Trump pone la IA bajo una nueva fuerza federal: así funcionará su apuesta por la ‘superinteligencia’
Publicado el 04/10/2026 a las 12:54
- Trump crea nueva fuerza federal
- Casa Blanca coordinará superinteligencia
- Tecnológicas entran en estrategia
Donald Trump creó este domingo la Fuerza de la Superinteligencia, un nuevo comité federal que coordinará la estrategia estadounidense sobre inteligencia artificial.
La estructura tendrá como misión mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y conectar las políticas federales con empresas, consumidores y otros sectores.
El comité reportará directamente al presidente y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, según el anuncio divulgado por Trump.
El mandatario sostiene que esta tecnología podría tener un impacto comparable o incluso superior al provocado por Internet y la Revolución Industrial.
La Fuerza de la Superinteligencia tendrá acceso directo a Trump
El presidente Donald Trump anunció la creación de la “Super Intelligence Force”, un grupo que coordinará los esfuerzos del gobierno federal para garantizar el liderazgo de EEUU en superinteligencia artificial y su relación con empresas tecnológicas, proveedores de infraestructura y otros sectores.
Foto: AP
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La nueva fuerza estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien asumirá un papel central dentro de la estrategia tecnológica.
También participarán Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; Emil Michael, alto funcionario tecnológico del Pentágono, y Scott Kupor, director de OPM.
Su trabajo incluirá coordinar las relaciones federales con consumidores, organizaciones de interés público, proveedores de infraestructura crítica y compañías dedicadas a desarrollar estas tecnologías.
La creación del grupo eleva la inteligencia artificial a un asunto transversal que involucra innovación, seguridad nacional, infraestructura, regulación y competitividad económica.
Trump impulsa el término “superinteligencia” para reemplazar IA
Donald Trump anuncia la creación de la ‘Fuerza de la Superinteligencia’, un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal que liderará el desarrollo de la IA en el país.
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— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 4, 2026
La decisión llega después de que Trump ordenara que las comunicaciones oficiales federales utilizaran “superinteligencia” en lugar de “inteligencia artificial”.
El cambio es principalmente terminológico: las definiciones legales existentes de inteligencia artificial no fueron sustituidas automáticamente por la nueva denominación federal.
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El concepto también genera debate porque “superinteligencia” ya tiene otro significado dentro del sector tecnológico: sistemas hipotéticos capaces de superar ampliamente las capacidades humanas.
La administración, sin embargo, utiliza el término de forma más amplia para identificar las tecnologías de IA que considera fundamentales para la competencia estadounidense.
Las grandes tecnológicas entran en la estrategia de la Casa Blanca
Trump reunió previamente en la Casa Blanca a líderes tecnológicos para discutir seguridad, desarrollo de modelos avanzados y la infraestructura necesaria para sostenerlos.
Entre los participantes estuvieron representantes de Google, xAI, Anthropic, Meta, Nvidia y OpenAI, actores decisivos dentro de la carrera estadounidense por desarrollar nuevos modelos.
Las compañías respaldaron un acuerdo voluntario que contempla controles internos, evaluaciones de riesgos y medidas destinadas a vigilar capacidades potencialmente peligrosas de los sistemas.
El compromiso no equivale a una nueva regulación federal obligatoria, pero muestra una estrategia que combina coordinación gubernamental, participación empresarial y mecanismos voluntarios de seguridad.
¿Qué significa la nueva fuerza para el futuro de la inteligencia artificial?
La Casa Blanca busca centralizar decisiones que hasta ahora podían involucrar distintas agencias y convertir el desarrollo tecnológico en una prioridad coordinada desde el Ejecutivo.
La apuesta también aparece mientras crecen las discusiones estadounidenses sobre centros de datos, consumo energético, empleos, ciberseguridad y posibles riesgos derivados de sistemas más avanzados.
Trump ha defendido acelerar el desarrollo estadounidense y sostiene que el país debe conservar ventaja frente a competidores internacionales, particularmente China.
La nueva fuerza deberá demostrar ahora cómo traducirá esa prioridad en políticas concretas y qué peso tendrán la seguridad, la regulación y las empresas tecnológicas.
Fuentes Efe, Univision.