Trump festeja el resultado de Bolsonaro y anticipa una batalla cerrada con Lula
Publicado el 05/10/2026 a las 19:18
- Trump celebra ventaja de Bolsonaro.
- Lula disputará la segunda vuelta.
- Brasil votará el 25 de octubre.
Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva. La diferencia ronda los dos puntos porcentuales: suficiente para liderar, insuficiente para ganar la presidencia.
Ninguno consiguió la mayoría necesaria para evitar otra votación. El resultado deja a Lula ante el desafío de remontar y al candidato opositor ante la tarea de ampliar su ventaja.
Segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro y Lula se enfrentan el 25 de octubre
#Entérate 🗣️🇧🇷 Pese a ir a balotaje, Trump considera "una gran victoria" de Bolsonaro sobre Lula, el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil https://t.co/MfqZi3GDkh
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La segunda vuelta presidencial será el 25 de octubre, según el calendario del Tribunal Superior Electoral. Los brasileños elegirán entre la continuidad de Lula y el regreso del bolsonarismo al Ejecutivo.
Flávio es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump y condenado por intentar un golpe de Estado. Su candidatura mantiene el apellido familiar como eje de la derecha brasileña.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó con mayor cautela: reconoció que se esperaba una segunda vuelta y evitó adelantar un ganador. Washington combina así la celebración presidencial con una expectativa abierta.
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La próxima etapa exigirá captar apoyos fuera de las bases partidistas. Los votos de candidatos eliminados y la participación de quienes no acudieron el domingo pueden modificar una contienda todavía sin desenlace.
Aranceles y tensión diplomática marcan la relación entre Estados Unidos y Brasil[caption id="attachment_1695639" align="alignnone" width="1200"] Trump celebra a Flávio Bolsonaro: Brasil va a segunda vuelta FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
La reacción de Trump llega después de meses de fricciones bilaterales. Su Administración impuso aranceles a numerosos productos brasileños y adoptó medidas diplomáticas contra el Gobierno encabezado por Lula.
Entre esas decisiones figura la retirada del visado a la embajadora brasileña en Washington. Lula ha denunciado las presiones estadounidenses como un intento de influir en los comicios a favor de Flávio Bolsonaro.
Estados Unidos también suspendió el viernes sus servicios consulares en Brasil por razones de seguridad y los reanudó este lunes. Esa pausa añadió incertidumbre para quienes necesitaban realizar trámites durante el período electoral.
Para la audiencia hispana en Estados Unidos, la disputa permite seguir cómo Washington se relaciona con América Latina. El resultado determinará quién negociará con Trump desde la mayor economía de la región.
FUENTE: EFE