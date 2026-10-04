Trump busca blindar el Senado en Ohio y ofrece US$5,000 si los republicanos conservan el Congreso
Publicado el 04/10/2026 a las 13:50
- Trump busca movilizar voto republicano.
- Husted enfrenta contienda con Brown.
- Promesa de US$5,000 sin aprobación.
Donald Trump pidió el sábado 3 de octubre a sus simpatizantes en Ohio acudir a las urnas para conservar el control republicano del Congreso.
El mitin se celebró en Vandalia, cerca de Dayton, como parte de su recorrido electoral antes de los comicios del 3 de noviembre.
El presidente respaldó al senador Jon Husted y al candidato a gobernador Vivek Ramaswamy, quienes enfrentan contiendas competitivas contra aspirantes demócratas.
Su estrategia busca convertir el apoyo presidencial en participación efectiva, un desafío cuando su nombre no aparecerá en las boletas de estas elecciones.
Husted enfrenta a Sherrod Brown por el Senado
🇺🇸 Donald #Trump shock in Ohio: “Uscite semplicemente e andate a votare. Se lo farete, vinceremo, e vinceremo alla grande. E glielo metteremo nel culo, okay?”
@PolitikosIt https://t.co/1tCDTrGPOC
— Politikos (@politikosit) October 4, 2026
Husted ocupa desde 2025 el escaño que dejó JD Vance al asumir la vicepresidencia y ahora busca ganar la elección correspondiente.
Su rival, el exsenador demócrata Sherrod Brown, intenta regresar a Washington en una contienda que podría influir en la mayoría nacional.
Una encuesta reciente de Suffolk University y USA TODAY situó a Brown aproximadamente tres puntos por delante de Husted entre votantes probables.
Ese resultado muestra competencia, no una victoria asegurada: las encuestas reflejan preferencias durante un período determinado y no sustituyen el voto.
Por qué Ohio importa para el control del Senado[caption id="attachment_1695521" align="alignnone" width="1200"] Trump en Ohio: busca asegurar el Senado y promete US$5,000 FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Los republicanos defienden una mayoría de 53 escaños frente a 47 del bloque demócrata, por lo que varias derrotas podrían cambiar el equilibrio.
Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro asientos para obtener la mayoría, siempre que también conserven sus posiciones actuales.
Perder el Senado dificultaría a Trump confirmar nombramientos y avanzar iniciativas legislativas durante los dos últimos años de su segundo mandato.
Ohio importa porque una contienda ajustada puede tener consecuencias nacionales, incluso en un estado que respaldó a Trump en tres elecciones presidenciales consecutivas.
Trump promete US$5,000, pero no es un pago aprobado
Durante el acto, Trump reiteró su promesa de entregar US$5,000 por adulto si los republicanos mantienen ambas cámaras del Congreso.
Según la cobertura local, afirmó que los ingresos por aranceles y nuevas inversiones ayudarían a financiar el costo de la propuesta.
Se trata de una promesa electoral. Los reportes consultados no presentan un programa aprobado, un calendario de depósitos ni requisitos definitivos.
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Para las familias hispanas, la distinción es crucial: el anuncio no permite contar ese dinero como un ingreso disponible ni garantiza recibirlo.
Economía y energía marcan la disputa electoral
Trump defendió las inversiones en centros de datos, un tema controvertido por sus posibles efectos sobre electricidad, terrenos y recursos locales.
Husted promovió esos proyectos durante su etapa como vicegobernador; Brown ha cuestionado su relación con los intereses de las grandes empresas tecnológicas.
En la elección para gobernador, Ramaswamy compite contra la demócrata Amy Acton, ampliando el alcance de la visita presidencial al estado.
Los votantes deberán contrastar las promesas con las propuestas sobre empleo, precios y servicios, además de verificar su registro y los plazos electorales.
FUENTE: EFE , prensalibre