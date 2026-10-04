Demócratas avanzan en estados republicanos y ponen el Senado al alcance

Un sondeo de The New York Times/Siena muestra carreras competitivas en cinco estados, pero el partido todavía necesita defender sus propios escaños para conquistar la mayoría.

El Partido Demócrata tiene nuevas oportunidades para disputar el control del Senado, con ventajas o carreras cerradas en cinco estados tradicionalmente republicanos.

- Por qué importa: Los republicanos controlan actualmente 53 de los 100 escaños, pero defienden 20 de los 33 puestos que se renovarán el 3 de noviembre.

Demócratas amenazan mayoría republicana en control del Senado

El Partido Demócrata se acerca a arrebatar el Senado a los republicanos, según NYT https://t.co/fMNoiatKGp — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 3, 2026

Una encuesta de The New York Times y Siena College muestra avances demócratas en Texas, Alaska y Ohio, impulsados especialmente por votantes independientes.

En Texas, James Talarico aventaja por seis puntos al republicano Ken Paxton entre probables votantes, según los resultados del sondeo.

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Mary Peltola alcanza una ventaja de siete puntos en Alaska, mientras el candidato demócrata en Ohio aparece tres puntos por delante.

- El dato: Las tres ventajas ocurren en estados donde los republicanos han tenido históricamente una posición fuerte en elecciones federales.