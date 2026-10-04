El alto precio de la gasolina se cuela en las urnas: demócratas lo usan para pelear distritos clave
Publicado el 04/10/2026 a las 14:30
Con el combustible todavía por encima de los niveles de 2025, candidatos demócratas buscan convertir el costo de vida en un tema decisivo en Arizona.
El precio de la gasolina entró de lleno en la batalla por distritos competitivos de Arizona, donde los demócratas intentan vincular la carestía con la Administración Trump.
Por qué importa: El Distrito 1 y el Distrito 6 están entre las contiendas donde ambos partidos compiten por escaños que pueden pesar en el control de la Cámara.
Precio de gasolina entra en batalla por el Congreso
📢El precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales armas de los demócratas en distritos competitivos de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio mandato, entre ellos dos de Arizona, que podrían contribuir a definir el control del Congreso. https://t.co/UsLBl6pyEo
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) October 4, 2026
El argumento económico llega cuando llenar el tanque cuesta considerablemente más que hace un año, golpeando especialmente a quienes dependen del automóvil para trabajar.
AAA situó el 4 de octubre el promedio de gasolina regular en Arizona en $4.754 por galón, frente a $3.534 un año antes.
El dato: A nivel nacional, AAA reportó $4.41 por galón el 1 de octubre, después de un septiembre récord para esa época del año.
Carmen Ruiz, inmigrante mexicana que trabaja haciendo entregas, dijo a EFE que el combustible ha reducido hasta 50% sus ganancias durante los últimos meses.
“Antes con 35 dólares llenaba el tanque de gasolina para una semana, ahora con ese mismo dinero apenas si cubre tres días de trabajo”, afirmó.
Ruiz aseguró que antes del conflicto con Irán obtenía alrededor de $500 semanales, mientras ahora difícilmente alcanza los $300 realizando el mismo tipo de trabajo.
Shah convierte el costo de vida en argumento contra Trump[caption id="attachment_1695535" align="alignnone" width="1200"] Precio de gasolina entra en batalla por el Congreso. Foto Efe[/caption]
Una de las batallas más observadas ocurre en el Distrito 1, donde el demócrata Amish Shah enfrenta al republicano Jay Feely en las elecciones de noviembre.
Shah, médico y exlegislador estatal, perdió ese distrito en 2024 por menos de cuatro puntos frente al entonces representante republicano David Schweikert.
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La disputa: Shah responsabiliza a la Administración Trump por el costo de vida, mientras Feely defiende la gestión económica del presidente y centra también su campaña en inmigración.
Michael O'Neil, analista político consultado por EFE, sostiene que los demócratas recuerdan constantemente el encarecimiento de la gasolina y lo relacionan con la guerra con Irán.
Feely, exjugador de la NFL respaldado por Trump durante las primarias, también ha señalado que la economía y la asequibilidad están entre las principales preocupaciones del distrito.
El Distrito 6 abre otro frente por el bolsillo
La presión económica también aparece en el Distrito 6, donde la demócrata JoAnna Mendoza desafía al representante republicano Juan Ciscomani.
Los registros electorales estatales confirman las candidaturas de Mendoza y Ciscomani para ese distrito, ubicado en el sur y sureste de Arizona.
Qué sigue: Los demócratas intentarán mantener el costo de vida como eje electoral, mientras los republicanos deberán defender su agenda económica ante votantes afectados por los combustibles.
La economista Amy Cramer, profesora del Pima Community College, dijo a EFE que mientras continúe el conflicto con Irán, los precios podrían seguir registrando movimientos.
El problema trasciende Arizona: el combustible permanece elevado en Estados Unidos pese a cierta moderación reciente del petróleo, aumentando la presión económica antes de las elecciones.
Para los candidatos, la pregunta será cuánto pesará finalmente ese malestar económico cuando los votantes entren a las urnas en noviembre.
Fuentes: Efe, CNN