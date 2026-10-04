Trump pone la IA bajo una nueva fuerza federal: así funcionará su apuesta por la ‘superinteligencia’

Trump crea nueva fuerza federal

Casa Blanca coordinará superinteligencia

Tecnológicas entran en estrategia

Donald Trump creó este domingo la Fuerza de la Superinteligencia, un nuevo comité federal que coordinará la estrategia estadounidense sobre inteligencia artificial.

La estructura tendrá como misión mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y conectar las políticas federales con empresas, consumidores y otros sectores.

El comité reportará directamente al presidente y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, según el anuncio divulgado por Trump.

El mandatario sostiene que esta tecnología podría tener un impacto comparable o incluso superior al provocado por Internet y la Revolución Industrial.

La Fuerza de la Superinteligencia tendrá acceso directo a Trump

El presidente Donald Trump anunció la creación de la “Super Intelligence Force”, un grupo que coordinará los esfuerzos del gobierno federal para garantizar el liderazgo de EEUU en superinteligencia artificial y su relación con empresas tecnológicas, proveedores de infraestructura y otros sectores. Foto: AP — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 4, 2026

La nueva fuerza estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien asumirá un papel central dentro de la estrategia tecnológica.

También participarán Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, alto funcionario tecnológico del Pentágono, y Scott Kupor, director de OPM.

Su trabajo incluirá coordinar las relaciones federales con consumidores, organizaciones de interés público, proveedores de infraestructura crítica y compañías dedicadas a desarrollar estas tecnologías.

La creación del grupo eleva la inteligencia artificial a un asunto transversal que involucra innovación, seguridad nacional, infraestructura, regulación y competitividad económica.