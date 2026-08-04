Chuck Edwards recibe sanción ética y expone un patrón de investigaciones por conducta sexual en el Congreso

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que el congresista republicano por Carolina del Norte, Chuck Edwards, violó las normas sobre acoso sexual al realizar comentarios e insinuaciones inapropiadas hacia dos empleadas de su oficina.

El caso no derivó en cargos penales, pero el comité determinó que el legislador cruzó los límites éticos al aprovechar su posición de autoridad y recomendó una condena pública.

Por qué importa: El caso de Edwards no es aislado. Este año el Comité de Ética ha abierto varias investigaciones por presunta conducta sexual inapropiada y abuso de poder contra legisladores de ambos partidos, reforzando el escrutinio sobre la conducta de los miembros del Congreso.

Comité de Ética de la Cámara investiga congresistas

«The appearances alone make it really difficult for him to overcome the allegations…but he’s got to make a personal choice there» Members of the NC congressional delegation aren’t publicly saying yes or no whether Chuck Edwards should resign Yet. I spoke to Sen. Tillis about… pic.twitter.com/RHgttfHJhY — Reuben Jones (@ReubenJones1) August 4, 2026

Según la información de referencia, Edwards ingresó a la Cámara en 2023 y, además de realizar comentarios personales a dos trabajadoras, ofreció obsequios a sus empleadas.

El Comité concluyó que esas conductas constituyeron un abuso de su posición, aunque no encontró evidencia de un delito que justificara una investigación criminal.

Su caso forma parte de una serie de investigaciones abiertas este año por el Comité de Ética, segín CNN.

El dato: Tres de los cuatro congresistas investigados actualmente pertenecen al Partido Republicano. La diferencia: Aunque las acusaciones son distintas, todas analizan si un legislador utilizó su posición de poder en situaciones relacionadas con mujeres de su entorno laboral o personal.

Entre los casos abiertos figura el del republicano Tony Gonzales, de Texas, investigado por acusaciones sobre una presunta relación sexual con una empleada de su oficina y un posible trato preferencial hacia ella.

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También permanece bajo investigación el republicano Cory Mills, de Florida, por denuncias relacionadas con una presunta agresión contra una mujer con la que mantenía una relación sentimental y otros señalamientos vinculados con violencia de pareja.

En el bloque demócrata, el Comité de Ética investiga al representante Eric Swalwell por acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluida una denuncia relacionada con una empleada bajo su supervisión.