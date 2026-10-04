Trump busca movilizar voto republicano.

Husted enfrenta contienda con Brown.

Promesa de US$5,000 sin aprobación.

Donald Trump pidió el sábado 3 de octubre a sus simpatizantes en Ohio acudir a las urnas para conservar el control republicano del Congreso.

El mitin se celebró en Vandalia, cerca de Dayton, como parte de su recorrido electoral antes de los comicios del 3 de noviembre.

El presidente respaldó al senador Jon Husted y al candidato a gobernador Vivek Ramaswamy, quienes enfrentan contiendas competitivas contra aspirantes demócratas.

Su estrategia busca convertir el apoyo presidencial en participación efectiva, un desafío cuando su nombre no aparecerá en las boletas de estas elecciones.

Husted enfrenta a Sherrod Brown por el Senado

🇺🇸 Donald #Trump shock in Ohio: “Uscite semplicemente e andate a votare. Se lo farete, vinceremo, e vinceremo alla grande. E glielo metteremo nel culo, okay?” @PolitikosIt https://t.co/1tCDTrGPOC — Politikos (@politikosit) October 4, 2026



Husted ocupa desde 2025 el escaño que dejó JD Vance al asumir la vicepresidencia y ahora busca ganar la elección correspondiente.

Su rival, el exsenador demócrata Sherrod Brown, intenta regresar a Washington en una contienda que podría influir en la mayoría nacional.

Una encuesta reciente de Suffolk University y USA TODAY situó a Brown aproximadamente tres puntos por delante de Husted entre votantes probables.

Ese resultado muestra competencia, no una victoria asegurada: las encuestas reflejan preferencias durante un período determinado y no sustituyen el voto.