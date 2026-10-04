Demócratas avanzan en estados republicanos y ponen el Senado al alcance
Publicado el 04/10/2026 a las 15:07
Un sondeo de The New York Times/Siena muestra carreras competitivas en cinco estados, pero el partido todavía necesita defender sus propios escaños para conquistar la mayoría.
El Partido Demócrata tiene nuevas oportunidades para disputar el control del Senado, con ventajas o carreras cerradas en cinco estados tradicionalmente republicanos.
- Por qué importa: Los republicanos controlan actualmente 53 de los 100 escaños, pero defienden 20 de los 33 puestos que se renovarán el 3 de noviembre.
Demócratas amenazan mayoría republicana en control del Senado
El Partido Demócrata se acerca a arrebatar el Senado a los republicanos, según NYT https://t.co/fMNoiatKGp
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 3, 2026
Una encuesta de The New York Times y Siena College muestra avances demócratas en Texas, Alaska y Ohio, impulsados especialmente por votantes independientes.
En Texas, James Talarico aventaja por seis puntos al republicano Ken Paxton entre probables votantes, según los resultados del sondeo.
TE PUEDE INTERESAR: El alto precio de la gasolina se cuela en las urnas: demócratas lo usan para pelear distritos clave
Mary Peltola alcanza una ventaja de siete puntos en Alaska, mientras el candidato demócrata en Ohio aparece tres puntos por delante.
- El dato: Las tres ventajas ocurren en estados donde los republicanos han tenido históricamente una posición fuerte en elecciones federales.
Iowa y Kansas también entran en la pelea por el Senado[caption id="attachment_1695553" align="alignnone" width="1225"] Demócratas amenazan mayoría republicana en control del Senado. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
El panorama resulta más cerrado en Iowa. La republicana Ashley Hinson conserva apenas un punto porcentual de ventaja frente al demócrata Josh Turek.
Kansas presenta una situación todavía más ajustada: la encuesta coloca empatados a los candidatos, aumentando el número de contiendas competitivas para noviembre.
Sin embargo, ganar cuatro escaños republicanos podría no garantizar automáticamente la mayoría demócrata si el partido pierde alguno de los puestos que actualmente controla.
- El proceso: Los demócratas necesitan combinar victorias en territorio republicano con la defensa de sus propios escaños para cambiar el control del Senado.
Independientes podrían convertirse en una pieza decisiva
El avance registrado por los candidatos demócratas está acompañado por un repunte entre votantes independientes, un grupo decisivo en varias elecciones competitivas.
Las elecciones intermedias, celebradas a mitad del mandato presidencial, suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca por el desgaste político acumulado.
The New York Times señala que la baja aprobación de Donald Trump habría ampliado esa desventaja para los republicanos antes de las elecciones legislativas.
- La clave: Una encuesta muestra la situación electoral en determinado momento; no constituye un pronóstico ni garantiza quién ganará cada carrera.
Trump intenta contener el desgaste antes del 3 de noviembre
Trump enfrenta desaprobación vinculada con la guerra contra Irán, los elevados precios de la gasolina y las preocupaciones sobre el costo de vida.
El presidente intenta revertir ese escenario mientras los republicanos defienden una cantidad considerablemente mayor de escaños que sus rivales demócratas.
Trump incluso prometió entregar “cheques” de $5,000 a cada adulto estadounidense si los republicanos consiguen imponerse en las elecciones de noviembre.
- Qué sigue: El 3 de noviembre se renovarán 33 escaños. Los resultados determinarán si los republicanos conservan su mayoría o los demócratas recuperan el Senado.
Fuentes: The New York Times / Infobae