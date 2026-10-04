El alto precio de la gasolina se cuela en las urnas: demócratas lo usan para pelear distritos clave

Con el combustible todavía por encima de los niveles de 2025, candidatos demócratas buscan convertir el costo de vida en un tema decisivo en Arizona.

El precio de la gasolina entró de lleno en la batalla por distritos competitivos de Arizona, donde los demócratas intentan vincular la carestía con la Administración Trump.

Por qué importa: El Distrito 1 y el Distrito 6 están entre las contiendas donde ambos partidos compiten por escaños que pueden pesar en el control de la Cámara.

Precio de gasolina entra en batalla por el Congreso

📢El precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales armas de los demócratas en distritos competitivos de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio mandato, entre ellos dos de Arizona, que podrían contribuir a definir el control del Congreso. https://t.co/UsLBl6pyEo — Servicio de Información Pública (@infopublicave) October 4, 2026

El argumento económico llega cuando llenar el tanque cuesta considerablemente más que hace un año, golpeando especialmente a quienes dependen del automóvil para trabajar.

AAA situó el 4 de octubre el promedio de gasolina regular en Arizona en $4.754 por galón, frente a $3.534 un año antes.

El dato: A nivel nacional, AAA reportó $4.41 por galón el 1 de octubre, después de un septiembre récord para esa época del año.

Carmen Ruiz, inmigrante mexicana que trabaja haciendo entregas, dijo a EFE que el combustible ha reducido hasta 50% sus ganancias durante los últimos meses.

“Antes con 35 dólares llenaba el tanque de gasolina para una semana, ahora con ese mismo dinero apenas si cubre tres días de trabajo”, afirmó.

Ruiz aseguró que antes del conflicto con Irán obtenía alrededor de $500 semanales, mientras ahora difícilmente alcanza los $300 realizando el mismo tipo de trabajo.