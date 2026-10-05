Trump celebra ventaja de Bolsonaro.

Lula disputará la segunda vuelta.

Brasil votará el 25 de octubre.

Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva. La diferencia ronda los dos puntos porcentuales: suficiente para liderar, insuficiente para ganar la presidencia.

Ninguno consiguió la mayoría necesaria para evitar otra votación. El resultado deja a Lula ante el desafío de remontar y al candidato opositor ante la tarea de ampliar su ventaja.

Segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro y Lula se enfrentan el 25 de octubre

#Entérate 🗣️🇧🇷 Pese a ir a balotaje, Trump considera "una gran victoria" de Bolsonaro sobre Lula, el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil https://t.co/MfqZi3GDkh — xevt - xhvt (@xevtfm) October 5, 2026



La segunda vuelta presidencial será el 25 de octubre, según el calendario del Tribunal Superior Electoral. Los brasileños elegirán entre la continuidad de Lula y el regreso del bolsonarismo al Ejecutivo.

Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump y condenado por intentar un golpe de Estado. Su candidatura mantiene el apellido familiar como eje de la derecha brasileña.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó con mayor cautela: reconoció que se esperaba una segunda vuelta y evitó adelantar un ganador. Washington combina así la celebración presidencial con una expectativa abierta.

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La próxima etapa exigirá captar apoyos fuera de las bases partidistas. Los votos de candidatos eliminados y la participación de quienes no acudieron el domingo pueden modificar una contienda todavía sin desenlace.