
El panorama entre los latinos supone otra señal de alerta para los republicanos. Una encuesta de NBC News y Noticias Telemundo revela que 69% de los votantes latinos registrados desaprueba la gestión de Trump, mientras su aprobación se ubica en 27%.
Además, 59% prefiere que los demócratas controlen el Congreso, frente al 35% que apuesta por los republicanos. La encuesta se realizó entre 800 votantes latinos registrados del 21 al 28 de septiembre y tiene un margen de error de ±3.5 puntos porcentuales. La economía aparece como uno de los principales focos de descontento: 78% desaprueba el manejo de Trump del costo de vida y 74% su gestión económica. Casi dos tercios consideran que sus políticas han perjudicado sus condiciones económicas.
Trump encuestas: El rechazo a Trump no significa entusiasmo demócrata
NBC News introduce, sin embargo, una importante precisión: el desplazamiento del voto latino no necesariamente significa que haya aumentado el entusiasmo por el Partido Demócrata.
Aunque los demócratas tienen actualmente una ventaja de 24 puntos sobre los republicanos entre los latinos para el control del Congreso, la imagen del partido no ha mejorado. El cambio parece estar impulsado principalmente por el rechazo a la gestión de Trump y las preocupaciones económicas.
A menos de un mes de las urnas, los datos muestran un terreno favorable para los demócratas, pero las encuestas siguen siendo una fotografía del momento y no determinan por sí mismas el resultado del 3 de noviembre.